Dans cette nouvelle production Marvel Studios, la Reine Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) et les Dora Milaje (parmi lesquelles Florence Kasumba) luttent pour protéger leur nation des ingérences d’autres puissances mondiales après la mort du roi T’Challa. Alors que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos héros vont devoir s’unir et compter sur l’aide de la mercenaire Nakia (Lupita Nyong’o) et d’Everett Ross (Martin Freeman) pour faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit d’un royaume caché au plus profond des océans : Talokan.



Tenoch Huerta - qui interprète Namor, le souverain de Talokan - Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena et Alex Livanalli complètent la distribution.

Le film Black Panther: Wakanda Forever se date enfin avec une sortie prévue pour le 9 Novembre 2022. Disney France, mène une petite guerre contre notre chronologie des médias et j'espère que ça va bouger comme aux US.Le film sortira le 9 novembre au cinéma en France et le 11 novembre aux Etats-Unis.