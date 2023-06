CD PROJEKT RED a annoncé aujourd'hui lors de la Xbox Games Showcase que Phantom Liberty, la prochaine extension de thriller d'espionnage pour leur RPG d'action-aventure en monde ouvert Cyberpunk 2077, sera lancée le 26 septembre 2023. L'annonce était accompagnée d'un tout nouveau bande-annonce présentant les rythmes clés de l'histoire, les personnages, l'emplacement, ainsi que le nouveau contenu fourni avec l'extension. Dans Phantom Liberty, les joueurs endossent à nouveau le rôle de V, un cyberpunk à louer, alors qu'ils se lancent dans une mission pour sauver le président des nouveaux États-Unis d'Amérique après que sa navette orbitale a été abattue au-dessus du quartier le plus meurtrier de Night City. — Dogville. Ce qui suit est une plongée profonde dans une histoire complexe d'espionnage et d'intrigue politique qui relie les plus hauts échelons du pouvoir au monde brutal des mercenaires du marché noir. Les enjeux sont plus grands que la vie, mais la récompense l'est tout autant - votre survie même.L'extension à part entière de Cyberpunk 2077 propose une aventure de thriller d'espionnage percutante à embarquer dans un tout nouvel endroit. Au cours de la nouvelle histoire, les joueurs rencontreront et travailleront avec de nouveaux personnages, dont l'agent dormant de la FIA Solomon Reed, interprété par Idris Elba. Parmi les acteurs de retour se trouve Keanu Reeves, reprenant son rôle de rockeur rebelle Johnny Silverhand. L'extension est également accompagnée d'une multitude de nouveaux contenus, notamment de nouvelles quêtes, concerts et types de concerts; nouveaux véhicules, technologies, cyberwares et armes ; un tout nouvel arbre de compétences Relic pour encore plus de liberté pour créer son propre style de jeu unique, et plus encore.