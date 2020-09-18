Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Super Mario 3D All-Stars
name : Super Mario 3D All-Stars
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : compilation
european release date : 09/18/2020
link49
link49
link49 > blog
[Switch] Super Mario Galaxy 1 + 2 : Des détails et une offre alléchante
Suite à l'annonce dans le dernier Nintendo Direct, nous avons plus d'informations sur Super Mario Galaxy 1 et 2. Ces informations ont été publiées sur le site officiel japonais. Nintendo avait initialement annoncé la création d'un nouveau livre d'histoires. Nous savons désormais que de nouvelles histoires seront ajoutées au fur et à mesure de votre progression. Super Mario Galaxy contient un nouveau chapitre qui poursuit l'histoire de la version Wii. De son côté, Super Mario Galaxy 2 introduit un tout nouveau livre d'images de quatre chapitres.

Autre nouveauté : vous pouvez écouter les musiques des jeux grâce au mode Bande-son. Les deux titres proposent 154 pistes. Vous l'avez peut-être manqué hier, mais un mode Assistance sera inclus. Comment fonctionne-t-il ? La santé de Mario passe de trois à six. De plus, s'il tombe du niveau, il revient à sa position initiale. Vous pouvez activer (ou désactiver) le mode Assistance à tout moment.



Le multijoueur local est disponible : vous pouvez partager les Joy-Con. Le deuxième joueur peut arrêter les ennemis et récupérer des objets.Pour les fans d'amiibo, cette fonctionnalité sera prise en charge. Les joueurs pourront scanner certaines figurines pour recevoir des objets utiles en jeu.

Enfin, pour les joueurs sur Nintendo Switch 2, Super Mario Galaxy 1 et 2 prendront en charge la résolution 4K en mode dock. Notez que cela nécessitera une mise à jour gratuite. Pour les joueurs sur Nintendo Switch, la résolution maximale des jeux est de 1080p.



Super Mario Galaxy 1 et 2 sortira sur Nintendo Switch le 2 octobre 2025.

Source : https://nintendoeverything.com/nintendo-shares-new-super-mario-galaxy-1-2-details/
    posted the 09/13/2025 at 10:40 PM by link49
    comments (3)
    losz posted the 09/13/2025 at 10:56 PM
    Cool en 4k, du coup je vais refaire le 1 encore.
    link49 posted the 09/13/2025 at 10:58 PM
    Réservé pour ma part. Hâte de refaire ces joyaux.
    choroq posted the 09/13/2025 at 11:00 PM
    Euh, juste pour être sure, c'est une version uniquement en boite switch 1, qui marche donc sur la switch 2, mais pas deux versions spécifiques en boite switch 1 ou 2 ?
