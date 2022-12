Après avoir, fini le jeu The Callisto Protocol, voici mon petit avis rapide.Le jeu est visuellement impressionnant, les effets de lumières défoncent la rétine, tout comme les décors qui sont froids et austères. Nous sommes bien en présence du digne successeur de Dead Space. Car oui, le jeu rappel énormément la trilogie de Visceral Games, dans son ambiance gore, ses ennemis dégueulasse et le gameplay. Alors, oui, The Callisto Protocol nous propose un gameplay beaucoup plus axé sur les combats au corps-à-corps que Dead Space, qui lui se voulait un peu plus combats de flingue. D'ailleurs, en parlant d'armes, The Callisto Protocol nous propose quelques armes bienvenues, le classique pistolet que nous pouvons upgrader pour avec un vrai flingue de l'espace, ou encore la matraque électrique sans oublier le gant de Thanos. Le gant sera souvent votre meilleur ami pour vous sortir des situations difficiles. Car oui, le jeu se veut être dur, très dur. Vous allez trépasser de nombreuses fois, les morts sont violentes. Le système de combat est assez chaud à prendre en main, mais une fois maîtrisé, c'est un pur kiff de déglinguer des monstres.Le jeu est déconseillé au moins de 18 ans et il faudra vraiment respecter le PEGI, car vos petites têtes blondes feront énormément de cauchemars après avoir vu The Callisto Protocol.Le jeu nous propose un casting de folie, avec la modélisée et les voix de Josh Duhamel (qui a joué dans la série "Las Vegas" et les films "Transformers"), Karen Fukuhara, qui a joué dans la série The Boys, mais aussi dans le film Suicide Squad de 2016, mais aussi Sam Witwer le gars de Star Wars le pouvoir de la Force. Bref, un casting au petit oignon, avec une modélisation faciale de très bonne facture, c'est l'une des plus réussies de ces dernières années. Malheureusement, il y a un hic, la synchronisation labiale est assez catastrophique, pour ne pas pire CATASTROPHIQUE. J'espère qu'un petit patch viendra corriger ça rapidement, même si je pense que j'aurais fini le jeu à 100% quand il arrivera.Bref, malgré quelques petits défauts, The Callisto Protocol est pour moi un très bonne surprise.