Naoki Hamaguchi, directeur de la série Final Fantasy Remake, a donné son avis sur les cartes de jeu pour Nintendo Switch 2. Les cartes de jeu ont suscité la colère des collectionneurs depuis leur apparitiont. Les fans n'apprécient pas le fait qu'il s'agisse d'une cartouche vierge, nécessitant le téléchargement du titre complet. Cependant, Hamaguchi a désormais exprimé un avis différent.
Lors d'une récente interview, Hamaguchi a souligné que les limitations de vitesse posaient problème avec les cartouches classiques. Ce problème est moins important lorsqu'un jeu fonctionne sur le stockage interne de la Nintendo Switch 2. Hamaguchi comprend cette réaction négative, mais a souligné que « nous risquions de manquer des opportunités si nous n'avions pas cette option, car certaines personnes pourraient ne pas pouvoir jouer au jeu autrement ».
Final Fantasy 7 Remake est un jeu Nintendo Switch 2 qui nécessite absolument une clé de jeu. Sa taille dépasse la limite de 64 Go de la cartouche, il n'y a donc pas vraiment d'autre option.
Source : https://nintendoeverything.com/final-fantasy-7-remake-dev-talks-nintendo-switch-2-game-key-cards-and-why-theyre-necessary/
Il aurait fallu faire des cartes type SSD NVME pour que ca tourne bien, mais imaginez donc le prix .......
ça aurait fait gagner de la place, mais les gens auraient gueulé quand même.
Quand c'est trop gros et que ça veut pas rentrer, bah ça rentre pas ...
Plutot que de se lancer dans des portages bancals , garder l'argent et lénergie des gens pour des choses qui peuvent susciter un intéret réel sans chouineries, comme des nouvelles licences hein....
C'est quoi l'excuse
C'est la consoles qui est a la ramasse? Ou une volonté ou un manque de volonté des tiers?
La console est pas à la ramasse, regarde, Square Enix a sorti Bravely Default sorti initialement sur 3DS, sur Switch 2 ; et en 4K ! (Bien que, sans la 3D qui conférait tout son charme à sa direction artistique.)
Donc concernant Final Fantasy Tactics (qui est à l'origine un jeu PS1 qui a conservé, et c'est bien, son identité), je pense pas que la Switch 2 soit d'avantage à mettre en défaut que la volonté de Square Enix, au-delà de vouloir saisir des opportunités commerciales, à faire les choses comme il faut.
De mon côté, GKC -> pas d'achat
FF7 tournait sur PS4 et donc sur du HDD, infiniment plus lent que les cartouches NS2.
C'est triste de voir de tels déclarations.