Au terme de cette première course de l'année, je peux vous dire que je ne m'attendais pas à ce qu'Aston Martin soit aussi compétitif. Je m'attendais à une belle surprise, en sachant qu'Alonso était de la partie, mais pas comme ça.Bref, voici le film de la course, pour ceux qui n'ont pas vu le GP.

posted the 03/05/2023 at 06:45 PM