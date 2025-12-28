Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Donkey Kong Bananza
10
Likers
name : Donkey Kong Bananza
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action plates-formes
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
477
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18754
visites since opening : 31974317
link49 > blog
[Donkey Kong Bananza] L'un des meilleurs jeux de plateforme de l'histoire de Nintendo?


L'auteur de l'article ci-dessous adore les jeux Mario en 3D. Chacun d'eux – oui, même Sunshine – lui rappelle pourquoi Nintendo est le meilleur dans le domaine des jeux de plateforme, et Super Mario 64 et Super Mario Odyssey sont pour lui deux des plus grands jeux de tous les temps. Autrement dit, il n'aurait jamais imaginé que cette série puisse être détrônée en matière de jeux de plateforme 3D, et puis ce gorille géant a tout chamboulé.

Donkey Kong Bananza, dès son annonce, était un projet de rêve : une aventure en 3D à la Mario mettant en scène un gorille gigantesque, avec des éléments de jeu d'action-combat. Mais il ne s'attendais pas à ce que ce jeu devienne peut-être son jeu Nintendo préféré de tous les temps.

Source : https://www.gamesradar.com/games/platformer/i-didnt-need-to-spend-60-hours-with-donkey-kong-bananza-for-it-to-be-my-game-of-the-year-but-im-convinced-its-one-of-the-greatest-platformers-in-nintendo-history/
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    ducknsexe
    posted the 12/28/2025 at 02:32 PM by link49
    comments (17)
    jenicris posted the 12/28/2025 at 02:38 PM
    Ah ouais carrément...

    Pour moi Odyssey est largement au dessus, quand aux Mario Galaxy...j'en parle même pas
    Bananza est sympa mais Nintendo a fait beaucoup mieux par le passé.
    guiguif posted the 12/28/2025 at 02:41 PM
    J'ai mal a ma plates-forme.... Surtout après avoir découvert Galaxy 2, avec la compile sortie ya quelques mois, qui l'enterre au fond de son trou.
    fuji posted the 12/28/2025 at 02:43 PM
    Meme chose que Jenicris juste je l'ai meme pas trouvé sympa, pas eu le courage de le terminer , je préfere quand ca part pas dans tout les sens , meme chose pour totk que j'ai pas terminé alors que j'ai surkiff botw.
    ziggourat posted the 12/28/2025 at 02:46 PM
    Il est excellent, mais son problème majeur pour moi, c'est que c'est un Mario, mais pas un DK.

    Sinon pour le reste, il y a tout le savoir faire de Nintendo dans ce jeu. Après on aime ou non le concept, le game design force le respect.
    midomashakil posted the 12/28/2025 at 02:55 PM
    ma question
    ou est Judas ??
    fdestroyer posted the 12/28/2025 at 02:57 PM
    J'ai mal en écrivant ça, mais j'ai dû me forcer à aller au bout.

    Je ne trouve pas cette mécanique de destruction amusante, au plus elle est barbante, voir parfois déroutante (la caméra s'affole, ça devient moche gris partout, pas foufou)

    Odyssey et 10x au dessus, Galaxy 1 et 2 aussi, mais y'a pas besoin d'aller dans les Mario, pour moi RARE à déjà fait mieux il y'a 20 ans avec les Banjo (DK 64, pas forcément, c'était aussi en demi-teinte pour moi)
    legato posted the 12/28/2025 at 02:57 PM
    Bananeza est sympa sans plus , très loin de ce que l'on pouvait attendre dune adaptation 3d pleine de l'univers que l'on connait c'est peut être le problème mais la réponse de Nintendo est de s'en éloigner pour une autre proposition plus simple et légère .
    En tout cas les Mario lui roule dessus sans forcer.
    kinectical posted the 12/28/2025 at 02:58 PM
    …ouais non lol
    jenicris posted the 12/28/2025 at 03:00 PM
    Quand je me souviens de l'impact et de la claque des opus 64 et Galaxy en comparaison à leur sortie
    ducknsexe posted the 12/28/2025 at 03:09 PM
    Un tres grand jeu de plate-forme 3D nintendo
    Le meilleur ? Non je préfère les Mario Galaxy
    judebox posted the 12/28/2025 at 03:09 PM
    N'importe nawak...
    J'ai même du mal à le voir comme un plateformer
    amario posted the 12/28/2025 at 03:25 PM
    Faut pas abuser
    senseisama posted the 12/28/2025 at 03:25 PM
    Ya quasiment pas de plate-forme hahahahahaha
    cyr posted the 12/28/2025 at 03:43 PM
    J'ai bien aimé bananza jusqu'au niveau 5....on peut plus tous casser sans réfléchir...donc je fais une pause.

    Mais un jeux de cette trempe, ou on a un impact sur le décor, ça serais bien s'il pouvait le réutiliser dans d'autre jeux.....

    Après les goûts et les couleurs. Quand je vois certains cité mario sunshine....qui est pour moi le pire mario ever, voir peut-être le plus mauvais jeux Nintendo de tous les temps....
    trodark posted the 12/28/2025 at 03:44 PM
    C'est au contraire l'un des pires. Peut être le pire.
    Sauf à le considérer comme il est vraiment : c'est à dire un jeu d'action aventure et pas du tout un jeu de plateforme.

    Mais dans les deux cas ça reste très mauvais.
    Le seul jeu que j'ai revendu depuis Fire Emble Tree Houses, tous supports confondus. Et pourtant je suis collectionneur de physique.


    J'ai conscience du travail fourni, de l'exploit technique et de ses qualités, mais tout d'amalgame dans un gloubi boulga indigeste, répétitif, usant, sans aucun challenge et donc tout en fadeur, avec en plus un aspect collectionnite frénétique abrutissante et power-up sans limite qui vraiment file la gerbe.

    Le pire Nintendo depuis très longtemps en terme de fond, quand bien même la forme est pas trop mal voir parfois bluffante.

    Je prie pour que cette orientation des jeux Nintendo s'arrête.
    shinz0 posted the 12/28/2025 at 03:46 PM
    Merci pour ce fou rire
    cyr posted the 12/28/2025 at 03:47 PM
    playshtayshen le 24/10/25 à 22h54
    a ajouté un commentaire sur la vidéo Le remake de Halo sous Unreal Engine 5 est officialisé, également sur PlayStation 5.
    "PlayStation for the all players hahahahahahah... only nintendo hahahahahahahahahah

    Il y a que moi qui pense que Senseisama est Playshtayshen est la même personne?
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo