Metroid Prime 4: Beyond a été présenté à la Gamescom 2025 avec une démo jouable, dont la vidéo ci-dessous est tirée. Elle a été dévoilée lors d'une démonstration pratique, mais a été enregistrée hors champ.
La date de sortie n'est pas encore précise, et de plus amples détails sur le jeu seront probablement révélés dans les prochains mois, ainsi que les détails du lancement. Cependant, nous pouvons nous faire une meilleure idée de l'état d'avancement du jeu en visionnant la vidéo en question.
Comme il s'agit d'un enregistrement hors champ (un plan d'un écran où le jeu tourne), la qualité n'est pas excellente, mais elle offre tout de même un aperçu plus précis du nouveau jeu Nintendo Switch 2, qui devrait être l'une des sorties les plus importantes de l'entreprise basée à Kyoto cette année.
Ce que nous voyons dans la vidéo IGN ci-dessous semble être une première version de Metroid Prime 4: Beyond, dont certains extraits étaient déjà visibles dans la précédente bande-annonce diffusée par Nintendo, qui offre une sorte d'introduction aux événements.
L'action semble très dense, avec un univers plus proche de la science-fiction classique et des environnements technologiques, en attendant les éléments plus typiques de Metroid, à savoir les environnements plus extraterrestres que nous rencontrerons au cœur de l'action.
Quoi qu'il en soit, il semble que Nintendo attende toujours de dévoiler toutes les fonctionnalités du jeu. Il faudra donc probablement patienter un peu avant d'avoir un aperçu plus détaillé de Metroid Prime 4: Beyond, qui s'annonce comme l'un des titres phares de la saison à venir. Vvement une date dans le prochain Nintendo Direct...
Les 3 premiers Metroid Prime était excellent. Mais je suis un peu de ton avis. La série Prime remonte à loin, pas sûr que la hype soit toujours là si ce n'est par les nostalgiques. Puis Metroid n'est pas non plus une série qui se vend par millions.
qu'ils ressortent un épisode 2D avec des graphismes à la metroid fusion plutôt.
J’espère donc que le reboot du développement avait pour objectif de booster la franchise à la manière de Donkey Kong Bananza.
D’ailleurs en parlant de DK, j’ai commencé Kirby today avec le patch switch 2 et la formule map/stage/mission/commence/bonusStage est devenu complètement has-been à mes yeux. Je peine à prendre plaisir alors que j’aime bcp la licence.
J’espère que c’est surtout parce que c’est un jeu switch 1. En tout cas, Astro et DKB ont redéfini la notion de fun pour moi, de même que Yakuza/ClairObscur l’ont fait pour ce qui est du jrpg au graphisme réaliste.
barbenoire metroid fusion
Mais c'est un jeu Switch ! Alors très tard beau pour de la switch 1, par contre pour de la switch 2 bah bof quoi ... Absolument pas de quoi justifier l achat d'une Switch 2 vu que le seul ajout semble être le mode souris