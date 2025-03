Aprés Freedom Wars, voici que Sony continue de dealer ses licenses a Namco Bandai pour les sortir aussi sur Switch.Patapon1+2 et Everybody Golf...J'en vois déjà certains dire que c'est une bonne chose, mais Sony peuvent pas le faire eux-mêmes ou les garder exclues sur sa PS5 qui n'en a pratiquement pas ?Bon on espère au moins un nouveau Wild Arms, Gravity Rush ou Alundra grâce a ça... je rêve.