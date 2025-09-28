accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
9
❤
Likers
Who likes this ?
yanssou
,
escobar
,
aozora78
,
roxloud
,
torotoro59
,
greggy
,
minbox
,
link49
,
opthomas
name :
Ghost of Yotei
platform :
Playstation 5
editor :
PlayStation Studios
developer :
Sucker Punch
genre :
action-aventure
read the reviews
add a review
add a press review
profile
472
Likes
Likers
Who likes this ?
cuthbert
,
midsaru
,
hellooooooo
,
ptifront
,
ekid
,
maskash
,
supatony
,
kekell
,
58e64g
,
kokoriko
,
edmondwells
,
ing09
,
nintendotown
,
ny
,
lastmajor
,
orangina
,
xenos
,
darkshao
,
gensouille
,
darkscream
,
tourte
,
zabuza
,
grozourson
,
tvirus
,
vonkuru
,
yuri
,
itachi974
,
artemis
,
greil93
,
minx
,
fullbuster
,
zorrox
,
mickurt
,
stiltzkin
,
shampix
,
narutimate24
,
eldren
,
mordred
,
metasonic
,
robin73
,
lambo
,
shanks
,
sokarius
,
barbenoire
,
trezert
,
sboubi
,
supasaya
,
fantacitron
,
pikmin592
,
anonymous340
,
estellise
,
stonesjack
,
titipicasso
,
milo42
,
voxen
,
robinca
,
binou87
,
whitepotatoes
,
xenos14
,
lichking
,
battossai
,
strifedcloud
,
darksephiroth
,
hipou
,
linkart
,
aiolia081
,
ntown
,
darkeox
,
sauronsg
,
klepapangue
,
kurosama
,
jwolf
,
jaune
,
apollokami
,
furtifdor
,
trafalgar
,
vanilla59
,
jeanouillz
,
takahito
,
shinaroni
,
giusnake
,
amassous
,
clash
,
x1x2
,
koopa
,
elricyann
,
diablass59
,
roivas
,
haydenbridal123
,
archesstat
,
badaboumisback
,
arrrghl
,
bjm
,
neokiller
,
buros
,
myers
,
artemico
,
heracles
,
biboufett
,
ritalix
,
snakeorliquid
,
drakeramore
,
lz
,
krash
,
dragonkevin
,
lanni
,
khel
,
keka
,
darkyx
,
sonofryse
,
dx93
,
monkeydluffy
,
kisukesan
,
link78
,
kyogamer
,
gaymer40
,
hado78
,
oversoulxlll
,
stardustx
,
friteforever
,
noth
,
kenpokan
,
soudis13
,
zackfair59plus
,
spartan1985
,
nindo64
,
arngrim
,
shao
,
sphinx
,
onirinku
,
jojoplay4
,
ultrageek
,
hir0k
,
knity
,
victornewman
,
leblogdeshacka
,
angelcloud
,
jorostar
,
nobleswan
,
toxicro
,
uta
,
sakimotor
,
pyrogas
,
titouhman
,
elmax
,
kwak
,
opthomas
,
boby3600
,
blackbox
,
evilboss
,
seeney
,
orosama
,
pwyll
,
chester
,
ichigoo
,
marco86
,
link80
,
scalaadcaelum
,
cajp45
,
guilde
,
geugeuz
,
lacasadenico
,
sorasaiku
,
wilhelm
,
david20
,
ecco
,
zemarth
,
jamrock
,
dragonquestparadise
,
temporell
,
naughty
,
bayonetta
,
sunnytime
,
tidusx59
,
ninjah
,
freddodo
,
youjimbo
,
miko599
,
kiribati
,
omegarugal
,
zaoo
,
squall0280
,
fifine
,
rebellion
,
ry0
,
nekonoctis
,
nmariodk
,
momotaros
,
iiii
,
flash
,
maxibesttof
,
kali
,
gamergunz
,
mugimando
,
tuni
,
hendymion
,
epoko
,
xenopon
,
fortep
,
thekingofpop
,
genraltow
,
mutenroshi
,
junaldinho
,
vercetti
,
nduvel
,
davidhm
,
coco98bis
,
playstation2008
,
draer
,
bliss02
,
kakazu
,
yeumpi
,
badeuh
,
toshiro
,
bladagun
,
seriously
,
cedrich74
,
magium
,
mikazaki
,
thib50
,
404
,
yka
,
xyrlic
,
capcom
,
popomolos
,
alexkidd
,
kekos
,
hinataa
,
eaglevision
,
jenicris
,
zelpokinel
,
galahadorder
,
ajb
,
niveforever
,
zorrojohn436
,
kuramayohko
,
kikumaru
,
ikki47
,
odv78
,
darkparadize
,
gruetriton
,
naruto780
,
alphaomega
,
donkeykong06
,
julisa
,
netero
,
floflo
,
wickette
,
renton
,
fanlink1
,
rio33
,
ballista
,
shockadelica
,
shaco
,
beni
,
ushiro
,
waurius59
,
barberousse
,
xbhxrebirth
,
legogolito
,
cort
,
neckbreaker71
,
terranova
,
thejoke
,
blm
,
edenil
,
shadowbiz
,
referencementmontpellier
,
marchand2sable
,
shindo
,
evojink
,
killia
,
yanssou
,
olimar59
,
samlokal
,
tynokarts
,
majorevo
,
xenyphas
,
cliver
,
tetsu
,
60teraflops
,
captaintoad974
,
trodark
,
snowbell
,
pist5
,
edgar
,
gameslover
,
xxxxxx0
,
rayzorx09
,
darkfoxx
,
corrin
,
happosaisan
,
powerplex
,
testament
,
samsuki
,
thor
,
raph64
,
neptonic
,
jesrowweakman
,
negan
,
mithrandir
,
sujetdelta
,
nsixtyfour
,
eyrio
,
gladiatorts
,
vadorswitch
,
fandenutella
,
nihv
,
skyzein
,
ariue
,
maxine
,
awamy02
,
arjunakhan
,
uit
,
choupiloutre
,
facaw
,
gareauxloups
,
osiris
,
driver
,
husotsuki
,
ouroboros4
,
narustorm
,
shmawlk44
,
darkxehanort94
,
sultano
,
fuji
,
djayce
,
dastukiim
,
sorakairi86
,
ekibyo
,
shuusaku
,
ryadr
,
bustadu95
,
airzoom
,
calishnikov
,
dreamcast
,
kikoo31
,
tenebrae
,
narukamisan
,
shigeryu
,
matzel
,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxss
,
cyr
,
neclord83
,
waralex
,
sonic2903
,
finalyoz
,
mystic
,
chinoismasque
,
starman
,
xxther3dxx
,
link571
,
mtkaragorn
,
lazzaroxx
,
zelda59279
,
ioop
,
tzine
,
wazaaabi
,
allan333
,
neoriku13
,
kidicarus
,
micablo
,
rulian
,
onypsis
,
bariste
,
hizoka
,
neolex59
,
lefab88
,
pillsofdeath
,
thelastone
,
cladstrife59
,
walkix
,
famimax
,
gaunt
,
yogfei
,
maxff9
,
drybowser
,
cjmusashi
,
cril
,
pimoody
,
pensador
,
chronos
,
kageyama
,
lautrek
,
crounix81
,
greatteacheroni
,
h33ro95
,
salocin
,
receiversms
,
smokeboom
,
kamina
,
romgamer6859
,
tit64
,
johnt
,
kaa
,
dedoc
,
trichejeux
,
cloc
,
varanime
,
codereferral
,
aggrekuma
,
koriyu
,
krcedric
,
asakk
,
lastboss
,
yais9999
,
malroth
,
op4
,
okiz03
,
darknova
,
angryfighter
,
okagami
,
darkcoca
,
hyunckel
,
link1983
,
fran
,
ocarinak
,
alexkid
,
tolgafury
,
danceteria
,
krilinchauve
,
erosennin
,
pharrell
,
mysth
,
zobiwan83
,
hirami
,
jondub
,
samus68
,
geralttw
,
jumeau
,
odyle54
,
phosfer
,
kwathor
,
daoko
,
bullkass
,
fylen
,
derno
,
flom
,
sk8mag
,
cijfer
,
haorus
,
fausst
,
hyuga51
,
demon
,
suzukube
,
bobobiwan
,
e3ologue
,
suikoden
,
yurienu
,
chiotgamer
,
kevinmccallisterrr
,
hibito
,
ronan89
,
bigjunior
,
hyde
,
darkou62
,
siil
,
jisogai
,
papichampote
,
saintsaga
,
bisba
,
cupheadfan
,
maddox69
,
whiteweedow25
,
boyd
,
torotoro59
,
axlenz
,
skypirate
,
ouken
,
rocan
,
escobar
,
solarr
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
18543
visites since opening :
31139761
link49
> blog
[Switch/Ps5] Ghost of Yotei et Super Mario Galaxy 1+2 : Allez-vous les prendre?
Les deux jeux sortent dans 5 jours. Nintendo ressortira 2 gros jeux de la Wii sur Switch :
Et Sony sortira la suite de Ghost of Tsushima :
Deux grosses sorties donc ce vendredi.
Source :
https://x.com/Stealth40k/status/1971966167003943169/
tags :
1
Like
Who likes this ?
kevinmccallisterrr
posted the 09/28/2025 at 05:50 AM by
link49
comments (
44
)
linkart
posted
the 09/28/2025 at 05:54 AM
Je les prendrais mais un peu plus tard dans l'année !
xrkmx
posted
the 09/28/2025 at 06:14 AM
Je vais prendre la collec Mario mais pas Day One.
jacquescechirac
posted
the 09/28/2025 at 06:20 AM
j'ai jamais fait les galaxy.
ja'i acheté la compil avec le premier (et acheté les deux sur wii cette année sur lbc lol
). j'espère qu'ils vont laisser la possibilité de ne pas attraper les morceaux d'étoiles UNIQUEMENT en tactile en mode portable (je joue sur la lite et c'est vachement penible, ça m'a fait lâché le jeu)
jenicris
posted
the 09/28/2025 at 06:24 AM
Les deux oui, maintenant lequel en premier aucune idée. J'ai BF6 a pendre aussi
avan
posted
the 09/28/2025 at 07:17 AM
Galaxy Day one
Yotei plus tard à petit prix n'ayant pas fait Tsushima encore.
geralttw
posted
the 09/28/2025 at 07:17 AM
Obligé, galaxy 2 est dans mon top 5 all time ( et pas 5eme )
thelastone
posted
the 09/28/2025 at 07:19 AM
Aucun des deux pour le moment sûrement un jour
link49
posted
the 09/28/2025 at 07:23 AM
Personnellement, je prends les deux.
jf17
posted
the 09/28/2025 at 07:35 AM
Pour ma part j'ai pris Mario galaxy a la fnac (54euros et 10 euros en bons) et GOT je le prendrai si il sort sur pc
ratchet
posted
the 09/28/2025 at 07:35 AM
Il parle même pas de Digimon lol
cyr
posted
the 09/28/2025 at 07:40 AM
ratchet
peut etre qu'il joue pas dans la même court? Combien vont acheter digimon? 100k, peut etre 200k au mieux
Perso je prends aucun de cette liste.
J'ai déjà les 2 galaxie sur wii.
yukilin
posted
the 09/28/2025 at 08:04 AM
Je verrai peut être plus tard pour les deux.
J'ai déjà assez de jeux à faire.
badeuh
posted
the 09/28/2025 at 08:04 AM
Oui pour GoY, peut-être pour la compilation Galaxy après il y a trop à faire depuis les sorties de Silksong et Hades II
djfab
posted
the 09/28/2025 at 08:11 AM
Je prends les deux. Galaxy j'ai hésité, mais comme il revient pas cher à la fnac je prends.
j9999
posted
the 09/28/2025 at 08:16 AM
Ghost of Yotei c'est vraiment pas le genre de jeu que j'aime. C'est typique de ces jeux occidentaux qui misent tout sur les graphismes pseudo réalistes, et ça donne des personnages qui bougent comme une IA et des combats pas très harmonieux au niveau du design, c'est un spiderman déguisé en japon féodal tel que le non japonais le perçoit. C'est grandiloquent, presque prétentieux dans la mise en scène, et c'est avant tout pour moi une "vision de gaijin du japon", un Japon qui n'existe que dans l'imaginaire occidental depuis les années 50, taillé pour le consumérisme de masse. Le bullshitdo, les mangas, la j-pop, le code d'honneur des samurai... Tout ça c'est pas le vrai Japon et vous le savez, c'est pour nourir notre imaginaire et nous faire cracher de l'oseil, tout en maintenant notre addiction a la dopamine, mais vous le savez, je vous apprend rien
Alors oui ce n'est pas forcément directement comparable, mais à titre personnel je trouve un zelda botw/totk bien plus pertinent et satisfaisant. Les jeux comme ghost of Yotei se joue par soif de scenes violentes et de "réalisme alternatif". Et puis c'est aussi pour se dire qu'on a de bon gros jeux satisfaisant sur sa grosse becane et au final c'est un plaisir par procuration. Après oui c'est beau, on ne peut que saluer la prouesse purement visuelle/techniques de ces jeux là avec les effets ray tracing, les temps de chargements quasi inexistents etc... Mais sans intérêt pour moi, ces jeux là, comme Spiderman, God of war etc... C'est la forme sans le fond.
Matio Galaxy 1 et 2 pour le coup ça a plus de sens même si c'est considéré comme du réchauffé. Mais faut dire qu'ils sont tellement bons ces jeux là qu'il n'y a pas besoin d'un remaster complet, un lissage propre suffit, comme ça a été ke cas pour Wind waker sur Wii U et Switch. Et leurs lissages sont propres... Quand on y réfléchit le prix n'est pas si exagéré que ça quand on prend en compte ces facteurs. Ok les AAA qu'on voit sur les state of play en mettent plein la vue mais au fond ils sont vides, cette industrie et ce modèle AAA est un macdo videoludique fait pour rendre addict a un modele de consommation.
Nintendo n'est pas mieux dans le fond, dans le sens où ce qui compte pour l'entreprise elle même c'est de s'enrichir, mais là je parles de leur jeu, pas de leurs intentions capitalistes qui sont somme toutes normales. C'est seulement dans l'esprit malade des gauchistes que gagner de l'argent est mal perçu. Que ce soit le modèle AAA occidental, le modèle Nintendo et même maintenant le modèle chinois encore différent, ce sont tous des modèles qui poussent à la consommation. Pour moi a plus d'intéret, même s'il est cher aussi. Après il faut être rationnel, ce n'est pas un tel ou un tel qui devient de plus en plus avare, c'est le coût de la vie qui augmente, on le sait tous et on le voit partout.
fiveagainstone
posted
the 09/28/2025 at 08:34 AM
On verra, Pour le moment, je suis giga bien avec Silksong et Hadès II. Les indés
sickjackz
posted
the 09/28/2025 at 08:42 AM
Étant encore a l’act 1 de silksong je comptais attendre avant de prendre GOY et finalement je l’ai eu a 50e sur cdiscount (code HELLO10 avec un nouveau compte). Ca me laisse le temps de le faire et de le revendre sans qu’il ai trop decoté.
djfab
posted
the 09/28/2025 at 08:44 AM
J9999
: tu possèdes quelles machines (pour cette génération) ?
natedrake
posted
the 09/28/2025 at 08:48 AM
J'ai préco les deux Galaxy, je les ai jamais fait à l'époque.
julie54
posted
the 09/28/2025 at 08:50 AM
Franchement, entre les deux, je penche plus pour Galaxy. Les deux épisodes restent intouchables en termes de level design, et un simple lifting suffit pour donner envie d’y replonger.
Ghost of Yotei, ça a de la gueule techniquement, mais je sens déjà le côté “blockbuster Sony calibré”. Pas forcément mauvais, mais perso j’ai peur de la redite après Tsushima.
Bref, Mario direct, et peut-être Yotei plus tard à prix réduit.
romgamer6859
posted
the 09/28/2025 at 09:30 AM
Yotei même si je sais déjà à quoi m'attendre, ce sera bon mais sans surprise
nyseko
posted
the 09/28/2025 at 09:33 AM
Pas de Ghost of Yotei pour moi, ce n'est pas le type de jeu que j'apprécie.
Après au pire, je prendrais le remaster sur PC dans 3 ans.
sonilka
posted
the 09/28/2025 at 09:53 AM
Le premier non. Le second à 40€ en boite j'aurais pris direct. La c'est non. Ca attendra soit une baisse (peu probable) soit de tomber sur la bonne affaire sur LBC.
solarr
posted
the 09/28/2025 at 09:56 AM
Si on a une Wii ou une Wii U, pourquoi s'endetter ?
Nintendo fait du recyclage là.
sickjackz
posted
the 09/28/2025 at 10:20 AM
J9999
Oui une vision occidentale fantasmée... Surement pour ça que GOT a été tant apprécié au Japon et que le travail des développeurs a autant été encensé sur l'ile Tsushima elle même...
Que tu n'aimes pas c'est concevable et respectable mais ai au moins la modestie de ne pas sortir un argumentaire prétentieux et fallacieux pour justifier tes gouts.
hebuspsa
posted
the 09/28/2025 at 10:24 AM
Compil Mario Galaxy réservé pour le Dayone.
Ghost Of Yotei….se sera un peu plus tard….apres quelques patch….je me le ferrai sur PS5 Pro
osiris67
posted
the 09/28/2025 at 10:25 AM
On savait deja que t allais prendre les deux
ducknsexe
posted
the 09/28/2025 at 10:28 AM
Ghost of yotei
axlenz
posted
the 09/28/2025 at 10:29 AM
Ghost of Yotei oui mais pas day one
La compile pour pigeons certainement pas à ce prix.
yanssou
posted
the 09/28/2025 at 10:55 AM
j9999
rarement lu autant de conneries chapeau.
guigui59
posted
the 09/28/2025 at 11:23 AM
Compil mario galaxy juste jouer au 1 sur wii à l'époque
chreasy97
posted
the 09/28/2025 at 11:26 AM
Aucun des deux, de base je ne dépense pas 1 centime pour tout jeu activiste.
Concernant les Marios Galaxy, prenez-les après la sortie du film ils seront moins cher...
bladagun
posted
the 09/28/2025 at 11:33 AM
Pas de switch et non il me hype pas contrairement au 1er, un jour à petit prix sûrement ou dans sa version definitive
lefab88
posted
the 09/28/2025 at 11:45 AM
yanssou
le genre de trou duc qui l'on retrouve a la pelle sur inernet
yanssou
posted
the 09/28/2025 at 12:34 PM
lefab88
c'est clair
y 'en a beaucoup trop.
skuldleif
posted
the 09/28/2025 at 12:42 PM
Non Igor ne propose pas ces jeux
jeanouillz
posted
the 09/28/2025 at 12:45 PM
Non, ni l'un ni l'autre.
Prochain titre ce sera Mina The Hollower (venant de ceux qui ont fait Shovel Knight), Hyrule Warrior et Metroid Prime 4
hyoga57
posted
the 09/28/2025 at 12:52 PM
Ghost of Yotei c’est certain.
Mario Galaxy c’est mort, trop cher pour ce que c’est.
jacquescechirac
posted
the 09/28/2025 at 01:46 PM
sickjackz
c'est Dimanche, ça se branle très fort "l'intellect" que veux tu
ratchet
posted
the 09/28/2025 at 03:08 PM
cyr
: on s’en fiche. Vous êtes dans la bourse ou ?
kevinmccallisterrr
posted
the 09/28/2025 at 06:54 PM
La compile Super Mario Galaxy 1+2 : yep, un de ces 4 mais pas day 1
fritesmayo76
posted
the 09/28/2025 at 07:26 PM
Les deux sont trouvables quasi au même prix. On voit qui se fout des joueurs vu ce que les jeux proposent.
z0dd
posted
the 09/29/2025 at 08:54 AM
j9999
Ton analyse passe complètement à côté de l’essentiel. Déjà, "Ghost of Yotei" (comme Ghost of Tsushima d’ailleurs) n’a jamais prétendu être une reconstitution historique ultra-fidèle du Japon médiéval. C’est une œuvre de fiction, un jeu vidéo, donc oui ça mélange inspirations historiques, culture populaire et choix artistiques. C’est normal, c’est le principe d’une création : personne ne demande à Tarantino ou Kurosawa d’être un cours d’histoire, et pourtant ils piochent tous dans des mythes, des codes et des stéréotypes.
Ensuite, ta critique du “regard occidental sur le Japon” est juste débile. Le Japon lui-même exporte et recycle ses propres stéréotypes depuis des décennies (les samouraïs, le bushido, les ninjas surreprésentés dans l’animation et le cinéma japonais, c’est pas Hollywood qui les a inventés). C’est pas une “invention de gaijin”, c’est une construction culturelle partagée et réappropriée de tous les côtés.
Enfin, réduire tout ça à “dopamine et consumérisme de masse”, c’est faire semblant de découvrir que les jeux vidéo sont une industrie du divertissement. Tu pourrais dire la même chose de n’importe quel média populaire, japonais ou non. Et ça n’empêche pas qu’il y ait du soin artistique, une ambiance travaillée et un vrai plaisir à jouer pour ceux qui aiment.
Bref, que tu n’aimes pas, aucun problème. Mais faire passer ton goût personnel pour une vérité universelle sur “le vrai Japon” et “les gaijin”, ça tient pas debout. Si tu veux absolument voir du réalisme pur et dur, je peux te conseiller un bon documentaire sur les rizières : zéro dopamine, mais avec un peu de chance tu finiras noyé dedans, et là au moins tu auras touché le vrai Japon.
apiko
posted
the 09/30/2025 at 03:30 AM
Précommandé Ghost of Yotei sur Cdiscount à 51,99€.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
ja'i acheté la compil avec le premier (et acheté les deux sur wii cette année sur lbc lol ). j'espère qu'ils vont laisser la possibilité de ne pas attraper les morceaux d'étoiles UNIQUEMENT en tactile en mode portable (je joue sur la lite et c'est vachement penible, ça m'a fait lâché le jeu)
Yotei plus tard à petit prix n'ayant pas fait Tsushima encore.
Perso je prends aucun de cette liste.
J'ai déjà les 2 galaxie sur wii.
J'ai déjà assez de jeux à faire.
Alors oui ce n'est pas forcément directement comparable, mais à titre personnel je trouve un zelda botw/totk bien plus pertinent et satisfaisant. Les jeux comme ghost of Yotei se joue par soif de scenes violentes et de "réalisme alternatif". Et puis c'est aussi pour se dire qu'on a de bon gros jeux satisfaisant sur sa grosse becane et au final c'est un plaisir par procuration. Après oui c'est beau, on ne peut que saluer la prouesse purement visuelle/techniques de ces jeux là avec les effets ray tracing, les temps de chargements quasi inexistents etc... Mais sans intérêt pour moi, ces jeux là, comme Spiderman, God of war etc... C'est la forme sans le fond.
Matio Galaxy 1 et 2 pour le coup ça a plus de sens même si c'est considéré comme du réchauffé. Mais faut dire qu'ils sont tellement bons ces jeux là qu'il n'y a pas besoin d'un remaster complet, un lissage propre suffit, comme ça a été ke cas pour Wind waker sur Wii U et Switch. Et leurs lissages sont propres... Quand on y réfléchit le prix n'est pas si exagéré que ça quand on prend en compte ces facteurs. Ok les AAA qu'on voit sur les state of play en mettent plein la vue mais au fond ils sont vides, cette industrie et ce modèle AAA est un macdo videoludique fait pour rendre addict a un modele de consommation.
Nintendo n'est pas mieux dans le fond, dans le sens où ce qui compte pour l'entreprise elle même c'est de s'enrichir, mais là je parles de leur jeu, pas de leurs intentions capitalistes qui sont somme toutes normales. C'est seulement dans l'esprit malade des gauchistes que gagner de l'argent est mal perçu. Que ce soit le modèle AAA occidental, le modèle Nintendo et même maintenant le modèle chinois encore différent, ce sont tous des modèles qui poussent à la consommation. Pour moi a plus d'intéret, même s'il est cher aussi. Après il faut être rationnel, ce n'est pas un tel ou un tel qui devient de plus en plus avare, c'est le coût de la vie qui augmente, on le sait tous et on le voit partout.
Ghost of Yotei, ça a de la gueule techniquement, mais je sens déjà le côté “blockbuster Sony calibré”. Pas forcément mauvais, mais perso j’ai peur de la redite après Tsushima.
Bref, Mario direct, et peut-être Yotei plus tard à prix réduit.
Après au pire, je prendrais le remaster sur PC dans 3 ans.
Nintendo fait du recyclage là.
Que tu n'aimes pas c'est concevable et respectable mais ai au moins la modestie de ne pas sortir un argumentaire prétentieux et fallacieux pour justifier tes gouts.
Ghost Of Yotei….se sera un peu plus tard….apres quelques patch….je me le ferrai sur PS5 Pro
La compile pour pigeons certainement pas à ce prix.
Concernant les Marios Galaxy, prenez-les après la sortie du film ils seront moins cher...
Prochain titre ce sera Mina The Hollower (venant de ceux qui ont fait Shovel Knight), Hyrule Warrior et Metroid Prime 4
Mario Galaxy c’est mort, trop cher pour ce que c’est.
Ensuite, ta critique du “regard occidental sur le Japon” est juste débile. Le Japon lui-même exporte et recycle ses propres stéréotypes depuis des décennies (les samouraïs, le bushido, les ninjas surreprésentés dans l’animation et le cinéma japonais, c’est pas Hollywood qui les a inventés). C’est pas une “invention de gaijin”, c’est une construction culturelle partagée et réappropriée de tous les côtés.
Enfin, réduire tout ça à “dopamine et consumérisme de masse”, c’est faire semblant de découvrir que les jeux vidéo sont une industrie du divertissement. Tu pourrais dire la même chose de n’importe quel média populaire, japonais ou non. Et ça n’empêche pas qu’il y ait du soin artistique, une ambiance travaillée et un vrai plaisir à jouer pour ceux qui aiment.
Bref, que tu n’aimes pas, aucun problème. Mais faire passer ton goût personnel pour une vérité universelle sur “le vrai Japon” et “les gaijin”, ça tient pas debout. Si tu veux absolument voir du réalisme pur et dur, je peux te conseiller un bon documentaire sur les rizières : zéro dopamine, mais avec un peu de chance tu finiras noyé dedans, et là au moins tu auras touché le vrai Japon.