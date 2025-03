Bonjour à tous,

après plusieurs réflexions je me dit clairement qu'il n'y a plus d'inspiration dans le gaming. Il n'y a casiment plus de talent...Je n'ai plus d'attente, comme avant. Il n'y a plus que 2/3 jeux que j'attend comme d'habitude le prochain gta, le prochain naugthy dog ou voir comment sera la technique de DS2. Cette gen est une farce n'ayons pas peur de le dire et normal que nous soyons tomber dans le panneau au vue des nombreux bons jeux que nous avons eus sur la gen précedente. Les jeux sortent et sont décevants ou juste des copié coller dans anciens jeux. Rare sont les jeux avec des vrais talents artistiques (comme from soft ). Les scenario sont vraiments pas foufou, le gameplay n'écolue pas, la technique n'est toujours pas plus impressionnante que sur la gen ps4 (red dead 2 , last of us 2 entre autre). Bref ça fait des mois que je n'ai pas toucher une manette et je pense que ça va continuer longtemps...très longtemps...