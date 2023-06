Parmi les nombreuses questions qui poussent une personne vers le grand inconnu, Sommes-nous seuls ? doit être l'un des plus convaincants. Mais puisque vous avez VASCO, la réponse est simple : non. Et vous ne faites que commencer.







Gardez votre fidèle compagnon robot expéditionnaire près de vous avec votre lot Starfield Explorer . Il comprend une statue de VASCO et des badges de réussite qu'il vous aidera à gagner dans l'espace.







En plus de proposer différentes éditions du jeu, Bethesda proposera aux fans hardcore de Starfield, une réplique dubrobit présent dans le jeu.CARACTÉRISTIQUES:Ensemble de statues et décalcomanies en édition limitéeSeulement 800 dans le mondeComprend un certificat d'authenticitéLongueur : 7,5 po (19 cm)Largeur : 7,5 po (19 cm)Hauteur : 8,75 po (22,2 cm)Poids : 3,6 livres. (1 650 g)Compter environ 220€ pour avoir cette beauté