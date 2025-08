Nintendo

5.82m (nouveau)(JP 1.27m + US 2.08m + UE 1.34m + Autres 1.13m)8.67m (nouveau)(JP 1.76m + US 3.31m + UE 2.42m + Autres 1.17m)RATIO 1.49Mario Kart World : 5,63m (nouveau)+ 0.98m => 153.1m LTD(JP 37.53m + US 58.61m + UE 39.37m + Autres 17.58m)+24.40m => 1,415.63m LTD(JP 278.56m + US 615.25m + UE 411.63m + Autres 110.19m)RATIO 9.25Mario Kart 8 Deluxe : 68,86m (+ 660.000)Animal Crossing : New Horizons : 48,19m (+ 370.000)Super Smash Bros. Ultimate : 36,55m (+ 310.000)The Legend of Zelda BotW : 33,04m (+ 230.000)Super Mario Odyssey : 29,5m (+ 220.000)Pokémon Ecarlate & Violet : 27,15m (+ 360.000)Pokémon Epée & Bouclier : 26,84m (+ 120.000)The Legend of Zelda TotK : 21,93m (+ 200.000)Super Mario Party : 21,19m (+ 30.000)New Super Mario Bros. DX : 18,36m (+ 110.000)