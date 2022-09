Dès le 27 septembre, la mise à jour 1.6.1 sera disponible et marquera l’arrivée de plusieurs activités gratuites. Vous pourrez notamment retrouver la seconde partie de la quête « Tombeau des Trépassés » ainsi qu’un nouveau bâtiment pour votre camp.



La Forge à Runes fera notamment son apparition avant le lancement d’un événement gratuit le mois prochain.



La Fête d’Oskoreia aura lieu du 20 octobre au 10 novembre et sera accessible à tous. Ces contenus sont probablement parmi les derniers à voir le jour avant la sortie de The Last Chapter.

Du contenu gratuit en approche pour Assassin's Creed Valhalla. De quoi patienter, et de retourner sur les terres viking, en attendant, l'arrivée de Assassin's Creed Mirage.Assassin’s Creed Valhalla est disponible sur Xbox One, PlayStation 4 et PC, ainsi que sur Xbox Series X|S, PS5 et Google Stadia.