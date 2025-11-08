Sans surprise, un tweet viral a déformé une déclaration de Sony pour suggérer que PlayStation allait devenir entièrement multiplateforme. La confusion provient d'une conférence téléphonique sur les résultats financiers tenue hier, où l'entreprise a évoqué son intention de "s'éloigner d'une activité centrée sur le matériel". Sans la citation complète, cela a été largement interprété comme un aveu de Sony selon lequel PlayStation suivrait les traces de Microsoft. Pas tout à fait.
En réalité, Sony a déclaré vouloir que ses activités de divertissement ne se limitent pas au matériel, mais s'orientent davantage vers la "création". L'intégralité de la déclaration, non éditée fourni par le site seekingalpha.com, est disponible ci-dessous :
Suite à notre investissement dans Bandai, nous nous sommes orientés vers la création. Par exemple, les trois activités de divertissement représentent environ 60 % de notre chiffre d'affaires consolidé. Notre portefeuille d'activités se réoriente donc davantage vers la création.
Concernant l'électronique et la télévision, nous privilégions désormais les appareils de création, notamment les appareils photo numériques. Nous constatons ainsi une plus grande stabilité de notre rentabilité et de notre chiffre d'affaires, et notre productivité est en hausse. Dans ce contexte, par exemple, dans le secteur de la musique, nous avons acquis Music Streaming et EMI Music Publishing, ce qui nous a permis d'élargir notre catalogue musical.
Comme je l'ai mentionné dans mon discours, dans le secteur des jeux vidéo, l'abandon d'une activité centrée sur le matériel au profit d'une activité plus axée sur l'engagement communautaire a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, avec notre transition vers la création de divertissements, la stabilité et la productivité augmentent, et nos performances s'améliorent. Cette révision à la hausse n'est peut-être pas une conséquence directe de ces facteurs. Cependant, l'édition musicale, l'acquisition d'un catalogue musical et celle de Crunchyroll sont des secteurs où nous constatons une croissance.
En termes de portefeuille, nous avons développé nos activités et amélioré notre rentabilité.
Nulle part dans cette déclaration, Sony n'implique que PlayStation va devenir complètement multiplateforme ou suivre les traces de Microsoft.
