Hades II
[Switch 2] Hades 2 sort en boite cette semaine : Allez-vous le prendre?


La version physique d'Hades II sort le 20 novembre, soit ce jeudi. Elle sort avec le jeu sur cartouche, un livret de personnages de 32 pages, et un téléchargement pour la bande-son du jeu. Ça, c'est la façon de faire une sortie physique, franchement ! Allez-vous le prendre?



Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1otpz11/hades_ii_physical_edition_releases_later_this/
    posted the 11/16/2025 at 12:36 PM by link49
    comments (21)
    guiguif posted the 11/16/2025 at 12:39 PM
    J'attendrai une version PS5 avec une build plus avancée.
    fdestroyer posted the 11/16/2025 at 12:41 PM
    Attend attend... c'est pas une GKC? Non parce que je suis pas le plus gros fan de Hades (un peu de mal avec les rogues) mais si l'éditeur à fait le boulot jusqu'au bout, je suis prêt à le prendre sans hésiter!!
    nicolasgourry posted the 11/16/2025 at 12:42 PM
    fdestroyer c'est bien un jeu qui sort en format non "GKC".
    https://www.amazon.fr/Hades-II-Nintendo-Switch-2/dp/B0FQX9B7HZ
    mrvince posted the 11/16/2025 at 12:46 PM
    guiguif Cad une build plus avancée ? Si par la tu entend un jeu plus fourni il est fini le jeu. Y'aura rien de nouveau dedans a l'avenir. Si ce n'est des MAJ corrective peut être.
    fdestroyer posted the 11/16/2025 at 12:48 PM
    nicolasgourry Yeahhhh!! Enfin des vraies sorties physiques sur la console ! Kirby, Hades, MP4, ça prend enfin un peu de vitesse
    narustorm posted the 11/16/2025 at 12:51 PM
    Déjà préco avec kirby le même jours
    2 jeux en vrai version boîte cartouche
    niflheim posted the 11/16/2025 at 12:52 PM
    Oui car il fait partit des rares jeux Switch 2 qui seront sur cartouche, et il faut que ma collection de jeux Switch 2 s'agrandisse un peu.
    ducknsexe posted the 11/16/2025 at 01:00 PM
    Maintenant au tour de Hollow Knight silksong
    sonilka posted the 11/16/2025 at 01:02 PM
    J'hésite. J'étais parti pour le prendre mais le tarif est excessif au regard du prix la version demat. Mettre 10€ de plus dans une version boite ne me gène pas mais la on est sur 20€ (meme si on peut le trouver à 45€ sur le net).
    kisukesan posted the 11/16/2025 at 01:13 PM
    Je viens de le finir (sans l'épilogue) en demat, ça m'aurait bien tenté mais ça finit quand même par être très redondant avant cette première fin et je n'ai pas le goût de m'y remettre pour l'épilogue, ce sera sans moi ou plus tard à petit prix
    derno posted the 11/16/2025 at 01:15 PM
    sonilka
    hades fait partit des jeux qui bénéficie des offres 10 euro de CC chez la fnac....c'est intéressant.

    perso j'ai longuement hésité mais après avoir essayé des démos de jeux "analogue" j'en suis venu à la conclusion que ce genre n'est pas fait pour moi....c'est dommage, pour une fois qu'un éditeur joue le jeu de la vrai cartouche j'avais envie de soutenir l'initiative...maintenant j'imagine qu'il y a suffisamment de fans qui seront très content de l'avoir en boite
    sonilka posted the 11/16/2025 at 01:22 PM
    derno oui je sais pour la Fnac c'est pour ca que j'hésite. Mais ca m'embête quand meme de voir que le tarif de base c'est 50€. Ca reste un jeu indé.
    kisukesan posted the 11/16/2025 at 01:30 PM
    sonilka alors c'est certes un jeu indé mais vraiment super riche en contenu, il y a un taff énorme sur les graphismes, les musiques. Même à 45€ de base, entier sur cartouche en plus, c'est pas déconnant.
    suzukube posted the 11/16/2025 at 01:40 PM
    sonilka Après en démat', il est à 29,99 €, le reste c'est surtout lié aux coûts pour sortir le jeu en physique (d'ailleurs la cartouche fonctionne sur Switch 1 et Switch 2 car c'est un upgrade en vrai sur SW2). La mise à niveau depuis le jeu Switch 1 est gratuite au passage !
    cyr posted the 11/16/2025 at 01:52 PM
    fdestroyer ne pas prendre un jeux qu'on veut parce que que c'est une gkc , mais prendre des jeux non voulu parce qu'il sort en cartouche....


    Kirby est deuxième de l'eshop devant hyrule warior et derrière le jeux de foot eleven truc bidule....

    C'est triste, mais kirby devrait etre numéro 1 la semaine prochaine....
    fdestroyer posted the 11/16/2025 at 01:55 PM
    cyr Je comprends que ça puisse sembler naze, mais moi j'appel ça voter avec mon porte monnaie. (dans l'illusion que cela puisse faire bouger les éditeurs avec le temps)

    Et Hades 2 j'allais de toute façon le prendre tôt ou tard, ayant le premier en boite, rien que pour la collec.
    cyr posted the 11/16/2025 at 02:03 PM
    fdestroyer c'est ton fric. Je juge pas.
    Mais j'avoue ça m'a fait un peu rigoler.

    Refuser les gkc, c'est refuser les jeux tiers.

    Apparemment, c'est pas un délire. Les carte micro sd express sont un peu plus lente que la mémoire de la console, mais plus rapide que les carte de jeux 64 go....

    Alors pourquoi nintendo n'a pas opter pour des carte de jeux au format express..... qui aurait payer sont jeux 30€ plus chère qu'ailleurs?????
    olex posted the 11/16/2025 at 02:07 PM
    Non, j'attends une version PS4/5 en boîte, pour les mêmes raisons que Guiguif (avoir les correctifs et améliorations qu'auront les versions Switch 1/2 entre temps, il y en avait pas mal à l'époque du 1er Hadès mine de rien).
    fdestroyer posted the 11/16/2025 at 02:11 PM
    cyr Toute façon ces sois-disante justifications "techniques" ça n'a ni queue ni tête.

    Certes, Mario Kart World à des temps de chargement plus rapide depuis la mémoire interne, et oui, il est possible que Star Wars à besoin d'une très grande bande passante pour l'open World.

    Et alors? Sur PS5 ils font comment? ils accèdent au Bluray pendant le jeu? évidemment pas, ça fait des années qu'on installe le contenu sur une mémoire ultra-rapide, c'est pas pour autant que le Bluray est vide.

    Il suffit que Nintendo permette d'installer les jeux et basta, c'est vraiment des excuses débiles
    guiguif posted the 11/16/2025 at 02:41 PM
    mrvince Oui une version plus avancée/patchée
    jackfrost posted the 11/16/2025 at 02:53 PM
    Oui, pour soutenir les devs et une vraie édition physique sur Switch 2, cas extrêmement rare.
