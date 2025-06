L'embargo auyant pris fin, les testeurs peuvent publier leurs tests, et surtout leurs notes.Voici les notes :- Kakuchopurei : 90/100 :Mes plus de 35 heures passées sur Death Stranding 2 : On the Beatch ont été empreintes d'une multitude d'émotions et de sentiments : ennui, excitation, joie, confusion et satisfaction. Le jeu conserve les codes narratifs d'un Kojima : dialogues à la « Muffin Man », moments de folie, narration subtile et symbolique évidente. Mais c'est ce qui rend cette suite d'autant plus attachante . Vous aurez peut-être des frissons par moments, mais vous ne vous ennuierez pas en suivant le fil conducteur du titre.- WellPlayed : 100/100- Press Start Australia : 100/100- COGconnected : 100/100- Dexerto : 100/100- Loot Level Chill : 100/100- VGC : 100/100- CD-Action : 95/100- Oyungezer : 90/100- IGN : 90/100- Gamereactor UK : 90/100- But Why Tho? : 90/100- CGMagazine : 90/100- Inverse : 90/100- TheSixthAxis : 80/100- GamesRadar : 80/100- Siliconera : 80/100- IGN France : 60/100Je mettrais à jour régulirement cet articles dès que d'autres notes arriveront.Source : https://www.resetera.com/threads/death-stranding-2-on-the-beach-review-score-prediction-thread.1220136/page-6/