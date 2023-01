F4F dévoile une nouvelle figurine dans l'univers de Mario Kart avec un très beau Mario sur son , bah sur son kart du coup.Le gros plus de cette statuette est qu'elle aura droit à du tissu et des coutures sur sa casquette rouge vif à la fumée qui se dégage des rouets de son kart.Pour le prix, eh bien, c'est comme d'habitude un peu cher, il faut compter sur plus de 230€.