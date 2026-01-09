"2026 marque les 25 ans de la Xbox. Quel parcours incroyable, rendu possible grâce aux joueurs, à nos équipes et aux développeurs du monde entier.
Nous lançons cette année anniversaire avec le Developer Direct le 22 janvier. J'espère que vous nous rejoindrez pour découvrir en avant-première quelques-uns des jeux exceptionnels à venir cette année, présentés directement par leurs créateurs.
Nous avons hâte de vous dévoiler les nouveautés !"
Merci de présenter des jeux à venir que je prendrais sur PS5 du coup.
marcelpatulacci La faute vient très certainement de ses supérieurs, de Nadella et cie. Je pense qu'il a fait au mieux du temps de la Xbox One (notamment avec l'ajout de la rétrocompatibilité dématérielle qui permet d'utiliser les jeux physiques X1/X360 en DL sur XO/XS) mais la direction de Microsoft a dû imposer sa vision ces dernières années.