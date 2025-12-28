L'auteur de l'article ci-dessous adore les jeux Mario en 3D. Chacun d'eux – oui, même Sunshine – lui rappelle pourquoi Nintendo est le meilleur dans le domaine des jeux de plateforme, et Super Mario 64 et Super Mario Odyssey sont pour lui deux des plus grands jeux de tous les temps. Autrement dit, il n'aurait jamais imaginé que cette série puisse être détrônée en matière de jeux de plateforme 3D, et puis ce gorille géant a tout chamboulé.
Donkey Kong Bananza, dès son annonce, était un projet de rêve : une aventure en 3D à la Mario mettant en scène un gorille gigantesque, avec des éléments de jeu d'action-combat. Mais il ne s'attendais pas à ce que ce jeu devienne peut-être son jeu Nintendo préféré de tous les temps.
Pour moi Odyssey est largement au dessus, quand aux Mario Galaxy...j'en parle même pas
Bananza est sympa mais Nintendo a fait beaucoup mieux par le passé.
Sinon pour le reste, il y a tout le savoir faire de Nintendo dans ce jeu. Après on aime ou non le concept, le game design force le respect.
ou est Judas ??
Je ne trouve pas cette mécanique de destruction amusante, au plus elle est barbante, voir parfois déroutante (la caméra s'affole, ça devient moche gris partout, pas foufou)
Odyssey et 10x au dessus, Galaxy 1 et 2 aussi, mais y'a pas besoin d'aller dans les Mario, pour moi RARE à déjà fait mieux il y'a 20 ans avec les Banjo (DK 64, pas forcément, c'était aussi en demi-teinte pour moi)
En tout cas les Mario lui roule dessus sans forcer.
Le meilleur ? Non je préfère les Mario Galaxy
J'ai même du mal à le voir comme un plateformer
Mais un jeux de cette trempe, ou on a un impact sur le décor, ça serais bien s'il pouvait le réutiliser dans d'autre jeux.....
Après les goûts et les couleurs. Quand je vois certains cité mario sunshine....qui est pour moi le pire mario ever, voir peut-être le plus mauvais jeux Nintendo de tous les temps....
Sauf à le considérer comme il est vraiment : c'est à dire un jeu d'action aventure et pas du tout un jeu de plateforme.
Mais dans les deux cas ça reste très mauvais.
Le seul jeu que j'ai revendu depuis Fire Emble Tree Houses, tous supports confondus. Et pourtant je suis collectionneur de physique.
J'ai conscience du travail fourni, de l'exploit technique et de ses qualités, mais tout d'amalgame dans un gloubi boulga indigeste, répétitif, usant, sans aucun challenge et donc tout en fadeur, avec en plus un aspect collectionnite frénétique abrutissante et power-up sans limite qui vraiment file la gerbe.
Le pire Nintendo depuis très longtemps en terme de fond, quand bien même la forme est pas trop mal voir parfois bluffante.
Je prie pour que cette orientation des jeux Nintendo s'arrête.
