profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
guiguif
182
Likes
Likers
guiguif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 6572
visites since opening : 11602182
guiguif > blog
all
Playstation ne deviendra pas multiplateforme


Sans surprise, un tweet viral a déformé une déclaration de Sony pour suggérer que PlayStation allait devenir entièrement multiplateforme. La confusion provient d'une conférence téléphonique sur les résultats financiers tenue hier, où l'entreprise a évoqué son intention de "s'éloigner d'une activité centrée sur le matériel". Sans la citation complète, cela a été largement interprété comme un aveu de Sony selon lequel PlayStation suivrait les traces de Microsoft. Pas tout à fait.

En réalité, Sony a déclaré vouloir que ses activités de divertissement ne se limitent pas au matériel, mais s'orientent davantage vers la "création". L'intégralité de la déclaration, non éditée fourni par le site seekingalpha.com, est disponible ci-dessous :

Suite à notre investissement dans Bandai, nous nous sommes orientés vers la création. Par exemple, les trois activités de divertissement représentent environ 60 % de notre chiffre d'affaires consolidé. Notre portefeuille d'activités se réoriente donc davantage vers la création.

Concernant l'électronique et la télévision, nous privilégions désormais les appareils de création, notamment les appareils photo numériques. Nous constatons ainsi une plus grande stabilité de notre rentabilité et de notre chiffre d'affaires, et notre productivité est en hausse. Dans ce contexte, par exemple, dans le secteur de la musique, nous avons acquis Music Streaming et EMI Music Publishing, ce qui nous a permis d'élargir notre catalogue musical.

Comme je l'ai mentionné dans mon discours, dans le secteur des jeux vidéo, l'abandon d'une activité centrée sur le matériel au profit d'une activité plus axée sur l'engagement communautaire a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, avec notre transition vers la création de divertissements, la stabilité et la productivité augmentent, et nos performances s'améliorent. Cette révision à la hausse n'est peut-être pas une conséquence directe de ces facteurs. Cependant, l'édition musicale, l'acquisition d'un catalogue musical et celle de Crunchyroll sont des secteurs où nous constatons une croissance.
En termes de portefeuille, nous avons développé nos activités et amélioré notre rentabilité.

Nulle part dans cette déclaration, Sony n'implique que PlayStation va devenir complètement multiplateforme ou suivre les traces de Microsoft.
https://www.playstationlifestyle.net/2025/08/08/playstation-multiplatform-rumor-sony-statement-false/
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    tynokarts, leonr4
    posted the 08/11/2025 at 09:33 AM by guiguif
    comments (72)
    negan posted the 08/11/2025 at 09:39 AM
    Les Pro S ont l'anus qui siffle

    Le même déni que nous a l'époque
    sickjackz posted the 08/11/2025 at 09:41 AM
    Negan de la a ce que les joueurs pro S aient l’anus suffisament large pour produire de l’écho comme c’est le cas pour les pro M y’a encore de la marge..
    junaldinho posted the 08/11/2025 at 09:43 AM
    Oui oui c'est bientôt fini les exclus. Ça rapporte plus assez
    brook1 posted the 08/11/2025 at 09:44 AM
    Tu vas te prendre une vague de haters, bon courage
    lazer posted the 08/11/2025 at 09:44 AM
    negan Les Pro S ont l'anus qui siffle

    mais quel enfoiré
    jaysennnin posted the 08/11/2025 at 09:45 AM
    J'espère que tu vas pas arrêter le gaming quand ce sera le cas
    negan posted the 08/11/2025 at 09:45 AM
    lazer
    iglooo posted the 08/11/2025 at 09:46 AM
    C'est déjà le cas pourtant, et la dynamique ne semble s'inverser.
    guiguif posted the 08/11/2025 at 09:49 AM
    brook1 Pas grave, la vrai trad est ici
    ouroboros4 posted the 08/11/2025 at 09:51 AM
    negan ils en ont encore un eux
    On en dira pas autant des fanboy Xbox
    negan posted the 08/11/2025 at 09:54 AM
    ouroboros4 ouroboros4 Des mois que tu traines derrière mon cul toi

    Patiente encore quelques mois et pour Noël t'aura un délice chocolaté sortie tout droit de la fonderie personnel.

    Tu pourra le dégusté instantanément comme un délicieux met ou le mettre de côté dans ton calendrier de l'avent
    akinen posted the 08/11/2025 at 09:55 AM
    negan Alors que les sociétés vont là où il y a du pognon, point final
    darkxehanort94 posted the 08/11/2025 at 09:55 AM
    negan Qu'est que vous fabriquez les Enfants ?
    shanks posted the 08/11/2025 at 09:56 AM
    ou suivre les traces de Microsoft

    ça a déjà commencé en fait, c'est juste plus lent.
    Après en vrai, est-ce si grave ?...
    shambala93 posted the 08/11/2025 at 09:57 AM
    Microsoft disait la même chose y’a 2/3 ans.
    ouroboros4 posted the 08/11/2025 at 09:57 AM
    negan non merci tes fesses ne m'intéresse pas.
    Je suis pas célibataire.
    negan posted the 08/11/2025 at 09:57 AM
    akinen C'est pour ça que l'article me fait rire , l'article est catégorique alors qu'on sait tous qu'il faut pas être catégorique au risque de passer pour un con plus tard
    tripy73 posted the 08/11/2025 at 09:59 AM
    Forcément un site pro-S va pas venir dire le contraire, même si les éléments et déclarations vont dans ce sens, faudrait pas que ce qui représente le seul intérêt d'acheter une console Sony pour certains disparaît. Mais rassurez-vous, tout va bien ce passer et comme dit shanks, est-ce si grave si demain les jeux Sony sortent sur d'autres plate-formes avec un certain délai ?
    pcsw2 posted the 08/11/2025 at 10:00 AM
    Plus qu'à espérer pour certain que cette branche ne casse pas ...
    niflheim posted the 08/11/2025 at 10:01 AM
    L'engagement communautaire ça veut pas forcément dire Xbox - PC

    Sony avait expliqué sa vision au CES 2025: “Create Infinite Realities” https://www.youtube.com/watch?v=XJY0YE9-5AU

    Je pense que vous mélangez tout
    brook1 posted the 08/11/2025 at 10:02 AM
    niflheim c'est peine perdue de vouloir expliquer quoi que ce soit, surtout ici
    shanks posted the 08/11/2025 at 10:03 AM
    tripy73
    Surtout qu'à une époque, les gens craignaient de voir les éditeurs tiers JAP et même Microsoft commençaient à pousser les portages PC car "tout le monde va faire ensuite que du multi car les PCistes, ils jouent jamais à des jeux solo".

    Sauf qu'avec les années, et la transition du public, l'inverse a été prouvé rien qu'avec SEGA/Atlus qui s'y retrouve parfaitement, ou encore Capcom.

    Si Astro Bot rajoute ne serait-ce que 500.000 ventes avec des portages PC, Xbox (et Switch 2 si faisable), j'ai envie de dire hésitez même pas si ça permet d'accélérer le financement d'un 2.

    De toute façon cela fait bien longtemps que "l'aura" et "l'image" d'une console n'existe plus. Même Nintendo, le boot et le menu Home est d'une froideur absolu.
    skuldleif posted the 08/11/2025 at 10:04 AM
    ten a vraiment quelquechose a foutre?

    si oui ...
    raoh38 posted the 08/11/2025 at 10:16 AM
    Incroyable , les derniers soldats ne veulent pas lever le drapeau blanc....
    masharu posted the 08/11/2025 at 10:19 AM
    shanks Faut rappeler que ça n'est que de la spéculation, de la projection sur le "modèle" de Microsoft, qui n'est pas un modèle à suivre vue les tares accumulées causés notamment à cause des rachats successifs que Microsoft doit porter ses jeux et fermer des studios et annuler des jeux, Microsoft n'a pas eu la bonne politique d'entreprendre dans le secteur du jeux vidéo.

    A coté, vous avez Nintendo, à qui ont dit "ça va leur aussi arriver, vous allez voir" mais jamais Nintendo vendra de machine demain si leur jeux seront disponibles sur PC, PS/X ou même mobile, et d'ailleurs "mobile" quand Nintendo annonçait faire des jeux mobiles beaucoup dont étaient sceptiques et au final les jeux sont différents des jeux consoles et ça fait sens avec leur politique qui se repose leur IP. Sony à lire ce qu'ils ont communiqué récemment ça devrait être pareil dans les grandes lignes, mais on verra comment ça se dégoupilles.

    Pour l'instant donc :
    - Les portages EGS et Steam (ça aurait 100% que EGS si Steam n'avait pas la majoriré des joueurs PC) des jeux AAA PS5 sont là pour les rentabiliser. Pas de portage Windows d'ailleurs, ça ne vous étonne pas et c'est normal en fait.
    - Les portages des MLB The Show et LEGO Horizon Adventure c'est pour la licence d'exploitation.
    - Sony a cédé 3 IP inutilisés à Bandai Namco, dont Everybody's Golf qui est pourtant une IP de la précédente génération, parce que le Sony d'aujourd'hui c'est le AAA narratif avant tout (et je ne suis pas fan en ce qui me concerne).
    - Helldivers II est le premier jeu service Sony à arriver sur Xbox, mais ça reste un jeu service et ça aurait dû être déjà le cas d'autres avant lui dont Concord en fait.
    51love posted the 08/11/2025 at 10:25 AM
    Ils auront pas le choix pour la viabilité de leurs projets internes, d'autant que leurs exclues ne font pas vraiment la pluie et le beau temps sur Playstation(je dis pas non plus qu'elles ont aucun impact), contrairement a Nintendo.

    Un GTA6 par exemple aura bien plus d'impact que toutes les exclusivités Sony réunies, sans parler des CoD, Fifa and co pour qui Playstation est la marque par defaut.

    Il y a qu'a voir la PS5 qui est :
    - plus rentable que toutes les anciennes Playstation 1,2,3,4 additionnées.
    - sur le meme laps de temps est quasi autant vendu que la PS4 (malgré le covid), et plus que les PS1, 2 ,3.


    tout ça malgré :
    - Des joueurs qui n'achetent plus de Playstation car ils preferent attendre que ça sorte sur PC
    - La generation de jeu exclusif dev par les studios Playstation certainement la plus faible des 5.

    Pas faute d'avoir été parmis ceux à dire il y 10 ans que Sony allait sortir leurs jeux sur PC quand bcp disaient que ça n'arriveraient jamais, et que si ça devait arriver, bah non, ça impacterait pas negativement leur business sur console (ou que ça serait tres marginal)

    Sony a raison, et la generation PS5 le prouve, maintenant, s'ils pouvaient arreter les conneries avec leurs studios ça serait pas mal, et c'est le plus important pour nous joueurs
    guiguif posted the 08/11/2025 at 10:26 AM
    shanks Sauf qu'avec les années, et la transition du public, l'inverse a été prouvé rien qu'avec SEGA/Atlus qui s'y retrouve parfaitement, ou encore Capcom.
    Sauf que tu peux pas comparer un editeur avec un constructeur. Sony survie grave aux tiers et aux abo PS+.
    Si son publique commence a se barrer sur PC, voir sur la prochaine Xbox, ils vont doucement se casser la gueule.

    De toute façon cela fait bien longtemps que "l'aura" et "l'image" d'une console n'existe plus. Même Nintendo, le boot et le menu Home est d'une froideur absolu.
    Leurs exclues ne sont plus de vrais exclues et sont dévalués avant même leur sortie depuis cette stratégie PC, ce sont devenu des jeux parmi tant d'autres contrairement à ceux de Nintendo. Quand une exclue PS sort, on s'en tape les 3/4 du temps alors qu'avant c’était jour de fête et baston sur les forums.
    Pas pour rien que les ventes d'une même licences sont 2 a 3 fois inférieurs a celles de la PS4 alors que le parc PS5 est quasi le même et qu'ils sont en plus le PC. Donc si l'aura et l'image ça compte.
    negan posted the 08/11/2025 at 10:26 AM
    masharu publié le 11/08/2025 à 12:19
    shanks Faut rappeler que ça n'est que de la spéculation, de la projection sur le "modèle" de Microsoft, qui n'est pas un modèle à suivre

    Tellement pas a suivre que le mois dernier dans le top 10 des meilleurs ventes PlayStation il y avait 5 jeux Xbox
    shanks posted the 08/11/2025 at 10:29 AM
    masharu
    Oui mais au final, y a tous les 6 mois un truc qui se rajoute à "Pour l'instant". Rien que LEGO Horizon, c'est une fausse excuse. Nintendo a réussi à obtenir l'exclu de LEGO City sur Wii U pendant 3 ans et on va me dire que Sony avait pas le droit avec sa propre IP ?

    Et si demain, t'as Spider-Man ou Wolverine annoncés sur Xbox, ça dira "Ouais mais ça doit être un deal avec Disney". S'ils annoncent TLOU1&2 sur Xbox/Switch 2 (théoriquement, les originaux tournent sur Switch 2 je pense), ça dira "Ouais normal, ça essaye de rentabiliser davantage par rapport au boost de la prochaine saison HBO."

    etc, etc

    Certes, Sony est pris entre deux feux, entre le besoin de renta ses AAA sur un parc de consoles qui est sur un plafond de verre depuis plusieurs générations, et de l'autre de vendre des consoles pour gratter les royalties, mais si personne n'a parlé de Day One, vous verrez bien ce qui arrivera...

    D'ailleurs comme déjà dit, si la Next Gen de Microsoft est une sorte de SteamMachines sous OS hybride, il n'y aura plus débat. Reste à voir Nintendo et Sony serait tout à fait capable de sortir dessus d'anciens produits avec l'excuse toute trouvée du "Nous ne nous considérons pas en concurrence avec Nintendo."
    shanks posted the 08/11/2025 at 10:31 AM
    51love
    Un GTA6 par exemple aura bien plus d'impact que toutes les exclusivités Sony réunies

    Clairement.
    En fait, de toute la génération en cours, la plus grande chance de PlayStation, c'est que GTA VI ne sorte pas Day One sur PC
    negan posted the 08/11/2025 at 10:33 AM
    shanks Puis si Xbox sort une console qui permet de jouer a tout, Sony n'a t'il pas intérêt a sortir ses jeux lui même sur Xbox pour prendre l'argent et ne pas avoir a versé une somme à Steam etc pour l'achat d'un jeu PlayStation hors de leurs circuit ?
    shanks posted the 08/11/2025 at 10:35 AM
    negan
    Si cela venait à arriver, ce serait à Microsoft de savoir viser juste en proposant une légère réduction des royalties aux tiers pour passer juste en dessous de Steam.
    negan posted the 08/11/2025 at 10:35 AM
    shanks Yep il y a un truc a faire de ce côté
    51love posted the 08/11/2025 at 10:40 AM
    shanks grave

    Et je suis meme pas convaincu que Sony et Microsoft aient eu a payer pour ce jolie coup de pouce tu penses pas?

    Dans le sens ou, j'imagine que R* veut le sortir au plus vite pour faire du blé et faire plaisir aux actionnaires asap.

    Et meme s'il sort plus tard sur PC, contrairement à la majorité des jeux qui se vendent en one shot lors de la periode de lancement + marketing (genre FF qui fait 90% de ses ventes sur le 1er mois et apres, le train est passé, tout le monde est passé au jeu suivant), bah il fera un fric enorme sur 10 ans, alors autant sortir les versions quand elles sont prêtes, et en decalé si techniquement c'est plus simple

    R* c'est vraiment une entreprise a part.
    shambala93 posted the 08/11/2025 at 10:44 AM
    La blague serait que Ms et Steam aient un partenariat et on retrouverait tous les jeux PlayStation pc sur Xbox.

    Enfin bref, ça fait bien longtemps que nous savons que Sony et MS deviendront multi.
    mithrandir posted the 08/11/2025 at 10:48 AM
    Ce déni... mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire ? Ça va changer votre vie ? V'la les préoccupations de certains, c'est effrayant
    guiguif posted the 08/11/2025 at 10:50 AM
    mithrandir et pourtant tu es là à commenter
    51love posted the 08/11/2025 at 10:50 AM
    guiguif
    Leurs exclues ne sont plus de vrais exclues et sont dévalués avant même leur sortie depuis cette stratégie PC, ce sont devenu des jeux parmi tant d'autres contrairement à ceux de Nintendo. Quand une exclue PS sort, on s'en tape les 3/4 du temps alors qu'avant c’était jour de fête et baston sur les forums.


    Non, la dévaluation elle vient pas du PC, elle vient du fait qu'on attend tjs des gros jeux PS5 only de Naugthy Dog, Santa Monica and co.

    Ces dernieres années, on a bcp plus parlé de Sony pour leur stratégie full GaaS et les annulations tristement que pour des gros AAA digne d'un nouvel Uncharted, TloU, GoW entre autre...

    et forcement les suites directes en mode '1.5' des Horizon, Spiderman, GoW, Ghost of Tshushima, bah ça excite moins les joueurs, et ça serait vrai pour n'importe quel editeur,

    Exemple, on a bien vu avec TotK, c'est pas parce qu'il est sorti sur PC, mais parce qu'il y avait un précédent, BotW, qu'il a fait bcp moins de bruit sur les forums.

    Et le prochain Zelda sur Switch 2, devrait a nouveau faire bcp de bruit s'il ne ressemble pas a 2 goutes d'eau comme aux 2 precedents
    masharu posted the 08/11/2025 at 10:51 AM
    negan, combien de XS pour de PS5 ? Hum
    mithrandir posted the 08/11/2025 at 10:51 AM
    guiguif et le rapport ?
    gasmok2 posted the 08/11/2025 at 10:56 AM
    guiguif
    Mais si les jeux deviennent multi, est-ce que ça en fera de mauvais jeux pour autant?
    Un an avant sur PS disons, pour ensuite être dispo sur d'autres supports.

    Ou bien ça te ferai chier que d'autres joueurs n'ayant pas le même matos que toi puissent jouer avec "tes jouets" ?
    Vraiment j'aimerai bien comprendre la logique derrière.
    arquion posted the 08/11/2025 at 10:58 AM
    shanks vous oubliez vraiment les royalties pour les constructeurs.
    Par an qu'est-ce qui rapportera le plus, la vente de leurs jeux (quand ils sortent) sur les autres plateformes, ou bien les royalties sur leur console ??

    Car si c'est pour gagner 3M de vente sur un an mais baisser l'ensemble de leur royalties de 30% par ex, ils seront vraiment perdant (surtout qu'un mauvais jeu, ne se vendra peu importe s'il sort partout, ex Concord).

    Comment se fait-il que Steam soit si riche avec si peu de jeux sortis ?? car ce sont les taxes sur toutes les ventes de jeux/DLC etc qu'ils se font.

    bref, si Sony n'essai pas d'attirer les joueurs sur leur console et que pire que ça il s'ouvre trop aux autres plateformes, il risque de s'en mordre les doigts...
    guiguif posted the 08/11/2025 at 11:01 AM
    mithrandir Le rapport ? Tu dis "qu'est-ce que ça peut bien nous faire ?" et toi, qu'est-ce que ça peut bien te faire ? Passe ton chemin si ce genre d'article ne t'interesse pas au lieu de perdre ton temps a commenter quelque chose dont tu te fous.

    51love Bof, je parie que meme ces jeux ne se vendront pas autant que les 25M d'un Horizon ou les 30M d'un Spider-Man, surtout que c'est mal partie pour Intergalactic

    Ouais enfin 20M TOTK, c'est au dessus des fausses exclues Sony de la PS5.

    gasmok2 Tu es hors sujet, comme bien souvent lorsque tu viens me quote. Cette article a pour but de faire echo a celui qui est en home, rien de plus donc range tes histoire de jouets
    jamrock posted the 08/11/2025 at 11:05 AM
    Notre VRP préféré qui tente un damage control aussi ridicule qu'insignifiant. A force de vivre dans le déni comme ça, ça rend chaque nouvelle claque dans la gueule de son employeur virtuel encore plus dure que la précédente
    51love posted the 08/11/2025 at 11:11 AM
    arquion Je pense pas qu'ici, quelqu'un oubli les royalties pour les constructeurs, et encore moins Sony qui vit en bonne partie grace à ça et à leur PS+ que les joueurs paient pour simplement pouvoir jouer online dans l'extreme majorité.

    Mais la vraie question c'est plus de savoir si Sony va perdre rien, un peu, ou bcp en royalties/CA en fonction de leur strategie pour leurs jeux internes.

    et vu les chiffres et le contexte de ses dernieres années sur PS5, comme je le disais au dessus, on voit que l'impact est negligeable et on comprend pk Sony va dans cette direction.

    guiguif Je parlais pas des ventes je répondais a ta phrase qui est tres fausse.

    Mais vu que tu amenes le sujet des ventes, bah de BotW a TotK, pour un jeu '1.5', les ventes ont perdu 50%, tout ça sans sorti sur PC.

    Le probleme c'est pas le PC, c'est l’attractivité des jeux '1.5', et jamais le PC a rendu les jeux moins attractifs, au contraire je pourrais citer des dizaines de licences 'consoles' qui une fois arrivé sur PC n'ont fait que décupler leurs ventes, et ce ne sont pas que des jeux Capcom.
    lazer posted the 08/11/2025 at 11:11 AM
    negan
    walterwhite posted the 08/11/2025 at 11:13 AM
    J’ai du mal à voir un GOW, Uncharted, TLOU ou autre gosse licence maison sortir sur Xbox ou Switch.

    Je pense qu’ils vont juste chercher à renflouer les caisses de l’échec de leur politique GaaS en sortant des jeux types Helldivers 2…et ce sera tant mieux. Pas envie de voir SONY baisser leur froc comme Xbox qui a troqué les bijoux de familles.
    arquion posted the 08/11/2025 at 11:14 AM
    51love et vu les chiffres et le contexte de ses dernieres années sur PS5, comme je le disais au dessus, on voit que l'impact est negligeable et on comprend pk Sony va dans cette direction.

    Parce que les jeux sortent plus d'un an après ailleurs, si le temps se raccourci, que la stratégie s'amplifie alors l'impact sera tout autre (et pas en bien pour Sony).
    keiku posted the 08/11/2025 at 11:15 AM
    playstation est déja multiplateforme , ils ont des jeux sur pc , ils ont des jeux sur xbox, ils ont des jeux sur switch

    Aujourd'hui c'est plutot dans combien de temps sony abandonnera ses console qu'il faut se poser comme question, parce que vu la politique actuelle de sony, ca arrivera de la même manière que microsoft

    et ce n'est pas parce qu'il dise que ca ne se fera pas que ca ne se fera pas... ils ont quand même fini par sortir une console sans lecteur après ce qu'il avait dit après l'échec de la psp go... comme quoi les décision c'est comme les chemises ca se retourne

    walterwhite J’ai du mal à voir un GOW, Uncharted, TLOU ou autre gosse licence maison sortir sur Xbox ou Switch.

    comme on avait du mal a voir gow ou horizon sortir sur pc la gen précédente... et pourtant
    mithrandir posted the 08/11/2025 at 11:17 AM
    guiguif c'est pas un article dont je me fous, je commente la réaction de certains (entre autres la tienne oui) parce que ça me désole mais surtout reste dans ton petit monde, je vois bien que ça te tiens à cœur, je viendrais plus te déranger
    51love posted the 08/11/2025 at 11:20 AM
    arquion oui tu as raison, au moins pour la rentabilité de leurs jeux internes vu qu'ils doivent payer une commission sur les autres plateformes, mais en opposition, attendre un an, c'est s'assurer des ventes bcp plus faibles sur les autres supports et pour les ventes total, donc... le plus difficile est de trouver le bon compromis en favorisant le store Playstation tout en maximisant les ventes sur les autres plateformes.

    Mais sur une vue plus globale, comme je disais dans mon premier message, je suis nettement plus nuancé, vu les constats qu'on peut faire sur cette generation.
    arquion posted the 08/11/2025 at 11:23 AM
    51love mouais, perso je pense que c'est une mauvaise idée et que si Sony le fait vraiment dans 5ans il sera dans le mal.

    Encore une fois, on le voit avec les autres gros éditeurs, si un jeu est mal reçu, il fera peu de vente, peu importe s'il sort sur une console ou sur tous les supports (et sans bagage derrière, les pertes sont beaucoup plus rude à encaisser).
    brook1 posted the 08/11/2025 at 11:25 AM
    guiguif J'ai fait le même constat, l'aura de leurs jeux first party a pris un sacré coup sur cette génération, avec parfois des ventes divisées par deux pour certains. ( Horizon 2 et Spiderman 2 ), c'est peut-être pour ça qu'ils ont insisté sur le fait d'être stratégique dans leur approche multisupport dorénavant
    arquion posted the 08/11/2025 at 11:29 AM
    mithrandir c'est surtout que tu sers à rien, l'article est fait pour contredire celui en home (qui a raison, ça on le saura dans quelques années) maintenant ton premier comm ne sert à rien, il apporte aucunement d'argument ou d'eau au moulin, il ne fait rien avancer à part critiquer, surtout que là, il n'y a rien à critiquer.
    51love posted the 08/11/2025 at 11:29 AM
    keiku Bah de toute façon on va pas se mentir, que Sony soit encore dans un fauteuil ajd (et ils le sont vu la rentabilité de la marque Playstation) c'est grace a cette plateforme hardware propriétaire depuis 5 generations.


    Sauf qu'ajd, les plateformes elles sont aussi et surtout elles deviennent software (EA, Ubi, R*, Epic, etc...) tous ils ont leur propre plateforme, et il sera difficile de garder eternellement les tiers chez soit pour profiter des royalties et de faire payer un abo pour jouer online quand bcp proposent cette option gratuitement.

    C'est une lente transition, mais Sony tente le virage en essayant de perdre le moins de plume possible dans l'operation.

    arquion Avec GTA6, Fifa, CoD and co, plus certainement des studios internes qui vont recommencer a sortir des jeux, c'est vraiment pas dans l'horizon des 5 ans pour laquelle je m’inquiéterai pour Sony perso ^^ peu importe la strategie pour leurs jeux internes d'ailleurs
    guiguif posted the 08/11/2025 at 11:31 AM
    mithrandir Bon bah j'allais te répondre mais arquion a tout dit

    51love Mais vu que tu amenes le sujet des ventes, bah de BotW a TotK, pour un jeu '1.5', les ventes ont perdu 50%, tout ça sans sorti sur PC.
    TOTK c'est 21M en 2 ans
    BOTW 32M en 8 ans (avec une version Wii U).
    Donc ça ça fait 50% ? Qui a faux ?

    et jamais le PC a rendu les jeux moins attractifs
    Dis ça aux PCistes qui ont acheté une PS4 pour les exclues, mais pas une PS5.
    Dis ça aux PCistes qui ont une PS5 et qui préfèrent quand même attendre la version PC.

    brook1 Mais c'est aussi cette stratégie qui fait que les ventes d'exclues sont devenu moindre alors que le parc de PS5 est quasi le même que le parc PS4.
    arquion posted the 08/11/2025 at 11:32 AM
    51love oui 5 ans était peut-être trop court mais 10ans-15ans (fourchette large) et puis tout dépend de la rapidité et l'agressivité de Sony s'il veut devenir multi support.
    fiveagainstone posted the 08/11/2025 at 11:32 AM
    J'espère pour eux et le JV. Sinon tout va se ressembler et on va se faire chi*r.

    Malheureusement, la tendance et les faits vont plutôt dans le sens opposé.
    Des portages PC, du Lego horizon parce que c'est LEGO, du Helldivers parce que c'est du online, du Patapon et Everybody's golf parce que c'est niche et qu'on prête les licences à Bandai...
    Maintenant, je ne crois que ce que je vois, MS aussi au début ce n'était que du multi avec le PC, puis que 4 jeux pour voir, on connait la suite.
    gasmok2 posted the 08/11/2025 at 11:36 AM
    guiguif
    C'est peut-être hors-sujet, quoique c'est discutable, je pense qu'on est en plein dedans comme quoi..., mais je te pose une simple question, j'attends toujours ta réponse.
    mithrandir posted the 08/11/2025 at 11:37 AM
    arquion ok votre honneur, je ne recommencerais plus
    keiku posted the 08/11/2025 at 11:40 AM
    51love Sauf qu'ajd, les plateformes elles sont aussi et surtout elles deviennent software (EA, Ubi, R*, Epic, etc...) tous ils ont leur propre plateforme, et il sera difficile de garder eternellement les tiers chez soit pour profiter des royalties et de faire payer un abo pour jouer online quand bcp proposent cette option gratuitement.


    sauf que ca c'est pas rentable non pus sur le long terme, les gens n'ont pas envie de s'abonner a 50 compte différents non plus...

    il faut bien se rendre compte que l'argent des gens est limité, mais celui des constructeur aussi..., si tous le monde part de sont coté tous le monde va se planter...


    C'est une lente transition, mais Sony tente le virage en essayant de perdre le moins de plume possible dans l'operation.

    et pourtant ils se tournent vers la solution qui va les tuer a coup sur...

    comme je dis les seul qui ont compris ce qu'il fallait faire c'est nintendo, il ont toujours des boites en magasin même si elle ne contienne que des codes (mais ca reste de la visibilité), ils ont toujours leur exclu qui ne quitte pas leur plateforme et c'est eux qui vendent le plus de console aujourd'hui dans le monde...

    les services comme le multiplateforme c'est la pire des choses sur le long termes pour les constructeurs comme les joueurs, et les exemple sont légions pour le prouver...
    arquion posted the 08/11/2025 at 11:44 AM
    gasmok2 une question, es-tu content de la stratégie de Microsoft depuis plusieurs années, GP, ouverture aux PC (puis récemment aux autres console) ??

    Personnellement depuis l'annonce du GP ou en tout cas peu de temps après, j'étais contre, dévalorisation des jeux, perte d'intérêt etc...
    pas que je suis contre Microsoft (même si je n'apprécie guère Xbox), mais que c'était mauvais pour l'industrie.

    Résultat, ça aura été mauvais pour Microsoft, à moins que tu sois content de voir leurs chiffres qui sont "à priori" bons et derrière de voir que ça licencie des studios à tour de bras.

    Donc personnellement, je suis contre que Sony s'ouvre totalement au multi plateforme, car j'ai pas envie de voir dans plusieurs années, des studios PS fermés à tout va.

    Je suis pas guiguif mais je t'apporte une réponse.
    guiguif posted the 08/11/2025 at 11:46 AM
    gasmok2 Oui tu es HS, mais allez je vais te repondre pour te faire plaiz monsieur l'inquisiteur.

    Mais si les jeux deviennent multi, est-ce que ça en fera de mauvais jeux pour autant?
    Non.

    Ou bien ça te ferai chier que d'autres joueurs n'ayant pas le même matos que toi puissent jouer avec "tes jouets" ?
    J'ai toujours été pour les exclues car se sont les exclues qui font l'image des machines.
    Quel plaisir ce fut a l'été 2011 d'acheter une 360 aprés des années sur PS3 et de découvrir tout un catalogue de jeux exclusifs.
    Quel kiff c'est lorsque tu mets le nez dans le retro de découvrir toutes ces exclues qui ont forgé l'aura des vieilles consoles.

    Voila monsieur l'inquisiteur, je suis pour les exclues, que se soit chez Sony, Nintendo et même MS, l'uniformisation c'est de la merde pour moi
    51love posted the 08/11/2025 at 11:51 AM
    guiguif encore une fois tu fais semblant de ne pas comprendre mon propos en trollant, et après, ça va jouer la carte victimisation et que je viens t'emmerder parce que je te réponds avec condescendance

    Jétais pas allé verifier les chiffres, c'est plutot de l'ordre 40% de perte plutot que 50% mais on s'en fout (que ce soit 30 ou 70% de perte, ce n'est pas l’élément important de mon propos.).

    et peu importe le nombre d'année, depuis le rapport de force n'evolue plus et n'evoluera plus car les ventes des 2 jeux se sont tassées.


    Les jeux '1.5' sont moins attractifs c'est comme ça, ça n'a rien a voir avec le PC.


    Pour ta reponse sur l’attractivité du PC, comme souvent, t'es hors propos.

    arquion 10-15 ans effectivement, mais Sony a eux seuls sont loin d'avoir toutes les cartes, tu peux etre leader sur ton segment mais subir tout un tas de pression de la concurrence, je pense meme que leur strategie en terme de dev de jeu interne, c'est vraiment une goutte dans l'ocean du marché du JV et de sa propre evolution.


    keiku oui on le voit bien sur PC avec Steam qui cannibalise les ventes, mais les autres ont raison de proposer leur propre store.

    Sony fait surtout ce qu'il peut, continuer a faire du JV comme ils l'ont fait sur les anciennes generations, c'est s'assurer de rater le prochain virage en terme de consommation de JV, y'a eu le mobile, le demat, les plateformes software, yaura peut etre le cloud gaming bientot..

    tu ne peux pas mettre tous tes oeufs dans le meme panier, et c'est ce qu'ils font, pour facilement et rapidement pouvoir s'adapter a des changements.
    guiguif posted the 08/11/2025 at 11:59 AM
    51love Aucun troll, allez... encore une fois ne perdons pas de temps

    Ah si quand meme et peu importe le nombre d'année, depuis le rapport de force n'evolue plus et n'evoluera plus car les ventes des 2 jeux se sont tassées.
    BOTW continue de se vendre quasi autant que TOTK donc tu racontes bien de la merde.
    keiku posted the 08/11/2025 at 12:03 PM
    51love oui on le voit bien sur PC avec Steam qui cannibalise les ventes, mais les autres ont raison de proposer leur propre store.

    c'est pas une question de raison ou pas c'est juste que ca va leur couter plus cher de faire leur store que de ne pas le faire, combien de jeu on fini par être remis sur steam quand les editeurs se sont rendu compte que leur store ne marchait pas (coucou ubi)

    Sony fait surtout ce qu'il peut, continuer a faire du JV comme ils l'ont fait sur les anciennes generations, c'est s'assurer de rater le prochain virage en terme de consommation de JV, y'a eu le mobile, le demat, les plateformes software, yaura peut etre le cloud gaming bientot..

    j'ai plus l'impression que sony ne font que contenter leur investisseurs, quitte a se suicider... il était leader durant la ps2 et se sont planter durant la ps3 en voulant suivre microsoft, il était leader une bonne partie de la ps4 et se sont planté sur la fin en suivant encore une fois microsoft et on revois le même paterne avec la ps5...

    et justement le prochain virage du jv ils sont en train de le perdre en se moment même, car jamais le service ne poura être un tournant du jv... par contre ils sont en train de perdre des joueurs a la chaine, et pas que sony microsoft aussi...

    comme je vais le répéter c'est nintendo qui est leader actuellement, et de manière générale le leader c'est celui qui a fait les meilleurs choix en terme de consommation de jv , hors étonnamment dans le jv ce n'est jamais le leader qui est suivi comme si il y avait un blocage chez les constructeur qui faisait que prendre les bonne décision c'est une chose contre nature, et on préfère suivre l’outsider (ici microsoft) qui ne fait que se planter en chaine depuis qu'il sont sur le marché...


    tu ne peux pas mettre tous tes oeufs dans le meme panier, et c'est ce qu'ils font, pour facilement et rapidement pouvoir s'adapter a des changements.

    je ne suis pas d'accord la dessus c'est ce que sony a fait ses 2 première gen et cela leur a réussi, c'est aussi ce qu'a fait nintendo et ils sont leader aujourd'hui...

    si tu penses le jv comme une industrie de consomable et pas comme une industrie d'art, tu finiras par te planter, et c'est ce qui est en train de se produire non seulement chez les gros constructeur mais également chez les gros éditeurs (square , ubi, EA, activision...)
    gasmok2 posted the 08/11/2025 at 12:03 PM
    arquion
    Je suis a contrario pour que les exclues disparaissent.
    Peut-être pas en day one partout mais genre un an après qu'elles soient dispo sur d'autres supports.

    Pourquoi?
    J'ai toutes les machines principales du marché, et ça me permettrait de faire des économies en n'achetant qu'une seule machine au lieu de 3.
    Plus accessible pour le grand public.

    Je ne me fais pas d'illusion et sais que Nintendo ne le feront pas de sitôt.

    Mais si ça permet à un plus grand nombre de joueurs de jouer aux titres, je n'en vois pas le problème.

    Je suis content que MS sorte ses jeux sur PC et PS5 car plus de monde peut jouer et découvrir Forza Horizon 5 par exemple.

    Sony pourrait aussi mettre sur PS+ sur PC afin de gagner encore plus de fric via les abonnementd avec une base d'appareils autrement plus importante que la seule PS5.
    En sachant que les constructeurs se font du fric sur les jeux et services et non les machines vendues.
    tripy73 posted the 08/11/2025 at 12:13 PM
    shanks : c'est bien ça, mais cette réflexion sur l'idée que les PCistes ne jouent qu'aux jeux multi montrait leur ignorance du sujet, les jeux solos ont toujours était une partie importante du catalogue PC et ont toujours eu du succès sur ce support (les jeux Bethesda par exemple). Au final ce qu'il s'est passé par la suite n'a fait que démontrer ce fait, les joueurs PC jouant à tous les types de jeux, pas uniquement aux jeux multi compétitifs ou MMO.

    Pour Astro Bot je pense que ça va être compliqué tellement les mécaniques de gameplay reposent sur l'utilisation de la Dual Sense. Par contre je me dis que s'ils veulent populariser la licence, ils peuvent utiliser la même stratégie que pour LEGO Horizon, en sortant un spin of sur toutes les plateformes et ainsi encourager les joueurs à aller sur PS en plus de financer une suite.

    Concernant l'aura et l'image des consoles, je suis d'accord, dans le sens où l'aura/l'image d'un constructeur ne passe plus forcément par leur console, mais plutôt par leur proposition dans le monde du gaming, que ce soit les jeux, les services, les features, les pratiques commerciales et la communication qui reste très importante. La console a elle seule et les exclus ne sont plus les seules arguments qui va pousser à acheter telle ou telle machine.

    Maintenant je pense aussi qu'il y a un élément qui n'est pas souvent abordé quand on dit qu'un constructeur comme Sony serait dépendant des royalties récupérés sur les ventes de contenu sur leur store, mais que ce passera t-il si demain les constructeurs ont l'obligation de proposer des stores différents sur leur machine ?

    Pas forcément pour la vente des jeux, mais de tout ce qui est contenu additionnel, sachant que c'est aujourd'hui ce qu'il se passe avec Epic sur les smartphones qui propose son propre store intégré à Fortnite. Quid de la chute de rentabilité des constructeurs si demain cette règle est imposée sur les consoles ?

    Et si par la suite, c'est carrément les jeux qui peuvent être achetés sur divers stores, comme ce que commence à mettre en place Microsoft et qui pourrait par exemple découler d'une décision judiciaire pour imposer la libre concurrence. Un peu comme ce qui est actuellement discuté par la justice hollandaise dans l'affaire de Sony sur les pratiques tarifaires sur leur store (Sony ou un autre c'est pareil, c'est juste pour l'exemple).

    Bref, je pense que l'industrie subit une grosse mutation actuellement et le fait que les exclusivités sautent de plus en plus en est un signe, comme Square Enix l'a bien indiqué avec l'arrêt de cette ligne éditoriale et je pense que la tendance ne va clairement pas s'inverser surtout vu les nombreux bénéfices que les éditeurs en tirent.
    51love posted the 08/11/2025 at 12:14 PM
    guiguif Libre a toi de ne pas perdre de temps a repondre a coté de la plaque alors (comme ici encore), et libre a moi d'écrire si j'en ai envie que ça te plaise ou non

    Mais tu relances quand meme la machine a troll Ce que tu peux etre stupide ma parole et apres ca va chouiner, c'est moi le méchant

    Vu que tu veux jouer au con, soyons precis, je viens d'aller check et

    - BotW : quasi 35 millions Switch + Wii U
    - TotK : 22 millions

    https://vgsales.fandom.com/wiki/The_Legend_of_Zelda

    40% de perte dans un sens
    il faudrait que TotK fasse plus de 60% en plus pour atteindre les ventes de BotW.

    J'ai aussi dit
    depuis le rapport de force n'evolue plus et n'evoluera plus car les ventes des 2 jeux se sont tassées.


    Bah oui parce qu'avec des jeux qui se vendent de façon quasi equivalente a chaque trimestre, a coup de 200-300k seulement et un delta de 30k, comme je l'ai dit le rapport de force n'evoluera plus.

    https://www.gamekyo.com/blog_article481507.html
    ravyxxs posted the 08/11/2025 at 12:15 PM
    C'est vraiment votre première précoccupation ? Bordel votre ego...
    zboubi480 posted the 08/11/2025 at 12:21 PM
    En attendant, je vais pouvoir jouer à Helldiver II le 29 août
    keiku posted the 08/11/2025 at 12:22 PM
    gasmok2 J'ai toutes les machines principales du marché, et ça me permettrait de faire des économies en n'achetant qu'une seule machine au lieu de 3.

    mais ca c'est moins avantageux pour l'industrie.

    Mais si ça permet à un plus grand nombre de joueurs de jouer aux titres, je n'en vois pas le problème.

    sauf que en fait ca ne changera rien, le nombre de jeux moyen par plateforme et par gen est de 11 jeu par gen... donc si tu as moins de plateforme, tu as donc mathématiquement moins de vente de jeu.

    Je suis content que MS sorte ses jeux sur PC et PS5 car plus de monde peut jouer et découvrir Forza Horizon 5 par exemple.

    mais il feront moins d'argent d'argent sur le long terme et donc il licencie et donc tu auras moins de jeu par la suite conséquence direct de ca...

    Sony pourrait aussi mettre sur PS+ sur PC afin de gagner encore plus de fric via les abonnementd avec une base d'appareils autrement plus importante que la seule PS5.
    En sachant que les constructeurs se font du fric sur les jeux et services et non les machines vendues.

    pareil qu'expliquer plus haut, étendre les plateformes n'augmente pas les vente, elle les dilues, les gens achète le même nombre de jeu quelque soit la plateforme, si une plateforme récupère plus de jeu , ca ne veut pas dire qu'il en vendront plus mais plutot que les gens risque de changer de plateforme et donc ils vendront moins sur leur plateforme... microsoft en a fait les frais

    la seul raison pour laquel tu pourrais avoir plus de vente c'est si un joueurs change de plateforme et rachète le jeu une seconde fois, mais ca ca ne marche qu'une fois
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo