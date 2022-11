Nous sommes dans la dernière ligne droite, avant l'arrivée de la plateforme Paramount+ en France. En effet, le nouveau service de streaming sera disponible dès le 1er Décembre 2022, pour 7.99€/mois ou 79.99€/an.Le service de streaming, sera disponible sans surcoût dans l'offre d' abonnement Ciné Séries (Canal+), qui inclut déjà Disney+, Netflix et OCS. Ce pack coûte 34,99 €/mois (engagement 24 mois) ou 40,99 € par mois sans engagement.-G.l. Joe : Le réveil du Cobra-South Park : Post Covid : Le Retour du Covid-Flashdance-Reno 911: La traque de QAanon-Un Vent de Folie-Le Club des Ex-Grease-Grease 2-Genisys-Lolita Malgré Moi-Sex friends-La Famille Addams-Le Flic de Beverly Hills-Ninja Turtles-Ninja Turtles 2-Le Dernier Maître de l'Air-Rock Academy-Starsky et Hutch-Scream-Cluedo-Adam et ses clones-Jimmy Neutron: Boy Genius-Norbit-South Park : Post Covid-Un ticket pour Deux-Star Trek Beyond-Star Trek Into Darkness-Star Trek VIl: Générations-Star Trek VIll: Premier Contact-Base secrète-Morse-Mission : Impossible-Misson : Impossible 3-Mission : Impossible - Rogue Nation-Mission : Impossible - Protocole fantôme-Sans un Bruit-Sans un Bruit 2-Transformers : The Last Knight-Honor Society-Jerry & Marge Go large-American Gigolo-Steve : Bête de combat-From-Top Gun-I Carly (2021) - Saisons 1-2-Circeo - Saison 1-Seal Team - Saisons 1-6-Blue Bloods - Saison 1-MacGyver (2017) - Saison 1-17 ans et maman - Saison 1-Deadwood - Saison 1-Hawaii 5-0 - Saisons 1-3-Frasier - Saisons 1-10-NCIS - Saisons 1-14-90210 - Saison 1-Star Trek Discovery - Saisons 1-4-Star Trek : Prodigy - Saison 1-Super Pumped - Saison 1-The Challenge All Star - Saisons 1-3-Big Nate - Saison 1-Plavers - Saison 1-Cecilia - Saison 1-Queen of the Universe - Saison 1-Flatbush Misdemeanors - Saisons 1-2-Adriano Imperador - Saison 1-Bull - Saisons 1-4-La Pat Patrouille - Saison 1-6-South Park - Saisons 1-24-Bob L'Éponge - Saisons 1-12-Kidding - Saisons 1-2-Les Razmokets - Saison 1-Cheers - Saisons 1-11-The Game - Saison 1-Awkward - Saisons 1-5-Work in Progress - Saisons 1-2-Halo - Saison 1-Tulsa King - Saison 1-Kamp Koral : Bob la petite éponge - Saison 1-1883 - Saison 1-Your Honor - Saison 1-Super Pumped - Saison 1-Yellowjackets - Saison 1-Star Trek Strange New World - Saison 1-The First Lady - Saison 1-The Offer - Saison 1-Mayor of Kingstown - Saisons 1-2-Billions - Saisons 1-6-* I Carly* - Saisons 1-5-Let the Right One In - Saison 1-The Man Who Fell to Earth - Saison 1La plateforme de streaming Paramount+ sera disponible à partir du 1er décembre 2022.