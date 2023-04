A l’occasion du lancement du nouveau format de weekend Sprint, Canal + offrira à tout le monde la possibilité de regarder gratuitement la course à Bakou.La F1 bouleverse une nouvelle fois le format des week-ends pour la prochaine édition, en modifiant notamment le programme des courses sprint.Deux séances de qualification distinctes détermineront la grille de départ du sprint et du Grand Prix, tandis qu’il n’y aura que 60 minutes d’essais pour permettre aux pilotes et aux équipes de se mettre au diapason.Je vous conseille la vidéo de Julien pour bien comprendre les nouveautés prévues.

posted the 04/29/2023 at 09:45 AM by leblogdeshacka