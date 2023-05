Les contenus des éditions collectors du jeu Goldorak sont maintenant dévoilés.Marcin Przybyłowicz travaillera en étroite collaboration avec le studio français Endroad, composé de personnalités confirmées dans l’industrie du jeu vidéo et reconnues pour leurs différents travaux chez Ubisoft ou encore Amplitude Studios. Philippe « Golgoth71 » Dessoly, qui s’illustre dans les jeux vidéo depuis 1989 (Ocean Software) et dessinateur officiel de Goldorak pendant cinq ans, prêtera main forte quant à la direction artistique du projet.

posted the 05/09/2023 at 08:05 AM by leblogdeshacka