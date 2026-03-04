Ces dernières semaines, des rumeurs circulaient selon lesquelles la sortie de la PlayStation 6 pourrait être repoussée bien au-delà de la fenêtre de lancement fin 2027/début 2028 en raison du contexte économique actuel difficile. Cependant, de nombreuses fuites provenant de Moore's Law is Dead indiquent que la console est imminente, Sony travaillant activement sur une transition générationnelle rapide. D'après certaines sources, le développement du mode économie d'énergie progresse de manière à prouver, « sans l'ombre d'un doute, destiné à assurer la compatibilité avec la PlayStation 6 en mode portable », selon l'informateur.
En reconstituant un schéma des directives de Sony aux développeurs de jeux concernant la prise en charge du mode économie d'énergie, la source du leaker démontre que les recommandations relatives à l'allocation des cœurs pour ce mode correspondent parfaitement aux spécifications divulguées de la console portable : 4 cœurs Zen 6c (8 threads pour les jeux) et 2 cœurs Zen 6 basse consommation (jusqu'à 4 threads pour gérer le thread système).
Une autre fuite, concernant PlayGo, confirme fortement l'arrivée imminente de la PlayStation 6 et le développement en cours de la console portable. Introduite il y a quelques semaines seulement dans le SDK 13 de la PS5, cette fonctionnalité est la version Sony du « Smart Delivery » de Xbox. Elle permet aux développeurs d'organiser les ressources et textures en « blocs » spécifiques à chaque console PlayStation, afin que chaque console ne télécharge que les fichiers nécessaires, selon la source.
« Jusqu'à présent, les développeurs devaient inclure les textures haute résolution et les ressources plus détaillées de la PS5 Pro dans chaque téléchargement PS5, que la console soit une Pro ou non… mais c'est terminé ! Ils peuvent désormais spécifier les téléchargements pour PS4 + PS4 Pro, PS5, PS5 Pro et PS5 en mode économie d'énergie. Oui, le mode économie d'énergie bénéficie de son propre système de packaging de ressources et de textures !»
« Ce système ne serait utilisé que si ce mode constituait la base complète d'une nouvelle console nécessitant des ajustements spécifiques. Utiliser des textures plus légères n'apporte aucune économie d'énergie », conclut la source, suggérant une fois de plus que tout ce travail est en préparation du lancement de la prochaine génération.
Outre la notification envoyée par Sony aux développeurs concernant l'arrêt progressif du support des fonctionnalités PlayStation Network pour les jeux PS4 afin d'adopter les kits de développement logiciel (SDK) intergénérationnels, la principale conclusion de ces fuites est que la PlayStation 6 est imminente, la loi de Moore étant désormais caduque. Tout ce sur quoi Sony travaille en coulisses semble lié à la PlayStation 6 et à la console portable.
Ceux qui craignent de ne pas pouvoir s'offrir la console de nouvelle génération n'ont apparemment pas à s'attendre à des prix exorbitants. Dès sa conception, la PlayStation 6 et la console portable ont été pensées pour être peu coûteuses à produire, moins chères que la PlayStation 5 et la PlayStation 5 Pro. Grâce à des systèmes de refroidissement et des alimentations nettement moins onéreux, l'auteur de la fuite prévoit que la PlayStation 6 de base sera moins chère que la PlayStation 5 Pro. Si Sony commercialisait une console de salon équipée du processeur graphique de sa console portable, elle serait également moins chère que la PlayStation 5 de base.
À en juger par ces nouvelles fuites, il semble bien que Sony travaille activement sur une transition générationnelle qui pourrait être imminente. Espérons que la PlayStation 6 sera proposée à un prix raisonnable (ce qui est possible avec une subvention conséquente et un coût des composants d'environ 750 $) et bien en dessous de 1 000 $, ce qui pourrait avoir un impact considérable sur sa popularité et, par conséquent, sur le jeu vidéo dans son ensemble.
Source : https://wccftech.com/playstation-6-is-not-many-years-away-leaks/
j'avoue j'ai ri
51love Bah ça coutera pas 1000 balles.
« For the players »
Va falloir arrêter de dire de la merde parfois
Bah si c’est l’équivalent avec la technologie Sony PlayStation + l’optimisation console c’est déjà plus que bien.
J’ai une 4080Super et je joue à tout a fond en 4K natif sans broncher . Ça ira très bien pour la ps6 avec en plus l’amélioration de l’ia dans les textures etc.
Ici y en a qui on eu des problèmes de manette drift, certains plusieurs fois.
Et sur internet ça manque pas.
Ne oas prendre sont cas pour une généralité.
ils auraient dit "scoop, la PS6 coutera plus de 200€" ça aurait été pareil
ouroboros4 j'ai du drift sur ma edge. ca va arriver tkt pas, surtout si tu joues à ForzaH ou COD
51love Aaaah lol ouais c'est clair
xynot Ouais 900 plausible...
Avec l'upscaling assisté par IA et une performance du niveau d'une 4080 tkt que ça va être très très bon si c'est confirmé
J'ai une PS5 fat depuis 2021 et zéro problème de mon coté
C'est comme cdiscount qui augmente le prix des jouets pour t'afficher ensuite -20% ....
shirou Fiabilité ? Pas vraiment avec leur bloc optique de qualité discutable.
Sinon, je suis plutôt sceptique. Une console moins cher pour davantage de puissance... il y aura surement un tout de passe-passe qui l'handicapera, en particulier chez les éditeurs-tiers. Certains s'emballent pour l'IA mais attention, cette IA peut mal traduire les choses.
Nous avons vu ce que peut donner les remaster 4k de certains films passés à la moulinette de l'lA.
Je sais pas si ca a change depuis
https://www.csl-computer.com/fr/pc-csl-sprint-5593-ryzen-5.html
Alors oui Nvidia profite d'une position dominante et ils nous la mettent bien profond c'est vrai mais surtout sur le haut de gamme, où ils sont sans concurrence malheureusement..
Sauf que les prix consoles et pc tendent à de plus en plus d'uniformiser à performance similaire, donc un mec qui est près de ses sous, il peut avoir plusieurs choix :
1. Achat d'un PC bureautique + console
VS
Achat d'un PC gamer (même entré de gamme) pour pas bcp plus cher que les consoles
Sans même parler des services gratuits, multiples stores et accessoires pas limités à une génération..
Il y a tout un tas de scénarios ou même ajd a cause du méchant Nvidia ils restent une solution de premier choix, même financièrement, et ils le savent
Mais c'est la même chose pour la switch , deux drift sur les joycons de ma switch 1
S'ils enlèvent le principal argument des consoles, a savoir le prix, faudra pas qu'ils s'étonnent après cela.
C'st tellement de l'enfilade de partir sur PC que je vois bcp de joueurs passionnés autour de moi y aller pr y faire le machine principale et c'est la plupart du temps un aller sans retour.
Tu te souviens du gamekyo d'il y a 10 ans? 20 ans?
Yavait quasi aucun consoleux qui auraient échangé sa console contre un PC
Fais l'état des lieux maintenant... S'il y a autant de connaisseurs qui choisissent le PC, c'est pas pour un plaisir masochiste.
T'as juste un formulaire à remplir, fournir une facture d'achat et en moins d'une semaine c'est réglé
Perso je ne joue qu'a des jeux qui au final , sont peu impacté par le drift (jrpg ) donc j'ai un peu ignoré la chose jusqu'à présent (même si ça reste chiant ) .
Mais ouai ,faudrait que je pense a demander a tendo d'arranger tout ca
Une RTX 4080 offrirait environ 2 à 3 fois les performances d'une PS5, ce qui semble effectivement confirmé par Kepler_L2.
Cependant, le gain majeur se situera surtout au niveau du PSSR 3 (l'équivalent du DLSS). C'est ce qui permettra à la PS6 d'afficher une puissance perçue environ 6 à 7 fois supérieure à celle de la PS5.
Sortir une console portable en même temps n'a, à mon avis, toujours aucun sens, surtout s'il s'agit d'une PS5 portable dématérialisée de la taille d'une Lenovo Legion Go, lancée en fin de génération à 600-700 €.
Elle trouvera son marché de niche, c'est certain, et ce sera peut-être suffisant pour Sony.
Quant au prix... 990 $ alors ?
Si c'est 999€ c'est ok alors
Sur ma ps4 day one, le revêtement des sticks partait en morceaux même pas 1 an après. Sony ne voulait pas en prendre en charge. Il on changer le revêtement des sticks peu après. Bref j'ai dut racheter 1 manette...
Les Joy con drift, jamais eu de soucis, mais je vais pas dire que ça existe pas, vu le nombre de gens qui se plaigne.
Je regarde des vidéo, les mec récupére des centaines de ps5 que le sav n'a pasnput réparé . Le métal liquide c'est une vrai saloperie.
teel 3 manette drift? Et bien si on en crois la communauté ici, tu es un menteur. Mais je te crois.
Surtout qu'il y a pas si longtemps, un topic avait était fait, et le drift de la manette ps5 n'est pas si rare que certains voudraient nous le faire croire.
C'est vraiment sur cette génération a la con ( ps5, switch ) que j'ai souvent des drifts sur mes manettes ( et je précise que je joue certe beaucoup, mais pas comme un bourrin XD )
Perso la pire consoles que j'ai eu c'etais la wii.
4 passage au sav pour 2 problème récurent : la carte graphique et le lecteur.
La première day one, avait des pixel blanc qui clignoté un peu partout sur l'écran. Je vais au SAV nintendo sur place(oui a l'epoque c'etais possible), bref il confirme et me change la wii.
La wii de remplacement, le lecteur commencer a lire que les jeux nintendo, bref je retourne au sav, problème de lecteur plus un début de pixel blanc que je ne voyez pas encore.
Le mec vois que c'est une wii qui venait de chez eux, le mec commencer a me poser des questions, comment elle etais mise, debout, couché etc.
Bref il me la rechange.
Donc la troisième wii quelque temps après, a des pixel blanc qui clignote partous a l'écran....
La j'en rachète une neuve.....et le lecteur fini par ne plus lire les disque....j'achète un lecteur sur internet, je le change moi même.....
Donc même ma dernière wii, j'ai du changer le lecteur.....
4 wii.... hormis la manette ps4 que j'ai changé, j'ai jamais eu de problème auparavant....
Et c'est a cause de ça que je suis passé full démat, avec la disparition des livrets.
Comme ça je me dit, plus de problème de lecteur optique de merde.
Pourtant quand j'ai demander au mec du SAV si il y avait beaucoup de panne, le mec me répondit que non, et qu'il étais étonné que j'ai rencontré autant de soucis.....
Je dirais que la wii n'etais pas fiable, pourtant visiblement je devais être un chat noir.....
Rien que pour ça, je leur remercie de leur geste. En général tu rack quand c'est hors garantie....
J'avais complètement zappé cela ,parce que j'ai vite lâché la wii et quand je pense a cette console ,je pense surtout a toutes ces suites qui sont tous moins intéressant et plus causalisé que leurs prédécesseur. ( mk wii mon bon que Double dash, smash brawl plus casualisé que melee ect ). Pour moi c'est ça ,le gros point faible de la wii.
Mais ouai, j'ai eu moins de problèmes que toi mais j'en ai eu aussi
Par contre niveau manettes , ces drifts ,c'est une nouveauté de la gen ps5 pour moi .
Je suis sure que si je retrouve une manette de la ps2/ps3 , zero problèmes avec
Au-delà, péstition one.