Le far west ! Ça faisait longtemps ! Peu de jeux sortent de nos jours avec un thème de fond avec cette ambiance de coucher de soleil et de saloon. Evil West et les équipes de Flying Wild Hog nous y emmènent et c’est plutôt réussi.Dans le jeu, nous incarnons Jesse, un….chasseur de vampires. Oui, c’est déroutant, mais nous sommes dans un far west fantastique ou des créatures de la nuit surgissent et tuer la population. Vous êtes là pour sauver l’Amérique ! L’histoire est très classique dans sa narration, mais suffisante pour ce genre de jeu. Il y a tout de même quelques surprises et l’accent est mis sur l’action, il n’y a rien de superflu. Et en parlant d’action, il y en a ! La progression dans le jeu est très linéaire, on est là pour la baston et enchaîner les mandales sur des vampires et autre monstres qui auront le malheur de croiser notre route. Le genre du beat’em all et ses codes sont bien respecter, et le jeu est vraiment pas mal si vous aimez ce type de jeu. L’évolution et le gain de puissance se fait sentir tout le long de l’aventure, avec une série de coups/pouvoir qui se débloque avec de l’argent et l’on récupérer également au fur et à mesure de nouvelles armes qui permettent de diversifier les combats et c’est plutôt bien venu et un des bons points du jeu. Les actions et les coups que l’on porte sont bien faits et on sent la violence transparaître à l’écran. Il n’y a pas de moyen de lock un adversaire et les enchaînements se font en fonction de son placement. Pour les esquives, on a des roulades ou une sorte de grappin qui nous permettra de nous sortir d’une mauvaise situation, aider par des flèches rouges à l’écran pour nous indiquer qu’un ennemi est sur le point de nous frapper. La difficulté est plutôt bien gérée en mode normal, à voir dans les autres modes qui sont au nombre de 4 si c’est toujours le cas, mais sans nul doute que cela apportera du challenge et de la rejouabilité au jeu.Graphiquement, le jeu est plutôt réussi à mon goût, avec un accent mis sur des tons oranges et rouge qui mettent bien dans l’ambiance western et qui aide la direction artistique. On traverse diffèrent environnement avec très souvent des panoramas en font qui sont réussi et donne envie de continuer et d’aller plus loin. Les personnages sont corrects, avec une carrure imposante, qui font penser aux personnages des Gears : grands, fort, des épaules de bodybuilder et des répliques badass.Vous l’aurez compris, Evil West ne fait pas dans la dentelle, et le jeu va à l’essentiel : de l’action pure, des combats sanglants et bien bourrin et une montée en puissance de son personnage. Cela reste « classique », mais ça a le mérite d’être bien maîtriser et agréable à l’œil. Je ne peux que vous le conseiller si vous cherchez un petit jeu défouloir et si vous aimez les beat’em all.