[Rumeur] GTA 6 sortirait aussi sur Nintendo Switch 2?


Nash Weedle, qui avait leaké avec précision Metroid: Samus Returns et Metroid Dread avant tout le monde, affirme qu'un portage de GTA VI pour Switch 2 est en préparation. Il ajoute :

- Le retard du jeu n'est pas dû à cette version.
- Il ne semble pas s'agir d'un titre de lancement, et sortira donc après les versions ps5 et Xbox Series.

Dans le doute...

Source : https://x.com/NWeedle/
    posted the 11/17/2025 at 04:16 PM by link49
    comments (27)
    losz posted the 11/17/2025 at 04:17 PM
    J'imagine pas la gueule de la version...
    suzukube posted the 11/17/2025 at 04:17 PM
    Oh, ça serait top ça ! Ca ferait un pied de nez à pas mal de monde qui pensent que cette console est sous-dotée en terme de puissance ^^ !
    altendorf posted the 11/17/2025 at 04:20 PM
    link49 posted the 11/17/2025 at 04:21 PM
    suzukube Il y a moyen de faire un peu plus beau que Cyberpunk 2077 sur cette console je pense.
    wazaaabi posted the 11/17/2025 at 04:21 PM
    En 2030 alors ?
    fuu posted the 11/17/2025 at 04:23 PM
    avec R* ? soyez pas pressé
    guigui59 posted the 11/17/2025 at 04:26 PM
    Oui on attend prime 2 et 3 d'après ces sources lol pas fiable du tout celui la
    yanssou posted the 11/17/2025 at 04:26 PM
    C'est impossible
    ouroboros4 posted the 11/17/2025 at 04:28 PM
    tab posted the 11/17/2025 at 04:34 PM
    Clic clic clic
    pharrell posted the 11/17/2025 at 04:40 PM
    Je ne vois pas en quoi c'est impossible... Si tu downgrade tu y arriveras forcément... Tu peux très certainement arriver à avoir un jeu qui tourne en 30 FPS.

    Si pas de bug, t'auras une expérience de jeu sympa. Dans tous les cas si Rockstar n'arrive pas à fournir une copie de qualité suffisante, ils vont annuler le projet (Switch 2) pour ne pas casser l'image de cet épisode très attendu.
    tripy73 posted the 11/17/2025 at 04:46 PM
    pharrell : le problème ce situera surtout côté CPU s'ils tentent d'en faire un portage.
    hyoga57 posted the 11/17/2025 at 04:47 PM
    yanssou ouroboros4 En 320p et 15fps ça passera.
    yanssou posted the 11/17/2025 at 04:56 PM
    hyoga57 ou en 2d édition
    ravyxxs posted the 11/17/2025 at 05:14 PM
    15FPS 600P tout en low-medium mon capitaine

    pharrell Personne n'a dit que c'est impossible, c'est un logiciel, il va se lancer, on parle du résultat du visuel dû au ressource.
    hirogami posted the 11/17/2025 at 05:15 PM
    tripy73 Justement cela a du être plus ou moins résolu ,leur moteur est fonctionnel sur la switch 2 avec la serie RDR qui arrivera dessus .
    Actuellement plusieurs société un peu comme capcom commence a rendre leur moteur de jeu compatible cpu arm avec prise en charge des fonctionnalité rtx donné par nvidia pour la switch 2 .
    Donc a mon avis leur jeux tournera sans problème sur la switch grâce au dlss a voir la qualité graphique ,surtout que les fonctionnalité rtx ne sont pas encore pleinement defini sur la switch mais les production qui vont arrivé seront meilleur .
    kidicarus posted the 11/17/2025 at 05:17 PM
    Je n'y crois pas du tout.
    jeanouillz posted the 11/17/2025 at 05:19 PM
    Il pourrait sortir en même temps que la version PC.
    En 720p upscaled 1440p et en abaissant certains détails, affichage distant, eclairage et cie ça doit être possible.

    Par contre la grande question ça va etre la partie stockage. Déjà sur Ps5 et cie, combien le jeu va peser, puis sur Switch 2 ?
    kisukesan posted the 11/17/2025 at 05:26 PM
    En même temps, ils vont faire en sorte que ce soit jouable sur steamdeck non ?
    kikoo31 posted the 11/17/2025 at 05:26 PM
    hyoga57 yanssou ouroboros4 faut déjà faire sortir GTA V alors le 6 ....
    yanssou posted the 11/17/2025 at 05:34 PM
    kikoo31 c'est clair
    sonilka posted the 11/17/2025 at 05:36 PM
    R* a toujours eu pour habitude de ne pas dévaluer ses jeux. Sortir un GTAVI aussi ambitieux sur S2 c'est obligatoirement etre amené à faire d'énormes concessions. Et ils se foutent éperdument de passer à coté du parc futur de S2 comme l'a montré leur total désintérêt pour une version Switch de GTAV.
    cyr posted the 11/17/2025 at 06:03 PM
    losz il ressemblerait au pire des cas a gta5.....

    sonilka ils on quand même sortie gta 3, vice city, san Andreas sur switch et le premier red dead rédemption....

    Alors qu'avant fallait se contenter de gta chinatown wars sur DS, et bully schorlachips 2 sur Wii.... et un jeux ultra violent, manhunt je crois (pas sur du nom)
    patrickleclairvoyant posted the 11/17/2025 at 06:06 PM
    T’es vraiment un malade mental. Au même titre que Kyogamer
    leonr4 posted the 11/17/2025 at 06:45 PM
    Techniquement, un portage de GTA 6 sur Switch 2 est peut être possible mais à quel prix ? car ça risque de coincer fort du coté du CPU, de la bande passante et possible aussi au niveau du stockage qui reste plus lent par rapport aux autres supports, après en faisant de gros sacrifices peut être qu'ils y arriveront à le faire tourner dessus mais ça va compromettre la qualité globale du jeu par ce que même avec de la grosse optimisation derrière et tout le talent de Rockstar il y a des choses inévitables et certaines limites.

    Reduction du nombre de PNJ pour alléger la charge CPU/mémoire (tout ce qui est calculs IA, animations, interactions).
    Simplifié ou revoir l'IA à la baisse pour réduire un peu les besoins de calculs.
    Réduire le trafic terrestre, maritime et aérien (voitures, motos, bateaux, jet ski, avions, hélico) ça diminuerait la charge sur le CPU mais aussi le GPU, en particulier pour la physique et le rendu en temps réel.
    Modèle des PNJ simplifiés (moins détaillés, nombre de polygones réduit)
    Réduire/supprimer la simulation de tissu.
    Simplifier/désactiver la simulation des cheveux.
    Réduire/désactiver la simulation liquide.
    Réduire/supprimer la physique et la déformation des véhicules.
    Réduire le nombre d’objets (props, débris, éléments interactifs) réduirait la charge sur la mémoire et le rendu.
    Revoir à la baisse les interactions.
    Réduire les lieux et bâtiments explorables.
    Baisser la distance d'affichage.
    Désactiver le RTGI, et simplifier les reflets en ray tracing ou les retirer carrément pour les remplacer par un éclairage et des reflets rastérisés.
    Simplification de la météo et des événements aléatoires, et tous les éléments dynamiques.
    Sacrifier la bande passante en mode portable (en sachant que le GPU est sous-cadencé + une bande passante très réduite) donc réduire les éléments graphiques (textures, PNJ, physique) soulagerait la console mais rendrait le jeu moins impressionnant visuellement.
    Faire en sorte que le streaming de données soit moins agressif pour le stockage interne de la console.
    Possible une version avec plus de temps de chargement que les autres dans certaines situations.
    Bien sur baisser la résolution et ça risque d'être violent en nomade même avec l'aide du DLSS.
    Un framerate à 30fps mais moins bon et stable que les autres versions consoles de salon.
    Version spécifique de GTA Online 2.0 ou suppression de ce mode qui va évoluer pendant la prochaine décennie et gagner en poids, la Switch 2 aura du mal avec ses 256GB internes.
    Pas de vraie version physique, GKC à la place.


    C'est fort possible aussi qu'ils revoient des choses pour adapter leur moteur RAGE9 à l'architecture ARM, donc retravailler le code bas niveau en plus d’une optimisation ARM sont indispensables.


    Mais au delà de tout ça et du downgrade pour rendre le portage possible, le plus important c'est surtout est ce que R* en a vraiment envie de bosser sur une telle version ? j'en suis pas sur qu'ils souhaitent une situation similaire à la The Witcher 3 sur Switch voir pire pour GTA6.
    xynot posted the 11/17/2025 at 06:59 PM
    Source inconnue au bataillon
    ducknsexe posted the 11/17/2025 at 07:05 PM
    La switch 2 la machine de rêve ou tout est possible, profiter de son offre a 420 euros en ce moment, aller l acheté avant que GTA6 arrive
