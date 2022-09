Un premier teaser pour le nouveau film Astérix est maintenant disponible sur YouTube.Astérix et Obélix : L’empire du milieuAu casting du nouveau film de Guillaume Canet, nous retrouverons Guillaume Canet, Gille Lellouche, Marion Cotillard, Vincent Cassel, Angèle, Orelsan, McFly & Carlito, Zlatan Ibrahimović, Jonathan Cohen et Pierre Richard.

posted the 09/25/2022 at 12:58 PM by leblogdeshacka