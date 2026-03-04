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[Rumeur] Vers une PlayStation 6 conçue pour être « moins coûteuse à produire »


Ces dernières semaines, des rumeurs circulaient selon lesquelles la sortie de la PlayStation 6 pourrait être repoussée bien au-delà de la fenêtre de lancement fin 2027/début 2028 en raison du contexte économique actuel difficile. Cependant, de nombreuses fuites provenant de Moore's Law is Dead indiquent que la console est imminente, Sony travaillant activement sur une transition générationnelle rapide. D'après certaines sources, le développement du mode économie d'énergie progresse de manière à prouver, « sans l'ombre d'un doute, destiné à assurer la compatibilité avec la PlayStation 6 en mode portable », selon l'informateur.

En reconstituant un schéma des directives de Sony aux développeurs de jeux concernant la prise en charge du mode économie d'énergie, la source du leaker démontre que les recommandations relatives à l'allocation des cœurs pour ce mode correspondent parfaitement aux spécifications divulguées de la console portable : 4 cœurs Zen 6c (8 threads pour les jeux) et 2 cœurs Zen 6 basse consommation (jusqu'à 4 threads pour gérer le thread système).

Une autre fuite, concernant PlayGo, confirme fortement l'arrivée imminente de la PlayStation 6 et le développement en cours de la console portable. Introduite il y a quelques semaines seulement dans le SDK 13 de la PS5, cette fonctionnalité est la version Sony du « Smart Delivery » de Xbox. Elle permet aux développeurs d'organiser les ressources et textures en « blocs » spécifiques à chaque console PlayStation, afin que chaque console ne télécharge que les fichiers nécessaires, selon la source.

« Jusqu'à présent, les développeurs devaient inclure les textures haute résolution et les ressources plus détaillées de la PS5 Pro dans chaque téléchargement PS5, que la console soit une Pro ou non… mais c'est terminé ! Ils peuvent désormais spécifier les téléchargements pour PS4 + PS4 Pro, PS5, PS5 Pro et PS5 en mode économie d'énergie. Oui, le mode économie d'énergie bénéficie de son propre système de packaging de ressources et de textures !»

« Ce système ne serait utilisé que si ce mode constituait la base complète d'une nouvelle console nécessitant des ajustements spécifiques. Utiliser des textures plus légères n'apporte aucune économie d'énergie », conclut la source, suggérant une fois de plus que tout ce travail est en préparation du lancement de la prochaine génération.

Outre la notification envoyée par Sony aux développeurs concernant l'arrêt progressif du support des fonctionnalités PlayStation Network pour les jeux PS4 afin d'adopter les kits de développement logiciel (SDK) intergénérationnels, la principale conclusion de ces fuites est que la PlayStation 6 est imminente, la loi de Moore étant désormais caduque. Tout ce sur quoi Sony travaille en coulisses semble lié à la PlayStation 6 et à la console portable.

Ceux qui craignent de ne pas pouvoir s'offrir la console de nouvelle génération n'ont apparemment pas à s'attendre à des prix exorbitants. Dès sa conception, la PlayStation 6 et la console portable ont été pensées pour être peu coûteuses à produire, moins chères que la PlayStation 5 et la PlayStation 5 Pro. Grâce à des systèmes de refroidissement et des alimentations nettement moins onéreux, l'auteur de la fuite prévoit que la PlayStation 6 de base sera moins chère que la PlayStation 5 Pro. Si Sony commercialisait une console de salon équipée du processeur graphique de sa console portable, elle serait également moins chère que la PlayStation 5 de base.

À en juger par ces nouvelles fuites, il semble bien que Sony travaille activement sur une transition générationnelle qui pourrait être imminente. Espérons que la PlayStation 6 sera proposée à un prix raisonnable (ce qui est possible avec une subvention conséquente et un coût des composants d'environ 750 $) et bien en dessous de 1 000 $, ce qui pourrait avoir un impact considérable sur sa popularité et, par conséquent, sur le jeu vidéo dans son ensemble.

Source : https://wccftech.com/playstation-6-is-not-many-years-away-leaks/
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    posted the 04/03/2026 at 04:48 PM by link49
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    51love posted the 04/03/2026 at 04:54 PM
    Could be cheaper than expected (1000$)


    j'avoue j'ai ri
    cyr posted the 04/03/2026 at 04:56 PM
    Si c'est pas au détriment de la fiabilité, déjà que la ps5 n'est pas hyper fiable....manette drift. Métal liquide, prise hdmi qui crame......
    ravyxxs posted the 04/03/2026 at 04:59 PM
    4080....d'ici là c'est faible quand même..

    51love Bah ça coutera pas 1000 balles.
    tynokarts posted the 04/03/2026 at 05:01 PM
    Ils vont rationaliser et optimiser les coûts de production, des composants et intégrer leur nouveaux algorithmes d’upgrade graphiques et d’économie d’énergie pour permettre à la PlayStation 6 d’être abordable.

    « For the players »
    shirou posted the 04/03/2026 at 05:05 PM
    51love je sais pas si il faut en rire ou en pleurer mais en tout cas c'est sur que ça laisse pas indifférant se genre de déclaration
    ouroboros4 posted the 04/03/2026 at 05:08 PM
    cyr zéro drift et aucun problème de métal liquide.
    Va falloir arrêter de dire de la merde parfois
    shambala93 posted the 04/03/2026 at 05:19 PM
    ravyxxs
    Bah si c’est l’équivalent avec la technologie Sony PlayStation + l’optimisation console c’est déjà plus que bien.

    J’ai une 4080Super et je joue à tout a fond en 4K natif sans broncher . Ça ira très bien pour la ps6 avec en plus l’amélioration de l’ia dans les textures etc.
    xynot posted the 04/03/2026 at 05:22 PM
    Un move intelligent serait que la Portable coûte bien moins chère que la salon pour proposer des alternatives économiques
    cyr posted the 04/03/2026 at 05:23 PM
    ouroboros4 tant mieux pour toi. Tu a quoi? Une ps5 pro?

    Ici y en a qui on eu des problèmes de manette drift, certains plusieurs fois.

    Et sur internet ça manque pas.

    Ne oas prendre sont cas pour une généralité.
    xynot posted the 04/03/2026 at 05:27 PM
    ravyxxs après ça reste large comme affirmation car bon si elle coûte 900 voilà quoi...
    51love posted the 04/03/2026 at 05:28 PM
    ravyxxs evidemment, ce qui m'a fait sourire c'est que c'est une non information

    ils auraient dit "scoop, la PS6 coutera plus de 200€" ça aurait été pareil
    gamerdome posted the 04/03/2026 at 05:28 PM
    cyr Mais sur internet les gens critiquent quand ils ne sont pas contents, pas quand tout va bien. Ne pas prendre la minorité bruyante pour une généralité.
    ravyxxs posted the 04/03/2026 at 05:30 PM
    shambala93 Pas faux

    ouroboros4 j'ai du drift sur ma edge. ca va arriver tkt pas, surtout si tu joues à ForzaH ou COD

    51love Aaaah lol ouais c'est clair

    xynot Ouais 900 plausible...
    wickette posted the 04/03/2026 at 05:36 PM
    ravyxxs

    Avec l'upscaling assisté par IA et une performance du niveau d'une 4080 tkt que ça va être très très bon si c'est confirmé
    walterwhite posted the 04/03/2026 at 05:39 PM
    cyr Tu racontes que de la merde, c’est terrifant.
    shirou posted the 04/03/2026 at 05:41 PM
    cyr le problème de drift c'est pas la spécialité de la switch plutôt ?

    J'ai une PS5 fat depuis 2021 et zéro problème de mon coté
    elicetheworld posted the 04/03/2026 at 05:44 PM
    Même 750 c'est déjà trop
    idd posted the 04/03/2026 at 05:46 PM
    Donc sony augme le prix des ps5 et ps5 pro pour pouvoir dire ensuite "voyez la ps6 coute moins cher" ?
    C'est comme cdiscount qui augmente le prix des jouets pour t'afficher ensuite -20% ....
    kratoszeus posted the 04/03/2026 at 05:47 PM
    51love je ris tous les jours quand je vois le prix des pc et l'enfilade par NVIDIA et compagnie
    keiku posted the 04/03/2026 at 05:56 PM
    comme j'ai fait pour la ps5 au dessus de 400 (neuf) avec lecteur, j'achète pas...
    ouroboros4 posted the 04/03/2026 at 06:08 PM
    shirou touché
    shirou posted the 04/03/2026 at 06:19 PM
    ouroboros4 Ouai autant on peut critiquer Sony sur plein de point, (stratégie, prix, exclusivité, ect....) autant sur la fiabilité du matériel ils sont réglo je pense
    jobiwan posted the 04/03/2026 at 06:29 PM
    gamerdome Et tu crois que tous les utilisateurs ayant des soucis s'expriment ? Dans ce cas là, la Switch, c'était aussi une minorité bruyante ! Que dire du cercle de la mort de la 360, pas de réseau sociaux à l'époque en dehors des forums de discussion.

    shirou Fiabilité ? Pas vraiment avec leur bloc optique de qualité discutable.

    Sinon, je suis plutôt sceptique. Une console moins cher pour davantage de puissance... il y aura surement un tout de passe-passe qui l'handicapera, en particulier chez les éditeurs-tiers. Certains s'emballent pour l'IA mais attention, cette IA peut mal traduire les choses.
    Nous avons vu ce que peut donner les remaster 4k de certains films passés à la moulinette de l'lA.
    suikoden posted the 04/03/2026 at 06:30 PM
    shirou Non la PS5 et la Xbox (beaucoup moins mais ma premierr manette commence a drifter je crois) aussi sont touches mais moins que la Switch. Cela dis quand j'étais vendeur gaming y'a 2 ans j'ai eu pas mal de retour de Dual Sense pour drift justement et c'était une horreur a prendre en charge car Sony ne l'assumais pas (contrairement à Nintendo assez rapidement apres les polemiques). Pas de retour "à vie" pour drift rt c'était au revendeur de se demerder ce qui occasionnais une gestion des retours car le SAV de Sony etait peu pratique.

    Je sais pas si ca a change depuis
    olex posted the 04/03/2026 at 06:39 PM
    De toute façon, s'il y a pas de lecteur même amovible, c'est niet pour ma part.
    shirou posted the 04/03/2026 at 06:59 PM
    suikoden je suis chanceux alors car j'ai jamais eu de problème avec ma dual shock 4 pendant des années puis avec ma Dual Sense que j'ai depuis 5 ans.
    51love posted the 04/03/2026 at 07:01 PM
    kratoszeus c'est pas vraiment le sujet mais, cette tour encore ajd a 700 balles, avec le DLSS and co, elle refait le fion a une PS5.


    https://www.csl-computer.com/fr/pc-csl-sprint-5593-ryzen-5.html

    Alors oui Nvidia profite d'une position dominante et ils nous la mettent bien profond c'est vrai mais surtout sur le haut de gamme, où ils sont sans concurrence malheureusement..

    Sauf que les prix consoles et pc tendent à de plus en plus d'uniformiser à performance similaire, donc un mec qui est près de ses sous, il peut avoir plusieurs choix :

    1. Achat d'un PC bureautique + console

    VS

    Achat d'un PC gamer (même entré de gamme) pour pas bcp plus cher que les consoles

    Sans même parler des services gratuits, multiples stores et accessoires pas limités à une génération..

    Il y a tout un tas de scénarios ou même ajd a cause du méchant Nvidia ils restent une solution de premier choix, même financièrement, et ils le savent
    pimoody posted the 04/03/2026 at 07:01 PM
    En même temps 1000 dollars ou plus serait un suicide donc bon...
    teel posted the 04/03/2026 at 07:05 PM
    shirou ouroboros4 vous êtes chanceux , j'ai eu 3 manette ps5 , les 3 ont eu du drift ...
    Mais c'est la même chose pour la switch , deux drift sur les joycons de ma switch 1
    jenicris posted the 04/03/2026 at 07:11 PM
    C'est pas la question de 1000 balles ou pas. Même a 700 sans lecteur c'est trop
    S'ils enlèvent le principal argument des consoles, a savoir le prix, faudra pas qu'ils s'étonnent après cela.
    supasaiyajin posted the 04/03/2026 at 07:40 PM
    MLID a pas dit que la PS6 serait moins chère que la PS5 Pro donc moins de 900$ ?
    ravyxxs posted the 04/03/2026 at 07:40 PM
    wickette J'espère au moins une techno proche du Path Tracing ici d'ici là.
    kratoszeus posted the 04/03/2026 at 07:51 PM
    51love dernier choix tu veux dire. Pas de revente de ses jeux. Optimisation de merde. Les prix des jeux a 80 balles sur steam mais 0 revente lol. Une carte graphique qui coûte une ps5 pro. 32 go de ram 500 euros. Na Na c'est de l enfilade
    51love posted the 04/03/2026 at 08:22 PM
    kratoszeus comment ça dernier choix ? Jouer sur PC?

    C'st tellement de l'enfilade de partir sur PC que je vois bcp de joueurs passionnés autour de moi y aller pr y faire le machine principale et c'est la plupart du temps un aller sans retour.

    Tu te souviens du gamekyo d'il y a 10 ans? 20 ans?

    Yavait quasi aucun consoleux qui auraient échangé sa console contre un PC

    Fais l'état des lieux maintenant... S'il y a autant de connaisseurs qui choisissent le PC, c'est pas pour un plaisir masochiste.
    sdkios posted the 04/03/2026 at 08:55 PM
    cyr toutes les consoles ont des problemes, c'est pas nouveau. Perso jamais eu aucun probleme avec ma PS5 ni sa manette (console day one). En contrepartie ma switch day one avait un probleme de charge et j'ai du la faire changer directement. On me l'a changée et j'ai eu aucun probleme par la suite. C'est pas pour autant que je vais aller me plaindre de la fiabilité des consoles nintendo, j'ai jamais eu aucun problemes avec leurs autes consoles. Comme quoi, les problemes, c'est surtout une histoire de pas-de-chance, ca reste un nombre tres faible de consoles qui presentent des problemes.
    burningcrimson posted the 04/03/2026 at 10:25 PM
    cyr j ai zero problème sur ma ps5 normale. Zero drift ou quoi que ce soit. En parlant de problême tu devrais parler de la switch 2 sur laquelle j ai une batterie défectueuse et un debut de drift sur mes joycons.
    cidkageno posted the 04/04/2026 at 03:19 AM
    Perso j'ai jamais eu de soucis avec une console Sony depuis la Ps4. Ni avec une console Nintendo d'ailleurd. Elles sont super fiables contrairement aux Xbox avec qui j'ai eu toujours des problemes de lecteur. Pour le drift ca depend surtout a quoi on joue. En jouant a Cod ou Fifa regulierement n'importe quelle manette aura du drift c'est inevitable meme avec une Scuff a 230 euros. C'est sur que le gars qui joue qu'a des jeux solo si c'est pas un bourrin il aura pas de drift.
    oreillesal posted the 04/04/2026 at 04:49 AM
    teel pour ce qui est du drift pour tes manettes Switch, Nintendo te les réparent sans frais, c'est encore valable aujourd'hui.
    T'as juste un formulaire à remplir, fournir une facture d'achat et en moins d'une semaine c'est réglé
    teel posted the 04/04/2026 at 06:00 AM
    oreillesal merci bien
    Perso je ne joue qu'a des jeux qui au final , sont peu impacté par le drift (jrpg ) donc j'ai un peu ignoré la chose jusqu'à présent (même si ça reste chiant ) .
    Mais ouai ,faudrait que je pense a demander a tendo d'arranger tout ca
    nyseko posted the 04/04/2026 at 06:37 AM
    Concernant les performances, tout dépendra du PSSR 3.

    Une RTX 4080 offrirait environ 2 à 3 fois les performances d'une PS5, ce qui semble effectivement confirmé par Kepler_L2.

    Cependant, le gain majeur se situera surtout au niveau du PSSR 3 (l'équivalent du DLSS). C'est ce qui permettra à la PS6 d'afficher une puissance perçue environ 6 à 7 fois supérieure à celle de la PS5.

    Sortir une console portable en même temps n'a, à mon avis, toujours aucun sens, surtout s'il s'agit d'une PS5 portable dématérialisée de la taille d'une Lenovo Legion Go, lancée en fin de génération à 600-700 €.

    Elle trouvera son marché de niche, c'est certain, et ce sera peut-être suffisant pour Sony.

    Quant au prix... 990 $ alors ?
    yukilin posted the 04/04/2026 at 07:01 AM
    En dessous des 1000?
    Si c'est 999€ c'est ok alors
    cyr posted the 04/04/2026 at 07:26 AM
    burningcrimson si tu a eu aucune problème, tant mieux pour toi.

    Sur ma ps4 day one, le revêtement des sticks partait en morceaux même pas 1 an après. Sony ne voulait pas en prendre en charge. Il on changer le revêtement des sticks peu après. Bref j'ai dut racheter 1 manette...

    Les Joy con drift, jamais eu de soucis, mais je vais pas dire que ça existe pas, vu le nombre de gens qui se plaigne.

    Je regarde des vidéo, les mec récupére des centaines de ps5 que le sav n'a pasnput réparé . Le métal liquide c'est une vrai saloperie.




    teel 3 manette drift? Et bien si on en crois la communauté ici, tu es un menteur. Mais je te crois.



    Surtout qu'il y a pas si longtemps, un topic avait était fait, et le drift de la manette ps5 n'est pas si rare que certains voudraient nous le faire croire.
    teel posted the 04/04/2026 at 07:32 AM
    cyr Et pourtant je n'ai jamais eu ce genre de problème sur ps2/3/4 , gamecube ect .
    C'est vraiment sur cette génération a la con ( ps5, switch ) que j'ai souvent des drifts sur mes manettes ( et je précise que je joue certe beaucoup, mais pas comme un bourrin XD )
    cyr posted the 04/04/2026 at 08:44 AM
    teel j'avoue j'y ai penser. Je me demander mais comment il utilise les manettes

    Perso la pire consoles que j'ai eu c'etais la wii.

    4 passage au sav pour 2 problème récurent : la carte graphique et le lecteur.

    La première day one, avait des pixel blanc qui clignoté un peu partout sur l'écran. Je vais au SAV nintendo sur place(oui a l'epoque c'etais possible), bref il confirme et me change la wii.

    La wii de remplacement, le lecteur commencer a lire que les jeux nintendo, bref je retourne au sav, problème de lecteur plus un début de pixel blanc que je ne voyez pas encore.

    Le mec vois que c'est une wii qui venait de chez eux, le mec commencer a me poser des questions, comment elle etais mise, debout, couché etc.

    Bref il me la rechange.

    Donc la troisième wii quelque temps après, a des pixel blanc qui clignote partous a l'écran....

    La j'en rachète une neuve.....et le lecteur fini par ne plus lire les disque....j'achète un lecteur sur internet, je le change moi même.....

    Donc même ma dernière wii, j'ai du changer le lecteur.....

    4 wii.... hormis la manette ps4 que j'ai changé, j'ai jamais eu de problème auparavant....

    Et c'est a cause de ça que je suis passé full démat, avec la disparition des livrets.

    Comme ça je me dit, plus de problème de lecteur optique de merde.

    Pourtant quand j'ai demander au mec du SAV si il y avait beaucoup de panne, le mec me répondit que non, et qu'il étais étonné que j'ai rencontré autant de soucis.....

    Je dirais que la wii n'etais pas fiable, pourtant visiblement je devais être un chat noir.....
    cyr posted the 04/04/2026 at 08:47 AM
    teel Petit détail que j'ai oublier de préciser,ais a mon deuxième passage la consoles n'etais plus sous garantie. Il me l'on changer GRATUITEMENT.

    Rien que pour ça, je leur remercie de leur geste. En général tu rack quand c'est hors garantie....
    teel posted the 04/04/2026 at 10:11 AM
    cyr Ton anecdote me rappelle que effectivement ,moi aussi j'ai eu des problèmes avec le lecteur de la wii. XD
    J'avais complètement zappé cela ,parce que j'ai vite lâché la wii et quand je pense a cette console ,je pense surtout a toutes ces suites qui sont tous moins intéressant et plus causalisé que leurs prédécesseur. ( mk wii mon bon que Double dash, smash brawl plus casualisé que melee ect ). Pour moi c'est ça ,le gros point faible de la wii.
    Mais ouai, j'ai eu moins de problèmes que toi mais j'en ai eu aussi
    Par contre niveau manettes , ces drifts ,c'est une nouveauté de la gen ps5 pour moi .
    Je suis sure que si je retrouve une manette de la ps2/ps3 , zero problèmes avec
    solarr posted the 04/04/2026 at 04:29 PM
    Je suis traumatisé : je n'ai pas eu de drift sur ma Switch 1, mais sur la NS2, dès premier allumage, et sur MKW. Que de mauvais souvenirs cette association joycon+MKW
    jeankulasec posted the 04/05/2026 at 12:02 PM
    Le prix pourrait être moins cher (bien gardé en tête le "pourrait", qui ne veut pas du tout dire "sera").. dessous 1000$ , ah oui 999$ c'est en dessous c'est vrai
    jeankulasec posted the 04/05/2026 at 12:03 PM
    Moins chère
    solarr posted the 04/05/2026 at 02:07 PM
    A 600 balles, plays"Day"jeûn one.

    Au-delà, péstition one.
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