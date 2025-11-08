Sans surprise, un tweet viral a déformé une déclaration de Sony pour suggérer que PlayStation allait devenir entièrement multiplateforme. La confusion provient d'une conférence téléphonique sur les résultats financiers tenue hier, où l'entreprise a évoqué son intention de "s'éloigner d'une activité centrée sur le matériel". Sans la citation complète, cela a été largement interprété comme un aveu de Sony selon lequel PlayStation suivrait les traces de Microsoft. Pas tout à fait.En réalité, Sony a déclaré vouloir que ses activités de divertissement ne se limitent pas au matériel, mais s'orientent davantage vers la "création". L'intégralité de la déclaration, non éditée fourni par le site seekingalpha.com, est disponible ci-dessous :Nulle part dans cette déclaration, Sony n'implique que PlayStation va devenir complètement multiplateforme ou suivre les traces de Microsoft.