Spécial = Meilleurs "Gameplay"



Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence

Samedi Midi

5 jeux meilleurs Gameplay (pas 4 ou 6, mais bien 5) pour que je prenne en compte (sinon je prends pas en compte) pour que ce soit équitable.

J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posés

Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"

Vous êtes pas obligé de participer, évidement, mais si vous participez, veuillez choisir 5 jeux avec le meilleuren une seul fois (réfléchissez bien, car c'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).Un catalogue choisi = 1 Point.Vous avez jusqu’àpour faire votre liste, après, je ne prendrais plus en compte les meilleurs jeux triste.Le résultat sera donné normalement Samedi.Je comptabiliserais les points, comme ça nous aurons le TOP 5 Meilleurs jeux Gameplay.(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)Votre liste (elle évoluera en fonction de vos choix) :MGS V : The Phantom Pain (2 Points)Pack hitman 1,2,3Baldur's Gate 3 (2 Points)Seikiro (5 Points)RE4 Remake (3 Points)Ninja Gaiden 2 (2 Points)Bayonetta 1Sunset OverdriveVanquish (2 Points)BulletStormFFVII (original)Monster Hunter World (2 Points)Elden ring (2 Points)Astrobot VRHollow knight (2 Points)Returnal (2 Points)Persona 5 RoyalMinecraftCastlevania symphony of the nightSuper mario worldThe legend of Zelda: a link to the pastGuilty gear x3rdY'd 8: lacrimosa of danaBloodborneSuper Mario OdysseyZelda Ocarina of TimeDestinyR6 SiegeOkamiOsuMetal Gear Rising RevengeanceSplinter Cell 3 : Chaos TheoryCatherineDeus Ex Human RevolutionMario Kart 8Mario GalaxyHadesBattlefield 1HadèsGod of War 2018Ghost of tsushima