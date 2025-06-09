Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Rumeur] Nintendo Direct : 3 jeux avec un 7 au programme
SwitchForce affirme que le Nintendo Direct de la semaine prochaine proposera trois jeux avec le chiffre « 7 ».



La date de sortie de Final Fantasy VII Intergrade est une prédiction évidente.



Reste à voir quels seront les deux autres.

Source : https://x.com/stealth40k/
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    fyrefly, negan
    posted the 09/06/2025 at 07:05 PM by link49
    comments (38)
    e3ologue posted the 09/06/2025 at 07:10 PM
    Si c'est vrai FF7R et 007, le 3ème ???
    link49 posted the 09/06/2025 at 07:11 PM
    e3ologue Je vois que Fire Emblem 7, sorti sur GBA, en version HD.
    e3ologue posted the 09/06/2025 at 07:15 PM
    link49 oui possible, après t'as aussi Yakuza 7, killer 7 ou RE7, qui serait crédible.
    link49 posted the 09/06/2025 at 07:16 PM
    e3ologue Effectivement, j'avais pas pensé à eux. Les 3, je veux bien aussi.
    noishe posted the 09/06/2025 at 07:17 PM
    e3ologue link49 J'aimerai tellement un Ace Attorney 7...
    ducknsexe posted the 09/06/2025 at 07:20 PM
    Ouf on a échappé au 4 ( LSA )
    skuldleif posted the 09/06/2025 at 07:21 PM
    gta 7
    link49 posted the 09/06/2025 at 07:23 PM
    noishe Je signe direct.

    skuldleif J'ai un énorme doute sur celui-là.
    wickette posted the 09/06/2025 at 07:26 PM
    par contre vu qu'on a eu un direct partners ce serait surtout important de ne pas se manger pleins de portages tiers dans celui de Septembre, avec ou sans 7 .
    micheljackson posted the 09/06/2025 at 08:08 PM
    Il y avait des rumeurs d'un portage de Dragon Quest VII aussi,
    si c'est le cas, j'achète la Switch 2 direct
    mizuki posted the 09/06/2025 at 08:14 PM
    Smash bros 7 ? Si on sépare la version wiiU et 3DS ça passe
    cyr posted the 09/06/2025 at 08:30 PM
    micheljackson achète la pas. Elle vaut pas le coup.
    cyr posted the 09/06/2025 at 08:35 PM
    Plus sérieusement, nintendo commence a me faire chier avec leur Nintendo direct parsemé.

    Faite en 1 bon, a l'essentiel qui dure 1 heure.

    Nintendo direct spécial kirby air rides, etc...comme ci un mec irai acheter la switch2 pour jouer a ce jeux ....

    Mario kart , donkey bananza étant sortie, je suis dans le flou le plus total.

    Ok il y a metroid prime 4, enfin quand il donneront une date, mais c'est un jeux switch de base.

    Bref je veux du Nintendo. Autre que du kirby, mario party, mario golf, mario tennis......
    yurius posted the 09/06/2025 at 08:35 PM
    F-zero 7
    newtechnix posted the 09/06/2025 at 09:24 PM
    MARIO KART 7
    playshtayshen posted the 09/06/2025 at 09:27 PM
    7 fps peut-être ?
    liberty posted the 09/06/2025 at 11:00 PM
    skuldleif playshtayshen
    koji posted the 09/06/2025 at 11:23 PM
    007
    micheljackson posted the 09/06/2025 at 11:38 PM
    cyr
    Pour l'instant en effet, mais si un remake de DQ7 venait à sortir dessus, ça changerait.
    link49 posted the 09/07/2025 at 12:50 AM
    mizuki Il y aura forcement un nouvel opus sur Switch 2, avec le personnage de Halo en guest.
    solarr posted the 09/07/2025 at 03:51 AM
    cyr jolie console mais sans espace de stockage
    judebox posted the 09/07/2025 at 05:44 AM
    solarr Pas grave, il n’y,a pas de jeux de toute façon
    drybowser posted the 09/07/2025 at 06:30 AM
    Vous cassez pas la tronche , c'est juste qu'on va avoir 7 portages de jeux supplémentaires ps5/xbox
    cyr posted the 09/07/2025 at 08:32 AM
    judebox elle en a suffisamment après 3 mois de sortie.



    newtechnix il est déjà sortie sur 3DS. Autant ressortir le 8....
    cyr posted the 09/07/2025 at 08:37 AM
    drybowser minimum, et c'est que le début....

    Si star wars outlaw a etais porté de façon plutôt bonne pour le support, alors aucun jeux ps5/xbox ne peut etre adapté.....
    ziggourat posted the 09/07/2025 at 08:38 AM
    cyr Tu n'en sais rien pour Kirby. Il suffit de lire les joueurs qui ont pu l'essayer à la Games Com et qui vont l'acheter, pas pour le fait que ce soit un Kirby, mais pour le fait qu'ils on eut ce tout ce qu'ils attendaient et qu'ils n'ont pas eu sur MKW.

    D'ailleurs quand on regarde les ventes eShop en France, c'est la dégringolade pour MKW et je suis plutôt content. Le top est plutôt intéressant, HKS en premier, Star Wars en deuxième, No Man's Sky en troisième et il faut attendre la quatrième et la cinquième places pour voir DK et Kirby deux jeux Nintendo. Cronos arrive en sixième place et continue de grimper. MKW est en quinzième position, c'est jamais arrivé pour MK8. C'est intéressant de voir si peu de jeu tendo et autant de jeu tiers. Je ne connais pas le top des autres pays.

    Sinon pour en revenir à cette rumeur. FF7 remake, 007 et on va dire Killer 7 remake

    Par contre, le truc le plus fou ce serait

    FF7 Remake, la confirmation de FF7 rebirth sur S2 et le premier trailer de FF7 "reborn", ce serait un joli coup de p**** envers Playstation C'est un troll, ça n'arrivera jamais hein, pas la peine de me sauter dessus
    cyr posted the 09/07/2025 at 08:48 AM
    ziggourat les carte code dans les pack sont elle comptabilisé ?

    Non parce que mario kart world est vendu avec la switch2 majoritairement. Donc soit les pack se font rare et vont disparaître, soit les ventes de switch2 on reculer, ou soit les ventes de jeux sur switch2 sont forte...

    Hors on sait qu'au lancement les tiers faisait la gueule...

    Dans tous les cas, sans chiffres un top ne permet pas de connaître la différences entre chaque jeux du top. Combien de différence entre la première place et la cinquième ?

    Déjà voir star wars outlaw en deuxième, je me pose la question de sont chiffre
    ioda posted the 09/07/2025 at 08:48 AM
    Bientôt 7 posts par jour de Link49
    cyr posted the 09/07/2025 at 08:51 AM
    ziggourat je viens de regarder sur Amazon, ils disent que plus de 1 k vendu pour la switch2 le mois dernier, mais également plus de 1 k vendu pour la ps5....

    Donc je sais pas.....va falloir attendre des chiffres officiel.
    ziggourat posted the 09/07/2025 at 08:54 AM
    cyr Je ne pense pas que ce soit comptabilisé, je pense que ce sont uniquement les ventes réalisées sur l'eShop. Après c'est à vérifier. Et si c'est le cas, ça pourrait vouloir dire que lorsqu'il n'y aura plus de pack MKW, il pourrait vite dégringoler dans les charts.

    Oui, on verra, mais si tu veux, c'est une bonne tendance sur l'intérêt des joueurs sur S2 pour le moment. Plus portés par le jeu tiers que par les prods Nintendo (sur l'eShop). Après, pour le moment, aucun gros jeu Nintendo inédit n'est prêt à sortir, du coup ça laisse le champs libre aux tiers et je pense c'est le but aussi. C'est peut-être pour ça que Nintendo tarde à annoncer des dates pour donner de la visibilité aux partenaires.
    ganon29 posted the 09/07/2025 at 10:39 AM
    Console virtuelle DS et 3DS avec Mario Kart 7 ?
    fyrefly posted the 09/07/2025 at 10:59 AM
    Peu importe j'espere que du bon et a mon avis je pense que mercredi ou jeudi ça pourrait se faire
    ippoyabukiki posted the 09/07/2025 at 11:35 AM
    Enorme osef de ff7. Overdose
    ippoyabukiki posted the 09/07/2025 at 11:36 AM
    ganon29 enorme lol. Autant de chance que la console virtuelle 3ds/ds debarque que Nintendo decide de donner gratuitement les switch 2 et de ne miser que sur la vente de jeu
    lak3 posted the 09/07/2025 at 12:51 PM
    Zelda 7 ou Mario 7 ???
    Ok je sors !
    judebox posted the 09/07/2025 at 06:39 PM
    cyr Et c’est quoi la liste des NOUVEAUX jeux exclus Switch 2 du coup?
    mrnuage posted the 09/07/2025 at 11:14 PM
    Fire Emblem c'est mort, ils ont 4, 5 et 6 à remake avant celui-ci.
