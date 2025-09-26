Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles
[Switch 2] Square-Enix aux secours des game-key cards
Naoki Hamaguchi, directeur de la série Final Fantasy Remake, a donné son avis sur les cartes de jeu pour Nintendo Switch 2. Les cartes de jeu ont suscité la colère des collectionneurs depuis leur apparitiont. Les fans n'apprécient pas le fait qu'il s'agisse d'une cartouche vierge, nécessitant le téléchargement du titre complet. Cependant, Hamaguchi a désormais exprimé un avis différent.



Lors d'une récente interview, Hamaguchi a souligné que les limitations de vitesse posaient problème avec les cartouches classiques. Ce problème est moins important lorsqu'un jeu fonctionne sur le stockage interne de la Nintendo Switch 2. Hamaguchi comprend cette réaction négative, mais a souligné que « nous risquions de manquer des opportunités si nous n'avions pas cette option, car certaines personnes pourraient ne pas pouvoir jouer au jeu autrement ».



Final Fantasy 7 Remake est un jeu Nintendo Switch 2 qui nécessite absolument une clé de jeu. Sa taille dépasse la limite de 64 Go de la cartouche, il n'y a donc pas vraiment d'autre option.

Source : https://nintendoeverything.com/final-fantasy-7-remake-dev-talks-nintendo-switch-2-game-key-cards-and-why-theyre-necessary/
    posted the 09/26/2025 at 10:31 AM by link49
    comments (32)
    solarr posted the 09/26/2025 at 10:34 AM
    Ha parce que FF est plus exigeant que Cyberpunk 2077 sur cartouche SW2 ?
    olex posted the 09/26/2025 at 10:36 AM
    Réponse bullshit. Tout est une question de coût, pas de technique. La solution la moins désagréable aurait été de proposer 64 Go du jeu sur cartouche et le reste à dl. Là, tu es forcé de tout dl et de tout placer sur la mémoire flash de la carte SD ou de la console.
    solarr posted the 09/26/2025 at 10:37 AM
    Oh lala comme j'attends le jailbreak de cette console ! en low serial vendue neuve dans quelques années
    rogeraf posted the 09/26/2025 at 10:38 AM
    Et oui avec ces nouvelles consoles portables ca va être compliqué de continuer en cartouches ... Le steam deck est déjà tout Démat.
    Il aurait fallu faire des cartes type SSD NVME pour que ca tourne bien, mais imaginez donc le prix .......
    sonilka posted the 09/26/2025 at 10:40 AM
    Tu m'étonnes de la part d'un éditeur se vautrant dans la fange depuis des années.
    solarr posted the 09/26/2025 at 10:41 AM
    olex Pour les adeptes du demat, achat de 2 carte- mémoires - au moins - avec l'arnaque des 256Go en 2025... la console qui finalement coûte plus chère qu'annoncée.
    guiguif posted the 09/26/2025 at 10:41 AM
    olex La solution la moins désagréable aurait été de proposer 64 Go du jeu sur cartouche et le reste à dl.

    ça aurait fait gagner de la place, mais les gens auraient gueulé quand même.
    solarr posted the 09/26/2025 at 10:43 AM
    Cyberpunk pèse 115 Go sur PC. Avec le FDE de la Switch, on a pu diviser par 2 l'espace-disque nécessaire.
    keiku posted the 09/26/2025 at 10:46 AM
    il y a pas de solution optimale, le soucis c'est surtout de vouloir jouer a ces jeux sur une console portable, simplement..., maintenant comme je l'ai déja dis que se soit une gamekey card ou une mémoire flash le soucis est le même vu que les 2 sont des donnée digitale et ne sont pas a proprement parler du physique
    byakuyatybw posted the 09/26/2025 at 10:48 AM
    Peut etre que la solution la + simple pour sortir un jeu compliqué à porter c'est de le porter sur une console puissante...Que Nintendo se sorte les doigts du cul pour refaire une console de salon à 100% hein...
    Quand c'est trop gros et que ça veut pas rentrer, bah ça rentre pas ...

    Plutot que de se lancer dans des portages bancals , garder l'argent et lénergie des gens pour des choses qui peuvent susciter un intéret réel sans chouineries, comme des nouvelles licences hein....
    narustorm posted the 09/26/2025 at 10:54 AM
    Et DQ 1,2 et le vii ????
    C'est quoi l'excuse
    olex posted the 09/26/2025 at 10:59 AM
    guiguif Je sais, mais de mon côté j'ai conscience qu'en l'état, c'était impossible sans un surcoût d'optimisation.
    guiguif posted the 09/26/2025 at 10:59 AM
    narustorm le prix des cartouches comme d'hab
    churos45 posted the 09/26/2025 at 11:06 AM
    Franchement, même si les GKC c'est pas mon kif, je suis curieux de savoir si ça impact réellement les ventes des jeux. À mon avis les gens n'ont juste pas ressenti le besoin d'acheter des portages pour le moment. À voir sur les nouvelles sorties
    z0dd posted the 09/26/2025 at 11:11 AM
    1000 ème article sur le cirque des cartouches Nintendo...
    thelastone posted the 09/26/2025 at 11:13 AM
    Toz j'achète pas si c'est que Gkc c'est Simple
    derno posted the 09/26/2025 at 11:17 AM
    je comprend que ça permettent à l'éditeur de faire des économies, dans ce cas j'en ferais aussi
    shinz0 posted the 09/26/2025 at 11:22 AM
    Les pauvres ils vont finir par me faire acheter des GKC
    thejoke posted the 09/26/2025 at 11:36 AM
    On fait tous des choix dans la vie, moi j'ai fait le choix de m'en passer c'est tout
    hyoga57 posted the 09/26/2025 at 11:52 AM
    Square Enix qui raconte n’importe quoi.
    iglooo posted the 09/26/2025 at 11:55 AM
    Ce foutage de geule...
    aros posted the 09/26/2025 at 12:00 PM
    Mis à part le fait qu'ils essayent de s'expliquer quant au format choisi (qu'ils ont sûrement choisi sans procéder d'ailleurs à un réel effort d'optimisation parce que ça aurait voulu dire qu'ils se devraient optimiser les autres jeux de la trilogie et que ça leur paraissait galère galère), je trouve que Square Enix a fait un bon choix en proposant, pour son édition physique, une jaquette réversible nous épargnant la jaquette commerciale avec son large bandeau rouge, entre autres choses.
    stampead posted the 09/26/2025 at 12:04 PM
    Fallait y penser avant, pendant la R&D, c'est pas aux consommateurs de payer pour leurs mauvaisaises décisions.Le pire c'est qu'aujourd'hui je viens de lire que pour jouer sur switch 2 à final fantasy tactic, il faudra se contenter du 1080P à 60FPS contre 4k 60fps sur ps5, pour un jeu qui date de 1997 vendu à 60 euros, j 'ai annulé ma préco switch et pris la version ps5, la switch 2(1.5) à peine sortie déjà bien à la ramasse,ça promet pour la suite.
    cyr posted the 09/26/2025 at 12:15 PM
    stampead l'écran c'est 1080p. Après metroid prime 4 sera en 4k en docké.

    C'est la consoles qui est a la ramasse? Ou une volonté ou un manque de volonté des tiers?
    aros posted the 09/26/2025 at 12:15 PM
    stampead
    La console est pas à la ramasse, regarde, Square Enix a sorti Bravely Default sorti initialement sur 3DS, sur Switch 2 ; et en 4K ! (Bien que, sans la 3D qui conférait tout son charme à sa direction artistique.)

    Donc concernant Final Fantasy Tactics (qui est à l'origine un jeu PS1 qui a conservé, et c'est bien, son identité), je pense pas que la Switch 2 soit d'avantage à mettre en défaut que la volonté de Square Enix, au-delà de vouloir saisir des opportunités commerciales, à faire les choses comme il faut.
    stampead posted the 09/26/2025 at 12:18 PM
    cyr je joue sur une tv 4k c'est pas une console portable mais hybride, ça aussi faudra l 'accepté à un moment ou un autre.
    judebox posted the 09/26/2025 at 12:19 PM
    Euh... c'est naze comme réponse non ?
    De mon côté, GKC -> pas d'achat
    stampead posted the 09/26/2025 at 12:21 PM
    aros ton argument se tient, mais ca prouve une chose c'est qu'hormis dans de rare occasion, les editeurs vont pa se fouler à optimisé leurs jeux.
    darkxehanort94 posted the 09/26/2025 at 12:28 PM
    Square Enix est toujours du mauvais coté.
    fdestroyer posted the 09/26/2025 at 12:32 PM
    Ils mentent purement et durement.

    FF7 tournait sur PS4 et donc sur du HDD, infiniment plus lent que les cartouches NS2.

    C'est triste de voir de tels déclarations.
    raioh posted the 09/26/2025 at 12:32 PM
    Ils ont expliqué pourquoi y avait pas d'upgrade pack pour DQ1+2 Switch vers Switch 2 comme pour FF Tactics du coup ?
    solarr posted the 09/26/2025 at 01:57 PM
    fdestroyer +1
