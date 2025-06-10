Il reste encore quatre jeux à Nintendo prévus en 2025 :
16 octobre - Pokémon Legends Z-A
06 novembre - Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
20 novembre - Kirby Air Riders
4 décembre - Metroid Prime 4: Beyond
De quoi redonner des couleurs à la Nintendo Switch 2 en finissant l'année en beauté.
Source : https://x.com/Stealth40k/status/1974879066529706090/
posted the 10/06/2025 at 06:36 AM by link49
Les 3 autres cest juste des hors-d'oeuvre
Les 3 gros jeux restants , bah c'est 1 xieme muso clairement développé sur Switch 1 a la base vu la faiblesse graphique , et puis encore un muso perso je sature ...
Les deux autres jeux bah c'est des jeux switch quoi ...
Donc c'est plus pour finir l année en beauté sur Switch ta liste !
Et encore façon de parler les jeux sont discutable , un pokémon tout moche tout laid comme d hab, et Metroid dont le dernier trailer a moto a tout sauf vendu du rêve ...
En plus sur les 4 jeux y'en encore 2 sur Switch 1 et en plus ils étaient en lead.
Je me lance enfin dans Mario Kart World cette semaine vu que le jeu est mis à jour. De ce que j’ai pu voir avec mon fils qui y joue, le mode Solo est déjà plus digne d’intérêt en mode ballade.
Pour moi l’enjeu c’est Metroid Prime, un jeu à gros budget, un développement long je serai plutôt exigeant perso
Ost, direction artistique, gameplay, graphisme, durée de vie, difficulté, maniabilité, consistence (parce que si pour 1h de jeu plaisant je m’ennuie 2h..)
Pokemon j’attends les retours joueurs. 0 confiance dans Gamefreak, idéalement les avis des joueurs un minimum objectifs et qui s’extasient pas devant un nom de licence
Kirby et le mosou…mouais je pense pas, je verrai Kirby si les retours sont élogieux
beyondgood074 je vois pas de quelle rumeur tu parles, le jeu a été reboot et avait changé de dev mais une fois au sein de retro je pense pas c’était plus chaotique que d’habitude. J’ai peut-être loupé une news
Va falloir que tu creuses bien parce que pour LPA, une partie des avis étaient positifs pour la seule et unique raison que la formule changeait de celle des opus canoniques. Léger quand tout le reste était à la ramasse.
Il risque d'être génialissime, même sur la première switch