Projets de films:



Projets de séries pour HBO Max

Le film de Tim Burton, Batman 1989 se redécouvre avec un nouveau trailer, plus moderne. Avec le côté gothique de Gotham City, mais aussi une mise en avant des performances de Michael Keaton dans le rôle de Batman et Jack Nicholson.sur un scénario signé Gunn, le film sortira en salles le 11 juillet 2025 et s’attachera à la volonté de Superman de trouver un équilibre entre ses racines kryptoniennes et son éducation humaine.Les personnages de WildStorm débarquent dans l’univers DC dès lors que des membres de l’Autorité cherchent à prendre la situation en main pour faire ce qui leur semble juste.Cette relecture de l’histoire de Batman et Robin s’attache aux rapports inhabituels entre un père et son fils, inspirés par la BD de Grant Morrison.Cette aventure de science-fiction, inspirée des tout derniers albums primés de Tom King, met en scène une Supergirl qui surprendra les spectateurs.Ce film remontera aux origines, très sombres, de la Créature du Marais.Dans cette série d’animation en sept épisodes, Amanda Waller réunit une équipe de mercenaires composée de prisonniers monstrueux. Gunn a écrit tous les épisodes de la première saison.Interprétée par Viola Davis, la série met en scène la Team Peacemaker. Elle est écrite par Christal Henry (Watchmen) et Jeremy Carver (Supernatural)Booster Gold se sert de technologies rudimentaires du futur pour être un super-héros à l’époque actuelle.Dans cette série événementielle, les flics de l’espace John Stewart et Hal Jordan tentent de résoudre une sombre énigme.Située à Themyscira, terre des Amazones et lieu de naissance de Wonder Woman, cette série s’attache à la genèse et aux enjeux politiques d’une île uniquement peuplée de femmes.