Les Tortues Ninja sont quatre petites tortues qui deviennent humanoïdes, à la suite d'un contact avec une étrange substance chimique rose, le mutagène. Splinter, un maître en arts martiaux transformé en rat à la suite d'une mutation similaire, va les accueillir dans les égouts de la ville de New York et leur enseigner le Ninjutsu, l'art des ninjas. Ils vont ensuite faire la rencontre d'une journaliste nommée April O'Neil, qui va les aider à lutter contre la bande de Shredder, un méchant qui se cache derrière un masque de fer.



C'est Splinter qui donne leurs noms aux quatre tortues, d'après les noms de peintres de la Renaissance. On les reconnaît facilement à la couleur de leur masque et de leur bandeau. Chaque tortue maîtrise également une arme qui lui est propre.

Si vous êtes fans des TMNT sachez que TV5monde plus (gave avec leurs + partout), propose "l'intégralité de la série animée des années 90.