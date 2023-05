Quelques années après les évènements survenus au Commonwealth, Maggie et Negan se rendent dans un Manhattan post-apocalyptique coupé depuis longtemps du continent. La ville en ruine est peuplée de morts et d'habitants qui ont fait de New York, un monde anarchique empli de terreur.

Le spin-off The Walking Dead : Dead City se date sur OCS et la date en US+24 sera le 19 Juin 2023.La série comptera six épisodes de 60 minutes.