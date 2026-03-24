Bloomberg rapporte que Nintendo réduira de 30 % ses prévisions de production de la Switch 2 ce trimestre, ramenant le nombre d'unités prévues de 6 à 4 millions. Bien que Nintendo n'ait pas encore commenté la situation, des sources « bien informées » ont indiqué à Bloomberg que cette décision fait suite à des ventes de Switch 2 plus faibles que prévu pendant les fêtes de fin d'année. Nintendo maintiendrait apparemment ce rythme de production réduit jusqu'en avril 2026.
Pokémon Pokopia s'est révélé être un atout majeur pour la Switch 2, mais des sources affirment que Nintendo préfère rester prudent, attendant de voir si le jeu et les autres titres à venir maintiendront leur popularité et continueront d'attirer de nouveaux clients. Malgré ces réductions, Nintendo devrait atteindre ses prévisions de vente de 20 millions de Switch 2 pour l'exercice fiscal en cours. Comme indiqué la semaine dernière, le nombre de consoles Switch 2 installées depuis leur lancement aux États-Unis dépasse de 45 % celui de la Switch originale.
Des rapports antérieurs ont souligné que la hausse du coût des semi-conducteurs avait incité Nintendo à envisager une augmentation du prix de la Switch 2. Cette augmentation n'a finalement pas eu lieu, et il semblerait que le prix élevé des composants n'ait aucun lien avec la réduction de production prévue par Nintendo pour ce trimestre. Malgré ce ralentissement, Nintendo resterait confiant quant à ses projets à long terme pour la Switch 2.
Selon les mêmes sources, la situation au Moyen-Orient pourrait également impacter la production de la Switch 2. Les difficultés logistiques rencontrées par les exportateurs comme Nintendo pourraient contraindre l'entreprise à augmenter à nouveau sa production ensuite, mais cela dépendra de plusieurs facteurs.
Source : https://www.gonintendo.com/contents/59134-bloomberg-nintendo-to-cut-switch-2-production-by-30-this-quarter-after-slower-than/
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posted the 03/24/2026 at 05:02 AM by link49
Vivement des annonces avec les sorties avenirs
La faute à une carence en jeux et un prix bien trop haut.