Le jeu Wo Long : Fallen Dynasty se dévoile encore, avec 8 minutes de gameplay. Koei Tecmo et les développeurs d’Omega Force se sont fortement inspiré des jeux Nioh.Wo Long : Fallen Dynasty sortira le 3 mars 2023 sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC. Il sera disponible le jour de sa sortie dans le Xbox Game Pass