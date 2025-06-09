SwitchForce affirme que le Nintendo Direct de la semaine prochaine proposera trois jeux avec le chiffre « 7 ».
La date de sortie de Final Fantasy VII Intergrade est une prédiction évidente.
Reste à voir quels seront les deux autres.
skuldleif J'ai un énorme doute sur celui-là.
si c'est le cas, j'achète la Switch 2 direct
Faite en 1 bon, a l'essentiel qui dure 1 heure.
Nintendo direct spécial kirby air rides, etc...comme ci un mec irai acheter la switch2 pour jouer a ce jeux ....
Mario kart , donkey bananza étant sortie, je suis dans le flou le plus total.
Ok il y a metroid prime 4, enfin quand il donneront une date, mais c'est un jeux switch de base.
Bref je veux du Nintendo. Autre que du kirby, mario party, mario golf, mario tennis......
Pour l'instant en effet, mais si un remake de DQ7 venait à sortir dessus, ça changerait.
newtechnix il est déjà sortie sur 3DS. Autant ressortir le 8....
Si star wars outlaw a etais porté de façon plutôt bonne pour le support, alors aucun jeux ps5/xbox ne peut etre adapté.....
D'ailleurs quand on regarde les ventes eShop en France, c'est la dégringolade pour MKW et je suis plutôt content. Le top est plutôt intéressant, HKS en premier, Star Wars en deuxième, No Man's Sky en troisième et il faut attendre la quatrième et la cinquième places pour voir DK et Kirby deux jeux Nintendo. Cronos arrive en sixième place et continue de grimper. MKW est en quinzième position, c'est jamais arrivé pour MK8. C'est intéressant de voir si peu de jeu tendo et autant de jeu tiers. Je ne connais pas le top des autres pays.
Sinon pour en revenir à cette rumeur. FF7 remake, 007 et on va dire Killer 7 remake
Par contre, le truc le plus fou ce serait
FF7 Remake, la confirmation de FF7 rebirth sur S2 et le premier trailer de FF7 "reborn", ce serait un joli coup de p**** envers Playstation C'est un troll, ça n'arrivera jamais hein, pas la peine de me sauter dessus
Non parce que mario kart world est vendu avec la switch2 majoritairement. Donc soit les pack se font rare et vont disparaître, soit les ventes de switch2 on reculer, ou soit les ventes de jeux sur switch2 sont forte...
Hors on sait qu'au lancement les tiers faisait la gueule...
Dans tous les cas, sans chiffres un top ne permet pas de connaître la différences entre chaque jeux du top. Combien de différence entre la première place et la cinquième ?
Déjà voir star wars outlaw en deuxième, je me pose la question de sont chiffre
Donc je sais pas.....va falloir attendre des chiffres officiel.
Oui, on verra, mais si tu veux, c'est une bonne tendance sur l'intérêt des joueurs sur S2 pour le moment. Plus portés par le jeu tiers que par les prods Nintendo (sur l'eShop). Après, pour le moment, aucun gros jeu Nintendo inédit n'est prêt à sortir, du coup ça laisse le champs libre aux tiers et je pense c'est le but aussi. C'est peut-être pour ça que Nintendo tarde à annoncer des dates pour donner de la visibilité aux partenaires.
Ok je sors !