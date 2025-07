Le générique de Donkey Kong Bananza a suscité des spéculations quant à l'ajout de deux personnages DLC à Mario Kart World.Dans Donkey Kong Bananza, Yuu Hayashi et Tsuguo Mogami ont respectivement prêté leur voix à Void Kong et à un autre méchantCes deux doubleurs ont également été crédités dans Mario Kart World, mais étant donné qu'aucun d'entre eux n'a été attribué à un personnage dans le générique, cela suggère que Nintendo pourrait prévoir d'ajouter Void Kong et l'autre méchant à Mario Kart World comme personnages jouables à l'avenir.Source : https://nintendosoup.com/two-new-dlc-characters-could-be-coming-to-mario-kart-world/

posted the 07/22/2025 at 05:30 AM by link49