Le documentaire rassemble des images d’archives et des séquences scénarisées pour raconter l’extraordinaire histoire de Michael J. Fox avec ses propres mots: l’histoire improbable d’un enfant né dans une base militaire canadienne, devenu une star hollywoodienne dans les années 80. Entre nostalgie et cinéma, le documentaire s’intéresse pour la première fois à l’histoire personnelle de l’acteur et retrace sont combat contre la maladie de Parkinson, dont il est atteint depuis l’âge de 29 ans. Avec le soutien exceptionnel de Michael J. Fox et de sa famille, le film raconte entre intimité et sincérité ses triomphes et ses peines, pour montrer le combat d’un éternel optimiste contre une maladie incurable. Le documentaire est un mélange d’aventure, de romance, de comédie et de drame, et donne l’impression de voir… un film avec Michael J. Fox.

Le documentaire sur Michael J. Fox, Still est disponible depuis aujourd'hui sur AppleTV+. Le docu revient sur le combat contre la maladie de Parkinson de l'acteur de Retour vers le Futur.