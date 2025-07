Dans l'épisode de demain de N House, Coelho et DigPlay se plongent dans une analyse approfondie du très attendu Donkey Kong Bananza.Ils partagent leurs premières impressions, leurs attentes et évaluent si ce nouveau titre de la franchise a le potentiel pour être élu Jeu de l'année 2025.En attendant bien évidement plus d'avis.Source : https://www.youtube.com/watch?v=_zY__pneFNQ/