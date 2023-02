Le site internet du film Super Mario Bros. est maintenant ouvert et avec lui, un petit trailer.

L'annonce est destinée à promouvoir l'entreprise de plomberie de Mario et Luigi. Vous pouvez même accéder à un site Web nouvellement créé ici qui contient la publicité ci-dessus, des témoignages et un numéro de téléphone pour appeler / envoyer un SMS. Une fois que vous avez atteint ce numéro, Luigi – joué par Charlie Day – vous livrera un petit message.

Like

Who likes this ?

posted the 02/12/2023 at 09:13 PM by leblogdeshacka