Fable (reboot)
9
name : Fable (reboot)
platform : Xbox Series X
editor : Microsoft
developer : Playground Games
genre : RPG
other versions : PC
[25 ans Xbox] Un message de Phil Spencer plein d'optimisme!


"2026 marque les 25 ans de la Xbox. Quel parcours incroyable, rendu possible grâce aux joueurs, à nos équipes et aux développeurs du monde entier.

Nous lançons cette année anniversaire avec le Developer Direct le 22 janvier. J'espère que vous nous rejoindrez pour découvrir en avant-première quelques-uns des jeux exceptionnels à venir cette année, présentés directement par leurs créateurs.

Nous avons hâte de vous dévoiler les nouveautés !"

Source : https://www.resetera.com/threads/phil-spencer-shares-a-video-message-on-linkedin-to-kick-off-the-25th-anniversary-year-of-xbox-also-including-the-new-xbox-25-logo.1401583/
    posted the 01/09/2026 at 04:55 PM by link49
    comments (9)
    marcelpatulacci posted the 01/09/2026 at 05:03 PM
    Lui à chaque fois il parle maintenait, il y a le générique de Faite entrée l'accusé qui s'enclenche dans ma tête.
    masharu posted the 01/09/2026 at 05:08 PM
    Quel parcours incroyable, avoir raté à ce point les générations Xbox One et Xbox Series en se tirant des balles de tennis dans le pied.

    Merci de présenter des jeux à venir que je prendrais sur PS5 du coup.

    marcelpatulacci La faute vient très certainement de ses supérieurs, de Nadella et cie. Je pense qu'il a fait au mieux du temps de la Xbox One (notamment avec l'ajout de la rétrocompatibilité dématérielle qui permet d'utiliser les jeux physiques X1/X360 en DL sur XO/XS) mais la direction de Microsoft a dû imposer sa vision ces dernières années.
    skuldleif posted the 01/09/2026 at 05:13 PM
    let go
    skuldleif posted the 01/09/2026 at 05:16 PM
    masharu si tu ne prenais pas tes tiers de base sur xbox ta decision n'a aucun impact
    jenicris posted the 01/09/2026 at 05:16 PM
    Plus personne ne l'écoute.
    skuldleif posted the 01/09/2026 at 05:17 PM
    jenicris tu mate toute les conf xbox pourtant
    ouroboros4 posted the 01/09/2026 at 05:17 PM
    Dommage on sait pas mettre le risitas qui joue de la flûte
    walterwhite posted the 01/09/2026 at 05:17 PM
    marcelpatulacci masharu Le mec qui a mis la marque au plus bas après l’exceptionnelle 360…dire que cet incompétent est en poste depuis 12 ans
    jenicris posted the 01/09/2026 at 05:19 PM
    skuldleif pour les jeux. Lui je l'écoute pas
