Il y a 46 ans, Sylvester Stallone sortait un film qui allait devenir culte pour toute une génération, Rocky. Des décennies plus tard, un spin-off a vu le jour, avec un trilogie, dont le dernier épisode sortira en 2023.

Adonis Creed voit surgir une connaissance de son passé, Damian Anderson, qui a passé de nombreuses années en prison. Se sentant redevable envers lui, Adonis l'accueille à bras ouverts. Mais leur rivalité va grandir et les amener sur le ring.

