Le début de l'année 2026 s'annonce un peu différent de ce à quoi on s'attendrait d'habitude pour une console Nintendo en termes de "gros" jeux chaque mois :
Janvier - Y'a pas grand-chose qui se passe (comme d'hab juste après les vacances), mais FFVII Remake sort le 22 et, même si c'est un port tardif, c'est carrément le gros jeu du mois. Animal Crossing : New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition sort aussi le 15, mais c'est juste une version Switch 2.
Février - Un nouveau Resident Evil, c'est toujours un truc important. Nintendo sort Mario Tennis Fever mais Resident Evil Requiem lui fera clairement de l'ombre.
Mars - C'est le seul mois où y'aurait peut-être débat vu que 007 First Light et Pokopia sortent tous les deux. Dur de dire lequel sera le "plus gros" vu que c'est un peu des inconnues, mais on a appris plus de trucs positifs sur First Light, surtout que Pokopia a connu un bad buzz à l'annonce de son format.
Avril - Pas grand-chose de confirmé pour le mois jusqu'à ce que Pragmata soit annoncé aux Game Awards, et le jeu a l'air excellent.
Évidemment, y'a encore le temps que tout ça change - Nintendo eux-mêmes ont des jeux prévus pour 2026 sans mois précis (Yoshi, Fire Emblem), mais pour l'instant, le jeu "phare" pour chacun des quatre premiers mois de l'année, c'est un jeu AAA tiers, gros budget, grosse production, plutôt "mature", avec 3/4 d'entre eux qui sortent en même temps que sur d'autres consoles. C'est pas vraiment ce qu'on attend d'une console Nintendo, mais ça fait partie de l'aspect de la Switch 2. Les gros jeux Nintendo arriveront toujours, mais c'est cool d'avoir cette variété en attendant.
Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1pn2yv2/early_2026_is_currently_shaping_up_to_be_somewhat/
tags :
posted the 12/16/2025 at 06:11 AM by link49
Pour le reste rien de bien particulier dans le planning. Faudra attendre le Direct de fin janvier / début février pour avoir une idée plus concrete de 2026.
Parce que animal crossing, pokedia et mario tennis, au secours quoi
Et pour le reste des jeux, seul First Light m'intéresse, et ce sera sur PC.
Pour Pragmata, il faut que je teste la démo (sur PC aussi).