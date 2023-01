Ryas est le personnage que vous allez incarner, alors que vous vivez une nouvelle histoire dans le monde d' Horizon .

Le Carja Sundom est encore sous le choc des sanglants raids rouges, une campagne brutale d'attaques et de sacrifices rituels infligés par les Carja à leurs tribus voisines. Ces raids, qui ont dévasté d'innombrables vies, ont pris fin lorsque le Roi-Soleil fou Jiran a été renversé par son fils Avad.



Les répliques du règne de Jiran ont éclaté la tribu Carja, avec ceux reconnaissants pour la fin de son règne restant dans le Sundom, et les soldats fidèles au chef tué forçant leur chemin dans la citadelle de Sunfall, se reformant en Carja dans l'Ombre.

Le protagoniste d' Horizon Call of the Mountain , Ryas, était l'un de ces soldats. Ayant joué un rôle clé dans l'enlèvement du jeune prince Itamen à son domicile de Meridian, Ryas cherche à expier et à retrouver son honneur.



Après s'être laissé capturer et emprisonner par les Carja, Ryas a été épargné d'être exécuté. Maintenant, il a été recruté par Sun-King Avad et Blameless Marad. Maître grimpeur, archer et chasseur, Ryas doit gagner sa liberté en échange d'une enquête sur une nouvelle menace. Le directeur narratif de Guerrilla's Studio, Ben McCaw, nous a donné un aperçu supplémentaire : « Ryas s'est retrouvé du mauvais côté pour les bonnes raisons. Sa famille a été déchirée et, finalement, il a été incarcéré. C'est l'histoire de la façon dont il essaie de s'en remettre.



Ryas a une aventure dangereuse devant lui, et même s'il est peut-être le seul à pouvoir faire le travail, il ne le fera pas seul. En cours de route, les joueurs rencontreront de nouveaux personnages et retrouveront des personnages familiers, bien que son passé ait affecté ces relations, explique Ben. «Ayant combattu pour la Shadow Carja, la relation de Ryas avec ces personnages est au mieux conflictuelle. Il doit faire des percées et s'amender s'il espère être accepté.

Prenez Hami, par exemple, un soldat fidèle du Carja Sundom qui a été épargné par l' horreur des raids rouges grâce à son affectation en tant que garde-frontière. Même elle est incapable de pardonner ou d'oublier les atrocités causées par la Shadow Carja, ayant perdu de nombreux amis et camarades dans le conflit. Connue pour son esprit vif et son tempérament vif, Hami n'aime pas la tâche d'escorter Ryas. Sa haine pour ce que Ryas représente n'est qu'un des défis auxquels il sera confronté.



Avec Horizon Call of the Mountain , les joueurs pourront découvrir le monde d' Horizon sous un nouvel angle, à travers à la fois Ryas en tant que nouveau protagoniste convaincant et le casque PlayStation VR2. Avec un retour haptique, un suivi oculaire intelligent et un champ de vision ultra-large, le joueur devient incroyablement immergé, et Call of the Mountain le place directement sur les sommets les plus excitants du Sundom et au-delà.



Ben McCaw déclare : « Nous avons pris l' expérience Horizon et l'avons entièrement conçue pour la réalité virtuelle . Et pour cela, nous avons senti qu'il nous fallait un nouveau protagoniste. En tant que maître grimpeur, chasseur et explorateur, Ryas offre le point de vue parfait sur les panoramas panoramiques et les dangereuses étendues sauvages d' Horizon .

Horizon Call of the Mountain devrait sortir sur PlayStation VR2 le 22 février.