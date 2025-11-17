Nash Weedle, qui avait leaké avec précision Metroid: Samus Returns et Metroid Dread avant tout le monde, affirme qu'un portage de GTA VI pour Switch 2 est en préparation. Il ajoute :
- Le retard du jeu n'est pas dû à cette version.
- Il ne semble pas s'agir d'un titre de lancement, et sortira donc après les versions ps5 et Xbox Series.
Dans le doute...
Source : https://x.com/NWeedle/
Si pas de bug, t'auras une expérience de jeu sympa. Dans tous les cas si Rockstar n'arrive pas à fournir une copie de qualité suffisante, ils vont annuler le projet (Switch 2) pour ne pas casser l'image de cet épisode très attendu.
pharrell Personne n'a dit que c'est impossible, c'est un logiciel, il va se lancer, on parle du résultat du visuel dû au ressource.
Actuellement plusieurs société un peu comme capcom commence a rendre leur moteur de jeu compatible cpu arm avec prise en charge des fonctionnalité rtx donné par nvidia pour la switch 2 .
Donc a mon avis leur jeux tournera sans problème sur la switch grâce au dlss a voir la qualité graphique ,surtout que les fonctionnalité rtx ne sont pas encore pleinement defini sur la switch mais les production qui vont arrivé seront meilleur .
En 720p upscaled 1440p et en abaissant certains détails, affichage distant, eclairage et cie ça doit être possible.
Par contre la grande question ça va etre la partie stockage. Déjà sur Ps5 et cie, combien le jeu va peser, puis sur Switch 2 ?
sonilka ils on quand même sortie gta 3, vice city, san Andreas sur switch et le premier red dead rédemption....
Alors qu'avant fallait se contenter de gta chinatown wars sur DS, et bully schorlachips 2 sur Wii.... et un jeux ultra violent, manhunt je crois (pas sur du nom)
Reduction du nombre de PNJ pour alléger la charge CPU/mémoire (tout ce qui est calculs IA, animations, interactions).
Simplifié ou revoir l'IA à la baisse pour réduire un peu les besoins de calculs.
Réduire le trafic terrestre, maritime et aérien (voitures, motos, bateaux, jet ski, avions, hélico) ça diminuerait la charge sur le CPU mais aussi le GPU, en particulier pour la physique et le rendu en temps réel.
Modèle des PNJ simplifiés (moins détaillés, nombre de polygones réduit)
Réduire/supprimer la simulation de tissu.
Simplifier/désactiver la simulation des cheveux.
Réduire/désactiver la simulation liquide.
Réduire/supprimer la physique et la déformation des véhicules.
Réduire le nombre d’objets (props, débris, éléments interactifs) réduirait la charge sur la mémoire et le rendu.
Revoir à la baisse les interactions.
Réduire les lieux et bâtiments explorables.
Baisser la distance d'affichage.
Désactiver le RTGI, et simplifier les reflets en ray tracing ou les retirer carrément pour les remplacer par un éclairage et des reflets rastérisés.
Simplification de la météo et des événements aléatoires, et tous les éléments dynamiques.
Sacrifier la bande passante en mode portable (en sachant que le GPU est sous-cadencé + une bande passante très réduite) donc réduire les éléments graphiques (textures, PNJ, physique) soulagerait la console mais rendrait le jeu moins impressionnant visuellement.
Faire en sorte que le streaming de données soit moins agressif pour le stockage interne de la console.
Possible une version avec plus de temps de chargement que les autres dans certaines situations.
Bien sur baisser la résolution et ça risque d'être violent en nomade même avec l'aide du DLSS.
Un framerate à 30fps mais moins bon et stable que les autres versions consoles de salon.
Version spécifique de GTA Online 2.0 ou suppression de ce mode qui va évoluer pendant la prochaine décennie et gagner en poids, la Switch 2 aura du mal avec ses 256GB internes.
Pas de vraie version physique, GKC à la place.
C'est fort possible aussi qu'ils revoient des choses pour adapter leur moteur RAGE9 à l'architecture ARM, donc retravailler le code bas niveau en plus d’une optimisation ARM sont indispensables.
Mais au delà de tout ça et du downgrade pour rendre le portage possible, le plus important c'est surtout est ce que R* en a vraiment envie de bosser sur une telle version ? j'en suis pas sur qu'ils souhaitent une situation similaire à la The Witcher 3 sur Switch voir pire pour GTA6.