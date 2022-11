HBOMAX vient d'annuler la série Westworld au terme de la saison 4. À l'origine, la série devait compter 5 saisons et il faut croire que les pontes de la Warner ne voulaient pas encore mettre de l'argent dans cette série de Jonathan Nolan.

posted the 11/04/2022 at 08:01 PM by leblogdeshacka