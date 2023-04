Canal + annonce avoir conclu "Un accord historique" avec Apple TV+. Du coup, pensez à bien annuler votre abonnement.Tous les abonnés Canal+ pourront bénéficier de cette offre, qui se fera "sans surcoût et directement dans myCanal". Les utilisateurs pourront donc visionner les séries phares de la plateforme comme Ted Lasso, The Morning Show ou Severance.Ce nouvel ajout au catalogue sera disponible dès le 20 avril prochain, en France et en Suisse. A noter qu’avec cet accord, Canal+ sera également en mesure de diffuser sur sa chaîne télé principale certaines créations originales d’Apple, comme The Morning Show ou Foundation.