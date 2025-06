Vous souvenez-vous de l'époque lontaine où il y avait des générations ? Maintenant, les fabricants de consoles sortent des consoles quand ils veulent ? Plus de 8e ou 9e générations ? C'est assez déroutant. C'est comme se débarrasser des générations pour la licence Pokémon, non ?Une génération est définie comme suit : "Depuis, les consoles de salon ont évolué à travers des cycles technologiques généralement appelés générations. Chaque génération a duré environ cinq ans, au cours desquels les principaux fabricants ont sorti des consoles avec des spécifications globalement similaires. Les consoles portables ont connu des avancées similaires et sont généralement regroupées dans les mêmes générations que les consoles de salon.Avec les spécifications de la Switch 2, est-elle déjà un cosnole nouvelle génération ? Ou est-elle de la génération actuelle ? Elle dispose de technologies actuelles comme le DLSS, mais elle est plus puissante que le Steam Deck ? Mais le Steam Deck ne fait pas partie d'une génération ?Source : https://www.resetera.com/threads/is-the-nintendo-switch-deuce-a-next-gen-console-or-a-current-gen-console.1225056/