Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Ps5] Bilan du State of Play : Qu'allez-vous prendre comme jeu?
Sony a illustré toutes les annonces du dernier State of Play. Je pense prendre ces jeux :
Et vous, qu'allez-vous prendre comme jeu?
Source :
https://x.com/Genki_JPN/
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 02/13/2026 at 05:53 PM by
link49
comments (
41
)
jf17
posted
the 02/13/2026 at 05:55 PM
Moi c'est kena qui m'a fait de l'oeil , je ne connaissais pas et je vais sûrement me faire le premier sur pc
marcus62
posted
the 02/13/2026 at 06:01 PM
Kena : Scars of Kosmora, clairement mon coup de cœur de ce State of Play ! Sinon, God of War Trilogie Remake (j'ai beaucoup apprécié la trilogie initiale avec God of War III) et c'est tout, rien ne m'intéresse sur les autres jeux présents.
skuldleif
posted
the 02/13/2026 at 06:02 PM
sur Xbox
007
control resonant
pragmata
RE9
tous D1
en attente d'annonce xbox , SH townfall
quand la PS5 fera un bref passage chez moi (a priori 2027)
gow trilogie remake
et peut etre saros
aeris772
posted
the 02/13/2026 at 06:04 PM
Saros a petit prix et c'est a peu pres tout
Car les jeux tiers je les achete sur Switch 2
sandman
posted
the 02/13/2026 at 06:06 PM
j'ai retenu control resonant qui a l'air dingue visuellement et le gameplay ultra efficace, silent hill townfall qui a l'air pas mal mais on a pas vu grand chose.
Le reste, vu et revu mille fois.. et la fin du show avec l'annonce de GOW trilogy remake j'étais mdr, y'a même plus de dignité dans le jeu vidéo, quand faut de la tune ca fait des remakes faciles pour les fanboys... et pour finir par un jeu pixel art 2D god of war à 30e qui vaut même pas les jeux du genre qu'on voit partout à 5e sur steam (et les jeux à 5e sont plus beaux que ca)
link571
posted
the 02/13/2026 at 06:12 PM
Kena
RE7
Pragmata
007
God of War la totale
Le jeu du poulet sans doute
Et enfin MS4 le goat
alucardhellsing
posted
the 02/13/2026 at 06:13 PM
mgs sur PC
RE9 PC
JOHN WICK ( fan)
SAROS PC (quand il sortira dessus )
51love
posted
the 02/13/2026 at 06:24 PM
Saros
sur PS5 certainement.
J'ai tellement aimé Returnal que je pense qu'il sera trop haut dans mon backlog pour attendre la version PC
Et comme Returnal, vu qu'il sortira tres probablement sur PC dans sa version définitive, avec tout le confort qu'offre le PC (et le clavier souris), ça me redonnera une très bonne raison de le refaire avec encore plus de dynamisme, de précision, de fluidité et une image ultra clean
Le remake de la
trilogie GoW
je suis sur à 2000% de me faire... Depuis ma relative deception de l'arc nordique, je me retiens de ne pas refaire cette trilogie en emulation
Apres les tiers (sauf quelques indés sur S2), je ne les fais plus sur console.
Kena 2
(
),
DS2, RE9, Pragmata, Control 2
.. sur a 100% je les fais
Certainement
Rev Noir
aussi, mais la DA et tout, ça à l'air tellement vu et revu...
Les autres ont verra s'il y a des bonnes surprises, comme le Silent Hill..
akinen
posted
the 02/13/2026 at 06:29 PM
Saros et kena pour les exclus temporaires ou non
wickette
posted
the 02/13/2026 at 06:41 PM
Saros
Castlevania sauce dead cells
007
ouroboros4
posted
the 02/13/2026 at 06:49 PM
Pourquoi prendre des jeux PS5 tu veux vendre la console?
walterwhite
posted
the 02/13/2026 at 06:58 PM
Saros
Kena
MGS
RE9
La PS5 Pro va se régaler
jeanouillz
posted
the 02/13/2026 at 07:01 PM
Mina The Hollower
niflheim
posted
the 02/13/2026 at 07:02 PM
51love
il est impossible d'être déçu de la saga Nordique en voulant refaire la Trilogie Grecque à 2000%
https://www.youtube.com/watch?v=ztt-iCnZqyg
Refaire la Trilogie Grecque vous permettra de vous remettre à niveau scénaristiquement
51love
posted
the 02/13/2026 at 07:05 PM
niflheim
il est impossible d'être déçu de la saga Nordique en voulant refaire la Trilogie Grecque à 2000%
Et pourquoi ça?
Et c'est quoi encore cette vidéo youtube? ça fait bien des mois que je clic plus sur tes liens osef, mais si encore tu m'expliques le rapport?
nemaydu69
posted
the 02/13/2026 at 07:08 PM
Kena 2
gally099
posted
the 02/13/2026 at 07:10 PM
kena 2 et castlevania
bladagun
posted
the 02/13/2026 at 07:21 PM
En vrai énormément de jeu donne envie, peut être une dizaine pour ma part dans ce states of play, mais je ne pourrais en faire que 2 par manque de temps
adamjensen
posted
the 02/13/2026 at 07:26 PM
Ceux que je suis sûr de prendre :
Pragmata
Resident Evil : Requiem
Metal Gear Solid vol 2 Master Collection
Darwin's Paradox
John Wick
God of War Trilogy Remake
link49
posted
the 02/13/2026 at 07:30 PM
Par contre, le Gid of War 2D ne me tente absolument pas.
liberty
posted
the 02/13/2026 at 07:35 PM
link49
t'as vue le prix, vaut mieux acheter Darwin
magneto860
posted
the 02/13/2026 at 07:40 PM
Je pense que je ferai Kena 2, Brigandine abyss, Control Resonant, le prologue de Neva, 007 first light, Darwin paradox et John Wick, mais probablement aucun cette année. Le backlog étant chargé et ma grosse préférence concernant les sorties allant vers un Tomb Raider Legacy of Atlantis.
terikku
posted
the 02/13/2026 at 08:01 PM
DOA , god of war trilogy et castlevania
rbz
posted
the 02/13/2026 at 08:08 PM
Rev.Noir
c'est pas souvent qu'on a une nouvelle licence de jrpg, donc je prend tous les jours.
Ilca a démontré après l'horrible remake de pokémon qu'ils savaient faire des choses, donc je suis curieux.
sickjackz
posted
the 02/13/2026 at 08:22 PM
Kena
RE9
007
Darwin Paradox
Saros
tres curieux d'en voir plus de John Wick
Et la trilogie GOW en 2029 bien entendu.
zboubi480
posted
the 02/13/2026 at 08:35 PM
John Wick et Control II....
spartan1985
posted
the 02/13/2026 at 08:38 PM
Saros et Kena.
perse9
posted
the 02/13/2026 at 08:59 PM
-Saros je pense me le prendre si tout est travaillé (graphisme, effet sonore, scenario, gameplay, patte artistique)
-controle me tape à l'oeil je trouve que remedy fait des choses différentes de la concurence et ils ont leur propre patte graphique avec de superbe effets de lumières + scenario qui sort du lot..a voir je vais le suivre de prês
-metal gear uniquement pour peace walker que j'ai jamais fais et qui etait le meilleur jeux de la psp...(à ceux qui pense que kojima est un clown je le rappelle mgsv a le meilleur gameplay tps ever , et peace walker est le meilleur jeux de la psp..rien que ça..)
niflheim
posted
the 02/13/2026 at 09:22 PM
51love
Parce que il y a trop de parallèles entre les deux Saga et ceci n'est pas un hasard. Ecoute par exemple ce qu'Atreus dit
ici
et la réponse directe de Kratos.
spoiler
Pourquoi il réagit comme ça? parce que dans la guerre avec son armée spartiate, ils ont sacrifié de
nombreux innocents
sous les ordres d'Arès, dont sa famille malgré les avertissements de l'Oracle.
Pourquoi crois-tu que Cory Barlog a introduit Atreus dans la mythologie Nordique? car c'est évidemment
le coeur
de l'histoire.
Et cet instant très beau entre Kratos et Atreus, avec cette prise de conscience entre les deux, envers les Midgardiens qui servent de barrage à Odin et Atreus qui dit que la guerre est gagnée par ceux qui sont prêts à tout sacrifier, va finir par changer le destin de Kratos, destiné à mourrir de la main de Thor sur la fresque des géants.
A la fin, la toute dernière fresque avec Thor et Kratos qui était destiné à mourrir. Son corps mort est alors remplacé par des Midgardiens qui le vénèrent à la place. Cette fresque montre alors une voie à laquelle Kratos n'avait jamais songé. Comme quand Odin lui dit à un moment: "que prétends tu savoir de la divinité?"
A la fin de la saga Grecque, c'est un destructeur et à la fin de la saga Nordique, c'est un reconstructeur.
Kratos et Atreus ont réussi à façonner leur propre destin. Ils ont fait des actions non pas parce que c'était écrit mais parce que c'était nécessaire à un moment donné. A la fin, Angrboda explique aussi que Faye s'est dressée contre son peuple et a détruit la fresque à Jötunheim pour leur cacher leur destin et les forcer à tracer leur propre voie, pour les sauver.
Et l'explication de Thor tué de la main d'Odin rappelle Athena tué de la main de Kratos (avec Athena, il y a ces particules vertes qui émanent de son corps. Et Thor, il y a ces particules bleues) Pourquoi? car ils ont tout deux atteints un stade d'existence supérieure, et ça c'est quand un Dieu se sacrifie pour protéger quelqu'un d'autre que lui-même (c'est Cory Barlog qui l'avait dit).
Donc oui, trop de similitudes entre les deux pour aimer une saga plus que l'autre sur le plan scénaristique.
51love
posted
the 02/13/2026 at 09:57 PM
niflheim
Donc oui, trop de similitudes entre les deux pour aimer une saga plus que l'autre sur le plan scénaristique.
1. je parlais pas forcement que de l'aspect scenaristique.
2. tu demandes a tous ceux qui ont fait les 2 saga, à mon avis, la quasi totalité preferent l'une ou l'autre donc je comprends pas ce que tu cherches a demontrer.
mooplol
posted
the 02/13/2026 at 10:16 PM
God of war trilogy et en promo kena/mgs collection/john wick
hyoga57
posted
the 02/14/2026 at 03:46 AM
Tout ce qui m’intéresse et sur PS5 bien évidemment vu que je prends tous les jeux tiers dessus.
link49
posted
the 02/14/2026 at 05:42 AM
Liberty
C'est clair.
jenicris
posted
the 02/14/2026 at 07:59 AM
Difficile a dire, trop de jeux, et comme toi
hyoga57
ouroboros4
posted
the 02/14/2026 at 08:24 AM
hyoga57
Les prendre en arnaques GKC faut pas être bien
cyr
posted
the 02/14/2026 at 08:30 AM
link49
il on parler de starfield ? J'ai l'impression qu'il étais absent.
Pourtant toute les rumeurs qui tourne....sans aucune officialisation.
Toute façon faut le faire sur xbox série X. D'ailleurs je me laisse 2 ans, et je finirais par l'acheter vu que j'ai plus de gamrpass
link49
posted
the 02/14/2026 at 08:36 AM
cyr
J'ai rien vu concernant le version Ps5 de Starfield.
jenicris
posted
the 02/14/2026 at 08:44 AM
Le mois prochain selon shinobi602
link49
link49
posted
the 02/14/2026 at 08:50 AM
jenicris
Parfait. Après, perso, j'ai pas trop accroché au jeu. Mais tant mieux si plus de joueurs peuvent l'essayer.
jenicris
posted
the 02/14/2026 at 08:59 AM
link49
pas accroché non plus. Même si Fallou 4 est encore pire
link49
posted
the 02/14/2026 at 09:01 AM
jenicris
On est d'accord.
