Vous vous réveillez dans une gare abandonnée de Krat, une ville submergée par la folie et la soif de sang. Devant vous se trouve une seule note qui se lit comme suit :



« Trouvez M. Geppetto. Il est dans cette ville.



Incarnez Pinocchio, une marionnette mécanoïde, pour trouver cette personne mystérieuse. Surmontez toutes les calamités qui vous attendent, ne faites confiance à personne, personne ne peut vous aider.



Vous devez toujours mentir aux autres pour devenir humain.



Inspiré de l'histoire familière de Pinocchio, Lies of P est un jeu d'action aux allures d'âme qui se déroule dans un monde cruel et sombre de la Belle Epoque. Toute l'humanité est perdue dans une ville autrefois magnifique qui est maintenant devenue un enfer rempli de cris.



Lies of P offre un monde élégant rempli de tension, un système de combat profond et une histoire captivante. Dirigez et vivez le voyage incessant de Pinocchio vers l'humanité.

L'éditeur Neowiz et le développeur Round8 Studio ont publié la bande-annonce officielle du gameplay du RPG d'action Soulslike Lies of P.Lies of P devrait sortir sur PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 , Xbox One et PC via Steam en 2023. Il sera également disponible via Xbox Game Pass.