Dans le DLC Forspoken: In Tanta We Trust, les joueurs combattront les forces Rheddig aux côtés de Tannta Cinta et utiliseront les nouveaux pouvoirs magiques de Frey pour débloquer de nouvelles techniques de combat et créer des combos dévastateurs inédits. Grâce à son aptitude de parkour magique, les joueurs pourront également explorer les hauteurs d’Athia et découvrir des environnements vertigineux uniques.













Le DLC Forspoken: In Tanta We Trust sera disponible le 26 mai 2023. Les joueurs ayant acheté l’édition Digital Deluxe de Forspoken bénéficieront d’un accès anticipé dès le 23 mai 2023. Les joueurs possédant le jeu principal pourront acheter le DLC Forspoken: In Tanta We Trust séparément.

Un trailer de gameplay pour l'extension Forspoken, nommée Forspoken - In Tanta We TrustForspoken: In Tanta We Trust. Ce dernier sera disponible dès le 26 mai 2023 sur PlayStation 5 et sur PC via STEAM, Epic Games Store ainsi que sur le Microsoft Store.