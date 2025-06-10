Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Metroid Prime 4 Beyond
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
[Switch 2] Pour 2025, Nintendo a encore 4 gros jeux à sortir
Il reste encore quatre jeux à Nintendo prévus en 2025 :



16 octobre - Pokémon Legends Z-A
06 novembre - Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
20 novembre - Kirby Air Riders
4 décembre - Metroid Prime 4: Beyond

De quoi redonner des couleurs à la Nintendo Switch 2 en finissant l'année en beauté.

Source : https://x.com/Stealth40k/status/1974879066529706090/
    posted the 10/06/2025 at 06:36 AM by link49
    comments (20)
    jenicris posted the 10/06/2025 at 06:37 AM
    A par Metroid, le reste fait vraiment pas rêver.
    zekk posted the 10/06/2025 at 06:43 AM
    jenicris même metroid personnellement
    jenicris posted the 10/06/2025 at 06:45 AM
    zekk c'est vrai que le dernier trailer avec la moto
    ferthahuici posted the 10/06/2025 at 06:45 AM
    Kirby Air Riders en "gros jeu" ça fait un peu de peine quand même.
    jp67110 posted the 10/06/2025 at 06:46 AM
    jenicris idem
    ducknsexe posted the 10/06/2025 at 06:48 AM
    Metroid pour Moi le seul gros jeu qui fais rêver tout les possesseur de la switch 2

    Les 3 autres cest juste des hors-d'oeuvre
    zanpa posted the 10/06/2025 at 07:19 AM
    Rien d’intéressant sauf metroid mais vu la tronche du jeu ça donne pas envie
    drybowser posted the 10/06/2025 at 07:21 AM
    Kirby cest pas j'en gros jeu même avec sakurai a l'oeuvre !
    Les 3 gros jeux restants , bah c'est 1 xieme muso clairement développé sur Switch 1 a la base vu la faiblesse graphique , et puis encore un muso perso je sature ...
    Les deux autres jeux bah c'est des jeux switch quoi ...
    Donc c'est plus pour finir l année en beauté sur Switch ta liste !
    Et encore façon de parler les jeux sont discutable , un pokémon tout moche tout laid comme d hab, et Metroid dont le dernier trailer a moto a tout sauf vendu du rêve ...
    beyondgood074 posted the 10/06/2025 at 07:29 AM
    Y'a vraiment que Metroid d'intéressant, et vu le dernier trailer et les rumeurs sur le dev catastrophique, ça fait peur...
    newtechnix posted the 10/06/2025 at 07:31 AM
    On va être curieux de voir jusqu'à combien la Switch 1 va se vendre au final car là acheter encore la Switch 1 paraît encore évident.

    En plus sur les 4 jeux y'en encore 2 sur Switch 1 et en plus ils étaient en lead.
    pimoody posted the 10/06/2025 at 07:33 AM
    ZA et Kirby Airide perso

    Je me lance enfin dans Mario Kart World cette semaine vu que le jeu est mis à jour. De ce que j’ai pu voir avec mon fils qui y joue, le mode Solo est déjà plus digne d’intérêt en mode ballade.
    wickette posted the 10/06/2025 at 07:33 AM
    J’ai aucune attente particulière sur les autres jeux


    Pour moi l’enjeu c’est Metroid Prime, un jeu à gros budget, un développement long je serai plutôt exigeant perso

    Ost, direction artistique, gameplay, graphisme, durée de vie, difficulté, maniabilité, consistence (parce que si pour 1h de jeu plaisant je m’ennuie 2h..)


    Pokemon j’attends les retours joueurs. 0 confiance dans Gamefreak, idéalement les avis des joueurs un minimum objectifs et qui s’extasient pas devant un nom de licence


    Kirby et le mosou…mouais je pense pas, je verrai Kirby si les retours sont élogieux

    beyondgood074 je vois pas de quelle rumeur tu parles, le jeu a été reboot et avait changé de dev mais une fois au sein de retro je pense pas c’était plus chaotique que d’habitude. J’ai peut-être loupé une news
    sonilka posted the 10/06/2025 at 07:37 AM
    Du crossgen donc. Parce qu'on va pas mentir, le Kirby vu la tronche qu'il a, ca a surement été développé pour la Switch au départ avant de le décaler sur S2.

    wickette Pokemon j’attends les retours joueurs. 0 confiance dans Gamefreak, idéalement les avis des joueurs un minimum objectifs et qui s’extasient pas devant un nom de licence

    Va falloir que tu creuses bien parce que pour LPA, une partie des avis étaient positifs pour la seule et unique raison que la formule changeait de celle des opus canoniques. Léger quand tout le reste était à la ramasse.
    cyr posted the 10/06/2025 at 07:41 AM
    Metroid prime 4, et peut etre hyrule warior
    masharu posted the 10/06/2025 at 07:55 AM
    Il y en a pour tous les goûts, pas comme sur PlayStation et Xbox.
    jacquescechirac posted the 10/06/2025 at 07:57 AM
    c'est vrai qu'il y a que metroid prime, mais bon la console n'a mm pas 6 mois, et putain de merde metroid prime 4!
    Il risque d'être génialissime, même sur la première switch
    nuage posted the 10/06/2025 at 07:59 AM
    À part MP 4, et encore c’est un jeu Switch à la base, le reste no comment.
    lz posted the 10/06/2025 at 08:23 AM
    Seul MP4 ici peut être considéré comme un gros jeu
    poker22 posted the 10/06/2025 at 08:34 AM
    Je prendrai les 4 ; trés satisfait des sorties; perso; je ne suis as très aigris
    beyondgood074 posted the 10/06/2025 at 08:36 AM
    poker22 Ni très exigeant du coup
