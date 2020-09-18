Suite à l'annonce dans le dernier Nintendo Direct, nous avons plus d'informations sur Super Mario Galaxy 1 et 2. Ces informations ont été publiées sur le site officiel japonais. Nintendo avait initialement annoncé la création d'un nouveau livre d'histoires. Nous savons désormais que de nouvelles histoires seront ajoutées au fur et à mesure de votre progression. Super Mario Galaxy contient un nouveau chapitre qui poursuit l'histoire de la version Wii. De son côté, Super Mario Galaxy 2 introduit un tout nouveau livre d'images de quatre chapitres.
Autre nouveauté : vous pouvez écouter les musiques des jeux grâce au mode Bande-son. Les deux titres proposent 154 pistes. Vous l'avez peut-être manqué hier, mais un mode Assistance sera inclus. Comment fonctionne-t-il ? La santé de Mario passe de trois à six. De plus, s'il tombe du niveau, il revient à sa position initiale. Vous pouvez activer (ou désactiver) le mode Assistance à tout moment.
Le multijoueur local est disponible : vous pouvez partager les Joy-Con. Le deuxième joueur peut arrêter les ennemis et récupérer des objets.Pour les fans d'amiibo, cette fonctionnalité sera prise en charge. Les joueurs pourront scanner certaines figurines pour recevoir des objets utiles en jeu.
Enfin, pour les joueurs sur Nintendo Switch 2, Super Mario Galaxy 1 et 2 prendront en charge la résolution 4K en mode dock. Notez que cela nécessitera une mise à jour gratuite. Pour les joueurs sur Nintendo Switch, la résolution maximale des jeux est de 1080p.
Super Mario Galaxy 1 et 2 sortira sur Nintendo Switch le 2 octobre 2025.
Source : https://nintendoeverything.com/nintendo-shares-new-super-mario-galaxy-1-2-details/
