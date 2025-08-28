Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Metroid Prime 4 Beyond
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
link49
[Switch 2] Metroid Prime 4 : Ca s'annonce quand même grandiose
Metroid Prime 4: Beyond a été présenté à la Gamescom 2025 avec une démo jouable, dont la vidéo ci-dessous est tirée. Elle a été dévoilée lors d'une démonstration pratique, mais a été enregistrée hors champ.

La date de sortie n'est pas encore précise, et de plus amples détails sur le jeu seront probablement révélés dans les prochains mois, ainsi que les détails du lancement. Cependant, nous pouvons nous faire une meilleure idée de l'état d'avancement du jeu en visionnant la vidéo en question.



Comme il s'agit d'un enregistrement hors champ (un plan d'un écran où le jeu tourne), la qualité n'est pas excellente, mais elle offre tout de même un aperçu plus précis du nouveau jeu Nintendo Switch 2, qui devrait être l'une des sorties les plus importantes de l'entreprise basée à Kyoto cette année.

Ce que nous voyons dans la vidéo IGN ci-dessous semble être une première version de Metroid Prime 4: Beyond, dont certains extraits étaient déjà visibles dans la précédente bande-annonce diffusée par Nintendo, qui offre une sorte d'introduction aux événements.



L'action semble très dense, avec un univers plus proche de la science-fiction classique et des environnements technologiques, en attendant les éléments plus typiques de Metroid, à savoir les environnements plus extraterrestres que nous rencontrerons au cœur de l'action.



Quoi qu'il en soit, il semble que Nintendo attende toujours de dévoiler toutes les fonctionnalités du jeu. Il faudra donc probablement patienter un peu avant d'avoir un aperçu plus détaillé de Metroid Prime 4: Beyond, qui s'annonce comme l'un des titres phares de la saison à venir. Vvement une date dans le prochain Nintendo Direct...

Source : https://multiplayer.it/notizie/la-demo-di-metroid-prime-4-beyond-si-mostra-in-un-video-off-screen-dalla-gamescom-2025.html/
    ducknsexe, tynokarts, elcidfx
    posted the 08/28/2025 at 04:55 PM by link49
    comments (16)
    skuldleif posted the 08/28/2025 at 05:01 PM
    toute cette section jy ai joué a la japan expo , avec les joycon cetait tres chiant
    51love posted the 08/28/2025 at 05:14 PM
    J'attends quand meme de voir, car ce qui marchait quand meme extrêmement bien sur les 3 premiers Metroid Prime à l'époque en terme de gameplay, j'ai quand même peur que ça ait un peu vieillit et que la formule n'ait pas suffisamment évoluée de ce que j'en ai vu.
    playshtayshen posted the 08/28/2025 at 05:14 PM
    Le meilleur jeux de tout les temps !!!
    naru posted the 08/28/2025 at 05:20 PM
    51love
    Les 3 premiers Metroid Prime était excellent. Mais je suis un peu de ton avis. La série Prime remonte à loin, pas sûr que la hype soit toujours là si ce n'est par les nostalgiques. Puis Metroid n'est pas non plus une série qui se vend par millions.
    barbenoire posted the 08/28/2025 at 05:44 PM
    Ca aurait dû sortir il y a 5 ans, là le gameplay est daté, les animations ont l'air d'un autre âge sans compter des graphismes et textures PS3...
    qu'ils ressortent un épisode 2D avec des graphismes à la metroid fusion plutôt.
    akinen posted the 08/28/2025 at 05:45 PM
    J’ai fini metroid prime remastered cet aprèm. Il a d’excellentes qualités mais le gameplay a bcp vieillis. C’est vraiment pas dynamique le changement constant d’arme/viseur.

    J’espère donc que le reboot du développement avait pour objectif de booster la franchise à la manière de Donkey Kong Bananza.

    D’ailleurs en parlant de DK, j’ai commencé Kirby today avec le patch switch 2 et la formule map/stage/mission/commence/bonusStage est devenu complètement has-been à mes yeux. Je peine à prendre plaisir alors que j’aime bcp la licence.

    J’espère que c’est surtout parce que c’est un jeu switch 1. En tout cas, Astro et DKB ont redéfini la notion de fun pour moi, de même que Yakuza/ClairObscur l’ont fait pour ce qui est du jrpg au graphisme réaliste.

    barbenoire metroid fusion
    micheljackson posted the 08/28/2025 at 06:25 PM
    J'ai l'impression de voir tourner Halo 3, c'est propre cela dit.
    ioda posted the 08/28/2025 at 06:28 PM
    barbenoire C'est un jeu Nintendo, produit par via la qualité légendaire du petit artisan. Donc ça + licence importante + le dernier jeu de la saga prime qui date = bingo. Ca sera un 9/10 à la sortie.
    maisnon posted the 08/28/2025 at 06:39 PM
    skuldleif façon souris ou façon wiimote? Parce que façon Wiimote c'était vraiment excellent.
    ducknsexe posted the 08/28/2025 at 06:39 PM
    Super propre et tres beau. Ce jeu sera sans doute une Masterclass
    drybowser posted the 08/28/2025 at 06:44 PM
    Oui a n'en pas douter il sera grandiose comme le sont les 3 premiers prime ...
    Mais c'est un jeu Switch ! Alors très tard beau pour de la switch 1, par contre pour de la switch 2 bah bof quoi ... Absolument pas de quoi justifier l achat d'une Switch 2 vu que le seul ajout semble être le mode souris
    skuldleif posted the 08/28/2025 at 07:11 PM
    maisnon en mode joycon déporté et souris ,j'ai pas réussi a manœuvrer en gyro
    cyr posted the 08/28/2025 at 08:20 PM
    Il reste 4 mois avant 2026.....
    maisnon posted the 08/29/2025 at 01:13 AM
    skuldleif ok, quand je parlais de façon wiimote c'était à l'époque de MP3 sur wii. J'ai pas test ce MP4.
    fdestroyer posted the 08/29/2025 at 05:26 AM
    micheljackson Halo 3 tournait à 30 aussi. Après faut pas oublier que c'est avant tout un jeu Switch 1, je m'attend pas à une claque graphique quelquonque, mais l'intêret d'un Metroid n'est pas forcément dans la technique, après c'est vrai que la claque monstrueuse de Metroid Prime 1 me rend nostalgique, c'était une autre époque ma fois
    darkwii posted the 08/29/2025 at 06:11 AM
    La différence entre la version Switch 1 et 2 et belle et bien la texture plus détaillée effet de lumière ect.
