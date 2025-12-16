Alors que l'année touche à sa fin, Digital Foundry, publication spécialisée dans les technologies du jeu vidéo, a bien sûr publié un article sur les graphismes les plus impressionnants de 2025. De nombreux jeux visuellement époustouflants sont sortis cette année, notamment Death Stranding 2, Metroid Prime 4 et Assassin’s Creed Shadows. Mais il ne peut y avoir qu'un seul numéro un, et c'est DOOM: The Dark Ages qui, à la surprise générale, remporte la première place. A noter aussi la présence de nombreux titres Switch 2, montrant que la console en est capable.
Source : https://mynintendonews.com/2025/12/14/digital-foundry-the-best-game-graphics-of-2025/
tags :
posted the 12/16/2025 at 01:27 PM by link49