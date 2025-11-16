La version physique d'Hades II sort le 20 novembre, soit ce jeudi. Elle sort avec le jeu sur cartouche, un livret de personnages de 32 pages, et un téléchargement pour la bande-son du jeu. Ça, c'est la façon de faire une sortie physique, franchement ! Allez-vous le prendre?
2 jeux en vrai version boîte cartouche
hades fait partit des jeux qui bénéficie des offres 10 euro de CC chez la fnac....c'est intéressant.
perso j'ai longuement hésité mais après avoir essayé des démos de jeux "analogue" j'en suis venu à la conclusion que ce genre n'est pas fait pour moi....c'est dommage, pour une fois qu'un éditeur joue le jeu de la vrai cartouche j'avais envie de soutenir l'initiative...maintenant j'imagine qu'il y a suffisamment de fans qui seront très content de l'avoir en boite
Kirby est deuxième de l'eshop devant hyrule warior et derrière le jeux de foot eleven truc bidule....
C'est triste, mais kirby devrait etre numéro 1 la semaine prochaine....
Et Hades 2 j'allais de toute façon le prendre tôt ou tard, ayant le premier en boite, rien que pour la collec.
Mais j'avoue ça m'a fait un peu rigoler.
Refuser les gkc, c'est refuser les jeux tiers.
Apparemment, c'est pas un délire. Les carte micro sd express sont un peu plus lente que la mémoire de la console, mais plus rapide que les carte de jeux 64 go....
Alors pourquoi nintendo n'a pas opter pour des carte de jeux au format express..... qui aurait payer sont jeux 30€ plus chère qu'ailleurs?????
Certes, Mario Kart World à des temps de chargement plus rapide depuis la mémoire interne, et oui, il est possible que Star Wars à besoin d'une très grande bande passante pour l'open World.
Et alors? Sur PS5 ils font comment? ils accèdent au Bluray pendant le jeu? évidemment pas, ça fait des années qu'on installe le contenu sur une mémoire ultra-rapide, c'est pas pour autant que le Bluray est vide.
Il suffit que Nintendo permette d'installer les jeux et basta, c'est vraiment des excuses débiles