Les nouveautés de Netflix pour le mois de Mars sont dévoilés et il y a pas mal de trucs sympas (ça change !! )Collection Spider-ManSpider-Man (2002)Spider-Man 2 (2004)Spider-Man 3 (2007)The Amazing Spider-Man (2012)The Amazing Spider-Man 2 (2014)Spider-Man: Homecoming (2017)Détective Conan - Saison 4Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019) - Avec Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby et Idris ElbaBis (2015) - Avec Kad Merad et Franck DuboscSex/Live - Saison 2L'affaire Fourniret : dans la tête Monique OlivierNext in Fashion - Saison 2Cinquante nuances plus sombres (2017) - Avec Dakota Johnson et Jamie DornanThe Sinner - Saison 4 : PercyMH370 : l'avion disparuYou - Saison 4 - Partie 2The Glory - Partie 2Luther : Soleil déchu - Avec Idris ElbaRoulez jeunesse (201- Avec Eric JudorPornhub : gros plan sur le géant du sexeShadow & Bone : La Saga Grisha - Saison 2Le roi des ombres - Avec Alassane Diong et KaarisBattle massive - La compétition avec huit chorégraphesL'éléphante du magicien - Basé sur le conte de Kate DicamilloAd Astra (2019) - Par James Gray, avec Brad PittSon royaume - Saison 2The Night Agent - Inspiré du roman de Matthew QuirkBad Boys For Life (2020) - Avec Will Smith, Martin Lawrence et Vanessa HudgensLove is blind - Saison 4, les premiers épisodesWellmania - Avec Celeste BarberRiverdale - Saison 7, nouveaux épisodes chaque semaineMurder Mystery 2 - Avec Jennifer Aniston, Adam Sandler, Dany Boon, Mélanie Laurent et Enrique ArceKill Bok-soon - Avec Jeon Do-YeonMoi, Georgina - Saison 2Agent Elvis - Avec la voix de Matthew McConaughey et par le studio derrière Spider-Man: New GenerationVinland Saga - Saison 2, tous les lundis