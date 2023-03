Depuis des mois maintenant, Microsoft a juré haut et fort qu'il ne voulait pas priver Call of Duty de PlayStation quand il finalisera son projet d'acquisition d'Activision. Mais Sony n'a pas confiance depuis l'acquisition de Bethesda et de tout ces projets multiplate-formes devenus désormais exclusif a Microsoft comme Starfield ou Elder Scrolls VI.Dans un dossier déposé auprès de l'Autorité britannique de la Concurrence et des Marchés (CMA) publié la semaine dernière, Sony est revenu sur la décision de la Commission Européenne d'avoir autorisé l'acquisition de ZeniMax par Microsoft en 2021.La Commission européenne avait a l’époque déclaré qu'elle estimait que Microsoft n'aurait aucune raison de refuser les futurs jeux Bethesda sur les plates-formes concurrentes comme la PlayStation. Mais peu de temps après le rachat, Microsoft semble en avoir décidé autrement avec notamment le blocage de Starfield ainsi que de Elder Scrolls VI malgré les propos de Tom Howards qui disaient a l’époque que ça serait difficile d'envisager une exclusivité pour ce dernier.La FTC a également pris note de cette partie du rapport de la Commission Européenne, affirmant que Microsoft était revenue sur les "assurances" qu'elle avait données à la Commission Européenne. Mais la CE avoue que ce n’était a l’époque qu'une supposition de leur part plutôt qu'une véritable assurance de Microsoft et que dans tout les cas l'exclusivité des jeux Bethesda n'aurait pas eu d'impact sur la concurrence...Néanmoins, la saga Bethesda fait craindre à Sony que les promesses actuelles ne soit pas tenus.Dans son propre dossier auprès de la CMA, Microsoft a une fois de plus noté qu'il n'a pas l'intention de rendre Call of Duty exclusif à la plate-forme Xbox et il a proposé plusieurs choses pour aider à faire respecter ces promesses, mais Sony n'a toujours pas confiance et la seule solution qu'ils accepteraient est celle proposée par la CMA elle-même: que Microsoft se départit entièrement des activités d'Activision ou de Call of Duty après l'acquisition. Le CMA devrait rendre sa décision finale sur la question d'ici le 26 avril.